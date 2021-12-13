القاهرة: أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب - التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 550 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية. وتمثل تلك العملية أول إصدار سندات قصيرة الأجل للشركة خلال العام الجاري، والثالث ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الثالث للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهرًا بعائد ثابت يُصرف مع نهاية الإصدار، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار "+BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (Prime-2) للالتزامات قصيرة الأجل.

وفي هذا السياق أكد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بمواصلة وتيرة النمو لصفقات أسواق الدين التي ينفذها القطاع بالتوازي مع مشارف العام الجديد. وأكد أن تنفيذ هذه الصفقة، يعكس بوضوح الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة المالية هيرميس للاستفادة من معدلات الطلب المرتفعة على هذا النوع من فئات الأصول في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها السوق، لتوفير بدائل تمويلية للشركات العاملة بالسوق المحلي والمساهمة في دفع عجلة نمو سوق الخدمات المالية.

وتجدر الإشارة إلى حصول شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية - التابعة للمجموعة المالية هيرميس - على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل تمديد فترة برنامج إصدار السندات قصيرة الأجل لمدة عام إضافي بعد تاريخ الاستحقاق الأولي.

وتأتي هذه الصفقة عقب نجاح إتمام أول إصدار سندات توريق لصالح شركة «سوديك» - الرائدة في قطاع التطوير العقاري- في شهر يوليو عام 2021، بقيمة 343 مليون جنيه، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان خلال نفس الشهر. كما نجحت المجموعة المالية هيرميس خلال شهر سبتمبر الماضي في إتمام تقديم خدماتها الاستشارية لصفقة أول إصدار بقيمة 322.55 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «فاليو»، المنصة الرائدة في حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً(BNPL) بمصر وإحدى الشركات التابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار. كما قامت شركة ذو الفقار وشركاها بدور المستشار القانوني للصفقة.

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عن المجموعة المالية هيرميس

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف وتتخصّص في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى بنك شامل في مصر.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

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ملاحظة حول البيانات التطلعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر المجموعة المالية هيرميس القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

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