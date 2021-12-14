يجتمع قادة السفر والسياحة في المنطقة لمناقشة الفرص والتحديات الرئيسية في فترة ما بعد الجائحة التي تواجه الصناعة اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستضيف معرض سوق السفر العربي 2022 مرة أخرى اجتماع المجلس الاستشاري في فندق العنوان سكاي فيو، وسط مدينة دبي، حيث يجمع المجلس قادة وخبراء السفر والسياحة لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة في مرحلة ما بعد الجائحة.

وقد تم إنشاء المجلس الاستشاري لمعرض سوق السفر العربي بهدف تقديم المشورة حول مختلف جوانب التحديات وفرص النمو والاستراتيجيات المستقبلية في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، فضلاً عن تقديم المساعدة لتسهيل خطط تنفيذ الأعمال والتسويق الحالية مع تبادل الأفكار والآراء حول مواضيع وقضايا أخرى للنقاش خلال فعاليات سوق السفر العربي 2022، الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 8 إلى 11 مايو.

وبهذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "أردنا التواصل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في الصناعة لتقدير قضاياهم الرئيسية بشكل كامل، والأهم من ذلك كله هو بحث كيف يمكن أن تؤثر هذه القضايا على مشهد الضيافة الإقليمي، حيث نعمل على وضع جدول أعمال سوق السفر العربي 2022، مما يوفر المزيد من فرص الأعمال للعارضين والزائرين".

وقد حضر الاجتماع كلاً من: جمال شندول، نائب الرئيس الأول للتجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة أماديوس وجريجوري فولر، مدير تنشيط العلامة التجارية والتسويق التجاري في دبي للسياحة ومارك كيربي، مدير العمليات لدى شركة إعمار للضيافة وهيثم مطر، العضو المنتدب لشركة آي إتش جي وإيان ألبرت، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة كوليرز إنترناشونال وجيف ستراشان، مدير كلية دبي للسياحة وسانديب واليا، مدير العمليات في فنادق ماريوت الدولية و راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية وتطوير السياحة رأس الخيمة وبلال قباني ، رئيس قطاع العلامات التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة جوجل، ومارلوس نيبنبورغ، الرئيس التنفيذي لشركة كيرتن للضيافة وجاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا، ومحمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق ومحمد الهاشمي، نائب رئيس للمنتجات التجارية في طيران الإمارات.

وأضاف كورتيس قائلة: " لقد برزت ثلاث مواضيع رئيسية في المقدمة خلال المناقشة التي جرت في 23 نوفمبر الماضي وهي: الابتكار واستقطاب المواهب والاحتفاظ بها والاستدامة، والتي سيتم تسليط الضوء عليها بالتأكيد في برنامج ندوتنا العام المقبل".

فيما يتعلق بالابتكار، فقد ناقش المجلس كيف أدت تفشي الجائحة إلى تسريع تبني التكنولوجيا الرقمية بشكل عام وأن الشركات باتت تركز الآن بشكل أكبر على الابتكار والاستفادة من بيانات الطرف الثالث للتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد.

ومن أبرز كانت الأمثلة على ذلك هي الطرق التي كانت المؤسسات تبحث بها بنشاط لتبسيط عملية الدفع وإلغاء تجزئة الطريقة التي يتم بها دفع المحتوى إلى العملاء، كما ناقش المجلس الحاجة إلى الاستثمار لتسهيل تجربة السفر، مما يضمن شعور العملاء بالأمان من خلال رحلة خالية من الاحتكاك والتلامس.

وعلى الرغم من اتفاق أعضاء المجلس على أن التكنولوجيا لن تحل محل التفاعل البشري تمامًا، إلا أن عرض الاختيار أمر حتمي، وذلك من خلال الحد من الحاجة إلى التفاعل جسديًا، حيث يمكن تقليل مخاطر حدوث المزيد من التلوث وتسليط الضوء على الحاجة إلى دمج جميع المنتجات التقنية في قطاعات السفر السائدة، مما يتيح القيام بتجربة سفر سلسة دون متاعب.

وأردفت كورتيس قائلة: "إن سجل الشرق الأوسط قوي بشكل خاص في هذا المجال، وخاصةً بعد أن استفاد من أحدث الخدمات والتقنيات لاستقطاب السفر الفاخر للملايين، ومع ذلك فقد تم الاعتراف بأن السياحة والضيافة لا تزال تتأثر من تداعيات جائحة كوفيد-19".

