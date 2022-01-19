PHOTO
في مجال الدراسات والأبحاث الصحية للسكري:
وقّع المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للسكري، مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي العربية التجارية المحدودة في مجال الدراسات والأبحاث الصحية للسكري، بحضور الدكتور نهار بن مزكي العازمي الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، والدكتور معتز بالله بن محمد الرويثي مساعد الأمين العام، والدكتور سليمان بن ناصر الشهري مدير عام المركز الوطني للسكري ،وكلا من تاريا ستينفال، نائب أول للرئيس، الأسواق الرئيسية للأدوية العامة في سانوفي. ونيفين الخوري المدير العام للادوية في المملكه العربية السعوديه والخليج في سانوفي وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس.
وأكد الدكتور سليمان الشهري؛ أهمية هذا التعاون في تطوير الخدمات المقدمة لمرضى السكري في المملكة، وإجراء الدراسات والأبحاث الصحية في مجال السكري، وتنفيذ برنامج تحسين التحكم بمستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى شبكة أبحاث مرض السكري، مشيراً إلى أن المجالات التي تشملها مذكرة التفاهم تتضمن المشاركة في تنفيذ وإعداد دورات وورش عمل تدريبية للأطباء ومثقفي السكري (تغذية مرضى السكري، القدم السكري) مع معايير ومؤشرات محددة للاستخدام.
وأشاد الدكتور الشهري بما تقدمه شركة سانوفي العربية التجارية المحدودة من خدمات متميزة في مجال البحث العلمي وتطوير الممارسة الطبية وتثقيف المرضى، متطلعاً إلى مزيد من التعاون المثمر بين الطرفين في عدد من المجالات المستقبلية.
من جانبها؛ أعربت تاريا ستينفال، نائب أول للرئيس، الأسواق الرئيسية للأدوية العامة في سانوفي عن سعادتها بهذا التعاون المثمر مع المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للسكري الذي يهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة عالية الجودة للأفراد الذين يعانون من مرض السكري، مشيرةً إلى أن "سانوفي" تعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية، مستندة إلى خبرات طويلة في مجال مكافحة مرض السكري.
وقدمت تاريا ستينفال؛ الشكر للمجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للسكري على جهوده المبذولة في تنظيم وتطوير خدمات السكري في المملكة، والسيطرة على داء السكري والوقاية منه وتعزيز الصحة العامة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.
#بياناتشركات
- انتهى -
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.