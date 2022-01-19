في مجال الدراسات والأبحاث الصحية للسكري:

وقّع المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للسكري، مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي العربية التجارية المحدودة في مجال الدراسات والأبحاث الصحية للسكري، بحضور الدكتور نهار بن مزكي العازمي الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، والدكتور معتز بالله بن محمد الرويثي مساعد الأمين العام، والدكتور سليمان بن ناصر الشهري مدير عام المركز الوطني للسكري ،وكلا من تاريا ستينفال، نائب أول للرئيس، الأسواق الرئيسية للأدوية العامة في سانوفي. ونيفين الخوري المدير العام للادوية في المملكه العربية السعوديه والخليج في سانوفي وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس.

وأكد الدكتور سليمان الشهري؛ أهمية هذا التعاون في تطوير الخدمات المقدمة لمرضى السكري في المملكة، وإجراء الدراسات والأبحاث الصحية في مجال السكري، وتنفيذ برنامج تحسين التحكم بمستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى شبكة أبحاث مرض السكري، مشيراً إلى أن المجالات التي تشملها مذكرة التفاهم تتضمن المشاركة في تنفيذ وإعداد دورات وورش عمل تدريبية للأطباء ومثقفي السكري (تغذية مرضى السكري، القدم السكري) مع معايير ومؤشرات محددة للاستخدام.

وأشاد الدكتور الشهري بما تقدمه شركة سانوفي العربية التجارية المحدودة من خدمات متميزة في مجال البحث العلمي وتطوير الممارسة الطبية وتثقيف المرضى، متطلعاً إلى مزيد من التعاون المثمر بين الطرفين في عدد من المجالات المستقبلية.

من جانبها؛ أعربت تاريا ستينفال، نائب أول للرئيس، الأسواق الرئيسية للأدوية العامة في سانوفي عن سعادتها بهذا التعاون المثمر مع المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للسكري الذي يهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة عالية الجودة للأفراد الذين يعانون من مرض السكري، مشيرةً إلى أن "سانوفي" تعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية، مستندة إلى خبرات طويلة في مجال مكافحة مرض السكري.

وقدمت تاريا ستينفال؛ الشكر للمجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للسكري على جهوده المبذولة في تنظيم وتطوير خدمات السكري في المملكة، والسيطرة على داء السكري والوقاية منه وتعزيز الصحة العامة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.

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- انتهى -

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