القمة العالمية لطاقة المستقبل تجمع بين رواد الصناعة الدوليين لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة

تتصدر مواضيع الاستدامة والتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة واجهة المعرض وعروض التكنولوجيا ومنتديات الأعمال

أبوظبي: تنعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، حيث تقام القمة العالمية رفيعة المستوى بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 17 إلى 19 يناير 2022 وتستقطب رواد الصناعة الدوليين لاستعراض آخر ما توصلوا إليه من تقنيات وابتكارات حديثة.

سوف تناقش القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 في دورتها الرابعة عشرة، والتي تنظمها " RX الشرق الأوسط" موضوعات الاستدامة والتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة وذلك خلال فعاليات المعرض وعروض التكنولوجيا والابتكارات الحديثة من جميع أنحاء العالم، وكذلك المنتديات التي تناقش آخر التوجهات وأفضل الممارسات في الصناعة. وقد أكدت عدد من الشركات الدولية الرائدة في المجال المشاركة في الحدث، مثل شركات "إنجي" و"ميتسوبيشي باور" و"ديت نورسك فيريتاس" و"فرونيوس الدولية" و"هواوي" و"جينكو سولار" و"أكسيونا" و"جينولو للمياه" و"دوليفو الدولية" وغيرها من الأسماء المرموقة على المستوى الدولي، إضافة إلى كبار المستثمرين في المنطقة والمستفيدين من الحكومات والشركات وأصحاب المشاريع ورجال الأعمال.

شهدت القمة العالمية لطاقة المستقبل في الدورة السابقة عام 2020 مشاركة من 125 دولة، ما يعكس مكانة أبوظبي كمركز للأعمال في موقع حيوي يتوسط أوروبا وآسيا وإفريقيا، وسجلت زيادة تصل إلى 11% من الحضور الدولي والذي وصل إلى 34000 شخص، كذلك تم توقيع ما لا يقل عن 27 مذكرة تفاهم بين 227 شركة مشاركة، من بينها 72 شركة من الإمارات العربية المتحدة تعرض 840 علامة تجارية عالمية.

تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 أجنحة لإحدى عشرة دولة تتميز بتقنيات مبتكرة للطاقة النظيفة والاستدامة، وتربط الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مع لاعبين تقنيين من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. هذه الأجنحة من اليابان والصين ونيجيريا وإيطاليا وهولندا والنمسا وكوريا، وفرنسا، والهند، وسويسرا.

يقدم برنامج "تواصل الأعمال المستدامة" المزيد من الدعم لشبكات الأعمال في الفعالية، فهو منصة لا مثيل لها تربط المشترين بمزودي التكنولوجيا العالميين وتعمل على تسريع حركة تطوير المشاريع في قمة طاقة المستقبل، وقد تمكنت المنصة خلال القمة السابقة من استضافة أكثر من 200 مشتري مؤهل وتيسير إقامة 200 اجتماع عمل.

وقد ذكرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في وقت سابق من العام الجاري أنه تمت إضافة أكثر من 260 غيغا واط من الطاقة المتجددة على مستوى العالم في عام 2020 على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة، حيث مثلت الطاقة المتجددة نسبة 80% من إجمالي السعة الكهربائية المضافة، وشكلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 91% منها.

ويؤكد راؤول موراليس، الرئيس التنفيذي لشركة Soltec، على أهمية المشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل بالقول: "تعد مشاركتنا بالقمة فرصة رائعة لعرض منتجاتنا من أجهزة عالية الجودة تعمل على تتبع الطاقة الشمسية للمشاريع الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة".

من جانبه قال علي قنديل، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة Andritz: "تمنحنا القمة العالمية لطاقة المستقبل منصة للقاء عملائنا الحاليين والجدد، ونحن نتطلّع لمشاركتنا في هذا الحدث لعرض أحدث تقنياتنا المخصصة لتعزيز حلول المياه. أبرز ما يدفعنا لمواصلة الابتكار هو نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تتبناه حكومات الشرق الأوسط، ونحن نتوقع الإعلان عن المزيد من المشاريع لتلبية الطلب المتزايد على المياه الذي يدقعه الارتفاع السكاني وتغيّر المناخ."

وقال غرانت توختن، مدير فعاليات المجموعة بالقمة العالمية لطاقة المستقبل: "تضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل بُعداً تجارياً مهماً لأسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث تمثل منصة مهمة تستقطب مشاركة شركات بارزة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والاستدامة لاستعراض آخر الحلول والابتكارات التي توصلت إليها، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمامها لإبرام شراكات من شأنها المساهمة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

ستنعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022، والتي تستضيفها "مصدر" كجزء من أسبوع أبوظبي للاستدامة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة 17 – 19 يناير 2022، وهي تأتي من تنظيم شركة "آر إكس الشرق الأوسط"، وتهدف إلى توفير المنصة المثالية لقطاع الأعمال لتبادل الفرص والاطلاع على أحدث الابتكارات والبيانات والتحليلات، وذلك من خلال سلسلة من الفعّاليات المخصصة والتي تتناول اتجاهات التنمية المستدامة الحالية في المنطقة وخارجها.