وتابعت كورتيس حديثها بالقول: "لم يكن دعم الابتكار الخاص بقطاع معين وإدخاله في السوق أمرًا مهمًا على الإطلاق سواءً من حيث التعافي الفوري أو الاستدامة على المدى الطويل".

وبالانتقال إلى موضوع الاستدامة، فقد ناقش المجلس الاتجاه الإيجابي للممارسات الصديقة للبيئة ومدى أهميتها خاصةً عند الوصول إلى المسافرين الأصغر سنًا، حيث كان تصنيف الاستدامة الذي أجرته شركة جوجل العملاقة مؤخرًا عن الفنادق أكبر مثال على الاستجابة لمثل هذا الاتجاه، ولكن على الرغم من تحقيق خطوات كبيرة فستكون هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الاستثمار، سواءً من خلال الدعم الخاص أو الدعم الحكومي.

كما تم تسليط الضوء على نقطة بارزة أخرى خلال الاجتماع وهي الصلة بين الاستدامة واكتساب المواهب، حيث سيكون خريجو مدارس وجامعات الضيافة أكثر استعدادًا لبدء حياة مهنية في صناعة مسؤولة بيئيًا.

كان من المقبول على نطاق واسع أن هناك نقصًا في المواهب على مستوى الصناعة على الرغم من أن الجائحة قد ألقت بظلالها على مجتمع السفر والسياحة أكثر من غيره، إلا أن عددًا قليلاً فقط من القطاعات لم يتأثر سلبياً بالجائحة، وهذا هو السبب في أن قطاع السفر والسياحة سيحتاج إلى مواجهة التحدي المتمثل في التنافس مع أسواق متعددة لجذب أمهر الموظفين الجدد والخريجين والأفراد المبتكرون.

كما أدرك المجلس أن العديد من الأشخاص قد شهدوا جانبًا آخر من جوانب التوازن بين العمل والحياة، حيث قضوا فترات طويلة في العمل من المنزل والمرونة والراحة التي يوفرها، لذا ستحتاج الصناعة إلى البدء في إعادة الاتصال من خلال منصات مثل معرض سوق السفر العربي لفهم وتبني توقعات وتطلعات الأجيال القادمة إلى الصناعة بشكل أفضل.

#بياناتحكومية

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه التاسع والعشرين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #IdeasArriveHere

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الأحد 08 ولغاية الأربعاء 11 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي وبنسخته الافتراضية يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2022 والحدث الافتراضي لسوق السفر العربي 2021، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين بالإضافة إلى ترافيل فورورد، الحدث الجديد في مجال تكنولوجيا السفر والابتكار في الضيافة. يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة www.wtm.com/arabian-travel-week/en-gb.html

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية:

تعد ريد إكزيبشنز (Reed Exhibitions) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات. www.reedexhibitions.com

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: https://www.relx.com/investors/investor-overview

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

ترافيل فورورد لندن: هو حدث رائد في مجال تكنولوجيا السفر مصاحب لسوق السفر العالمي لندن وجزء من محفظة معارض، تشتهر ترافيل فورورد بعرضها لتقنيات الجيل التالي في صناعة السفر والسياحة والضيافة. يحضر أكثر من 19000 من مسؤولي السفر وأكثر من 150 من موفري الحلول المبتكرة لمدة 3 أيام من الرؤى المتطورة والنقاش المفتوح وفرص التواصل المنقطعة النظير.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://travelforward.wtm.com/

النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي: تم إنشاء المنصة الافتراضية الجديدة لسوق السفر العالمي، بهدف إتاحة الفرصة أمام المندوبين من مختلف أنحاء العالم، لتنظيم اجتماعات افتراضية ثنائية وإبرام صفقات محتملة، بالإضافة إلى حضور المؤتمرات وجلسات المائدة المستديرة الافتراضية، والمشاركة في جلسات التواصل السريع وغيرها.

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من الثلاثاء 05 ولغاية الخميس 07 أبريل 2022 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://latinamerica.wtm.com/.

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من الإثنين 11 ولغاية الأربعاء 13 أبريل عام 2022 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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