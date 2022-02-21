القاهرة: أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «مصر إيطاليا العقارية»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، بقيمة إجمالية 794 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه. جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 1 مليار جنيه لصالح شركتين تابعتين شركة «مصر إيطاليا القابضة».

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة. تبلغ قيمة الشريحة "A" 214.3 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%، والشريحة "B" بقيمة 420.8 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%، أما الشريحة الثالثة "C" بقيمة 158.8 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.20%.

وفي هذا السياق أكد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذا الإصدار قد شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين وهو ما يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في أسواق ترتيب وإصدار الدين حيث تواصل المجموعة المالية هيرميس تعظيم القيمة للشركاء والعملاء على حد سواء وذلك من خلال توفير باقة متكاملة من الحلول التمويلية الابتكارية. وأضاف جاد أن هذه الصفقة هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنشطتها، ويعكس ذلك قيام «مصر إيطاليا العقارية» بتوقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى في نوفمبر الماضي مع شركة «?اليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور، تقوم «?اليو» بمقتضاها بتوفير برامج تمويل لعملاء «مصر إيطاليا العقارية» لتغطية خدمات تشطيب المنازل.

ومن جانبه أعرب محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بأن الشركة هي أول شركة تطوير عقاري غير مدرجة بالبورصة تقوم بإصدار سندات توريق من خلال المجموعة المالية هيرميس. وأكد أن نمو محفظة الشركة يرتبط بشكل وثيق بالشراكة الممتدة مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وذلك في إطار خطط النمو الطموحة التي تتبناها الشركة، مشيرًا إلى هذا الإصدار سينعكس أثره الإيجابي على القوائم المالية للشركة وسيساهم في تحقيق التزامنا تجاه العملاء وذلك عبر تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة.

ومن ناحية أخرى، أعرب محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بحصول الشركة على تصنيف ائتماني قوي وذلك بعد أن خضعت لعملية مراجعة تشغيلية دقيقة من قبل شركة (MERIS) التابعة لشركة (Moody’s). وشدّد على أن هذا التصنيف هو نتيجة التزام الشركة بتطبيق معايير قوية للحوكمة الرشيدة والعمل الدؤوب سواءً من جانب الإدارة التنفيذية أو الفريق الإداري بالشركة.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. كما شارك في تنفيذ الصفقة بنك الاستثمار العربي (aiBANK) إلى جانب كلًا من البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري (NBE) وبنك قناة السويس.

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عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح بنك شامل في مصر والمؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى بنك شامل في مصر.

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