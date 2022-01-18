يعكس هذا التكريم الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة المالية هيرميس بهدف ترسيخ تواجدها في أسواق المال الآسيوية

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس باكستان، التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن حصولها على لقب أفضل شركة وساطة في الأوراق المالية في باكستان لأول مرة، وذلك بحسب الاستطلاع السنوي الثاني والثلاثين لمجلة Asiamoney، الاستطلاع الرئيسي لسوق الأسهم بآسيا. ومن ناحية أخرى، احتلت الشركة المركز الثالث في عدة تصنيفات من بينها، أفضل قطاع للبحوث وأفضل قطاع للمبيعات بشركات الوساطة في الأوراق المالية، والأفضل في خدمة المؤسسات لشركات الوساطة في الأوراق المالية، والأفضل في القدرات التنفيذية بشركات الوساطة في الأوراق المالية.

جدير بالذكر أن هذا الاستطلاع الذي تجريه مجلة Asiamoney يهدف إلى تحديد الشركات الرائدة في مجال الوساطة في الأوراق المالية في خدمات البحوث، والمبيعات والتداول في أسواق آسيا. وقد تم هذا الاستطلاع من خلال إجراء تصويت شارك به مستثمرون يمثلون كبرى المؤسسات والشركات الآسيوية العاملة في مجال إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة الثروات، وصناديق التحوط من المخاطر، وصناديق التقاعد فضلاً عن شركات التأمين. وقد شهد الاستطلاع مشاركة 5734 مستثمر من 2876 مؤسسة تعمل في عدد من القطاعات المختلفة، ومن بينها 462 صندوق تحوط.

وفي هذا السياق، أكد علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، على أن حصول فريق العمل بباكستان على هذا التقدير المرموق من مجلة Asiamoney يعد بمثابة شهادة قوية على نجاح المجموعة المالية هيرميس في ترسيخ مكانتها خارج أسواقها الرئيسية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن باقة العروض والخدمات الفريدة التي تقدمها الشركة في الأسواق المبتدئة. وأعرب خالبي عن سعادته بحصول الشركة على هذه الجائزة التقديرية بشهادة عملائها في آسيا تقديراً للجهود الحثيثة التي تبذلها لتنمية أعمالها فضلًا عن مواصلة تقديم أفضل الخدمات والحلول الاستثمارية التي تتجاوز توقعات العملاء، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الشركة بأن تصبح الشريك الأمثل للتنمية الاقتصادية في باكستان فضلًا عن ترسيخ تواجدها بالمنطقة.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس نجحت خلال عام 2021 في الحفاظ على صدارة ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية في كينيا، وارتفعت حصتها السوقية في باكستان لتبلغ 3.3% وذلك بفضل ارتفاع حجم عمليات عملائها من المؤسسات الأجنبية. ومن ناحية أخرى، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للمجموعة المالية هيرميس خلال شهر ديسمبر الماضي في إتمام الخدمات الاستشارية لمجموعة Evercare Group التابعة لشركة TPG لبيع حصة 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي لصالح شركة التشخيص المتكاملة القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 72.35 مليون دولار، وتعد هذه الصفقة أولى صفقات الدمج والاستحواذ التي تنفذها المجموعة المالية هيرميس في السوق الباكستاني. وتواصل المجموعة تنفيذ خططها التوسعية بأسواق المال الرئيسية في آسيا خلال السنوات القادمة وذلك من أجل تلبية احتياجات العملاء ومواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.

ومن جانبه، أعرب سعد إقبال رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية والرئيس التنفيذي بالإنابة للمجموعة المالية هيرميس باكستان عن اعتزازه بحصول فريق العمل على هذه الجوائز التقديرية المرموقة تكريماً لتفانيهم في تقديم خدمات فائقة الجودة تضاهي المعايير العالمية من أجل تلبية احتياجات العملاء دائمة التطور. وأعرب إقبال عن سعادته باختيار الشركة كأفضل شركة وساطة أجنبية في الأوراق المالية – إلى جانب التقديرات الأخرى، من جانب عملائها من كبرى المؤسسات الاستثمارية، مما يؤكد على المكانة الرائدة للمجموعة باعتبارها أفضل شركة وساطة في السوق الباكستاني.

#بياناتشركات

-انتهى-

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح بنك شامل في مصر والمؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى بنك شامل في مصر.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات العامة | PublicRelations@EFG-HERMES.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@efg-hermes.com

ملاحظة حول البيانات التطلعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر المجموعة المالية هيرميس القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022