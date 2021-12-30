أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة «بمجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» وشركتها المرتبطة بقيمة إجمالية 627.5 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه. جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 798.3 مليون جنيه تقريبًا تمثل 850 عقد بيع من مجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز وشركتها المرتبطة.

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة. تبلغ قيمة الشريحة "A" 229 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%، والشريحة "B" بقيمة 257.3 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%، أما الشريحة الثالثة "C" بقيمة 141.2 مليون جنيه ومدتها 6 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.25%.

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقدرة الشركة على التوسع في أنشطتها بأسواق إصدار وترتيب الدين، وأضاف أن الشركة تعكف على تقديم باقة متكاملة من الحلول التمويلية المتنوعة التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، وتوفير أفضل الخيارات الاستثمارية ذات العائد الجذاب. وأكد جاد أن إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» يعكس الجهود المبذولة من قِبل الشركة بهدف توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لتشمل المزيد من القطاعات، وتعظيم القيمة للعملاء والمستثمرين على حد سواء.

ومن جانبه أعرب وليد ذكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، عن سعادته بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس لإتمام هذه الصفقة باعتبارها الشريك الأمثل لتحقيق رؤيتنا التي تقوم على التوسع في حجم أنشطتنا وعملياتنا التشغيلية لتلبية احتيجات السوق العقاري المصري، وبالتالي تعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة. فان الشركة تسعي دائما لتنويع مصادرها التمويلية لدعم عمليات التشغيل والحفاظ علي مركز مالي قوي مما يساهم في ترسيخ مكانة الشركة بسوق العقارات وذلك في ظل حالة التفاؤل التي تسيطر على السوق كما تتيح لنا فرصة التوسع في أنشطة الشركة عبر توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي ستثمر عن تحقيق عائدات جذابة.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في يوليو الماضي بإتمام الإصدار الأول والبالغ قيمته 343 مليون جنيه لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق (ش.م.م)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك. كما أتمت الشركة بنجاح في ذات الشهر الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان. وفي سبتمبر الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «?اليو» بقيمة 322.55 مليون جنيه.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.

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عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح بنك شامل في مصر والمؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى بنك شامل في مصر.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

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عن بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية:

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (رمز التداولPRDC.CA ) هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية , وتعد إحدى اهم الشركات الرائدة فى مجال الاستثمار العقاري والمقاولات. تسعي الشركة دائما الي تنويع وتطوير منتجاتها العقارية لتلبية متطلبات السوق المصري. يقود الشركة فريق عمل يتمع بخبرة كبيرة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.

احمد سعد

مدير علاقات المستثمرين

Ahmed.saad@predco.com

www.predco.com

ملاحظة حول البيانات التطلعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر المجموعة المالية هيرميس القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

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