#بياناتحكومية

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نبذة عن القمة العالمية لطاقة المستقبل

تعدّ القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة سنويًا في أبوظبي الحدث العالمي الرائد في مجالات طاقة المستقبل والطاقة النظيفة والاستدامة. تجمع القمة بين الحكومات وقادة الأعمال والخبراء، وأكثر من 840 شركة عارضة، وتستقبل عددًا من الزوار يبلغ 34,000 زائر من 125 دولة، وتستضيف الفعاليات المختلفة من القمة تقنيات حديثة وأفكارًا جديدة في مجالات الطاقة وكفاءة الطاقة والمياه والنفايات، والمدن الذكية، والمناخ والبيئة. وكإحدى المحاور الرئيسة للأعمال والابتكار وتبادل المعرفة بأسبوع أبوظبي للاستدامة، تدعم القمة العالمية لطاقة المستقبل نقل المعرفة والتقنيات والاستثمار بمختلف المجالات والدول بين القطاعين العام والخاص، على النحو الذي يعزز التنمية المستدامة لكل الأطراف المعنية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.worldfutureenergysummit.com

نبذة عن أسبوع أبوظبي للاستدامة

يمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة على مستوى العالم. ويجمع الأسبوع مزيجًا فريدًا من صانعي القرار وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة الاستدامة؛ ويعمل الأسبوع من خلال مبادراته وفعالياته على تحفيز تبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بدفع عجلة التقدم البشري، كما يلتزم أسبوع أبوظبي للاستدامة بتعزيز فهمنا لأبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تشكل المحاور الأساسية لجهود التنمية المستدامة في العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.abudhabisustainabilityweek.com

نبذة حول مصدر:

تعمل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على تطوير وتسويق ونشر حلول الطاقة المتجددة ومشاريع التطوير العمراني المستدام والتقنيات النظيفة لمعالجة تحديات الاستدامة العالمية. وتهدف "مصدر" المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمارية تساهم في تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي، إلى المساهمة في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة فيها بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة. وتنتشر مشاريع مصدر للطاقة المتجددة في أكثر من 35 دولة حول العالم من بينها الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر والمغرب والأردن وموريتانيا والهند واندونيسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وصربيا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا وأوزبكستان.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.masdar.ae أو متابعة صفحتنا على الفيسبوك: facebook.com/masdar.ae أو حسابنا على تويتر: twitter.com/Masdar

نبذة عن شركة RX للمعارض

ريد للمعارض هي شركة رائدة في مجال الفعاليات العالمية، تقدم مزيجًا من الاستشارات المباشرة والأدوات التقنية لمساعدة العملاء على التعرف على الأسواق وتوريد المنتجات وتنفيذ الأعمال في أكثر من 500 حدث وفعالية عالمية في 43 قطاعًا بأكثر من 30 دولة، جاذبة 7 مليون مشارك وزائر.

تقوم مكاتب الشركة الـ35 في مختلف أنحاء العالم بتنظيم الفعاليات استنادًا إلى خبرة واسعة بالأسواق الإقليمية، وكم كبير من بيانات الأسواق، وتطبيقات تقنية حديثة، لتمكين عملائنا من تحقيق عائدات تبلغ مليارات الدولارات يتم توظيفها في التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية. شركة ريد للمعارض هي جزء من شركة RELX، وهي مزود عالمي للمعلومات والتحليلات الاحترافية في مجالات عدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rxglobal.com

نبذة عن شركة «ريلكس»

شركة «ريلكس» هي مزود عالمي رائد لحلول تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار للمحترفين المستقلين والمؤسسات على حد سواء، وتقدم الشركة خدماتها وأنظمتها إلى عملاء في أكثر من 180 بلدًا، ولديها مكاتب في 40 دولة، يعمل بها 33 ألفًا من الموظفين، نصفهم في منطقة أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم الشركة الأم RELX PLC في الأسواق المالية بلندون وأمستردام ونيويورك، وذلك باستخدام الرموز التالية: لندن: REL، وأمستردام: REN ونيويورك: RELX، وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 33 مليار و39 مليار و47 مليار جنيه استرليني، على الترتيب.

يمكن التعرف على القيمة السوقية الحالية عبر هذا الرابط: http://www.relx.com/investors

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