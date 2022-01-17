ضمن برنامج حافل بالمعارض والمنتديات المتاحة لحضور الجمهور مباشرة

سيحتضن المعرض مجموعة كبيرة من تقنيات تم تطويرها لمعالجة التحديات البيئية والمناخية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تقدم القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 منصة شاملة للأعمال والابتكار وتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء، وذلك ضمن فعالياتها التي ستنعقد حضورياً بين يومي 17 و19 يناير 2022 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. تقام القمة ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة باستضافة من شركة "مصدر" وبالشراكة مع دائرة الطاقة – أبوظبي وشركة "نيوم" للطاقة والمياه، وستكون القمة بموجب ذلك الحدث الأبرز لاستكشاف ابتكارات التنمية المستدامة من جميع أنحاء العالم التي تتميز بمواصفات عالية الجودة تمكنها من إحداث ثورة في القطاعات الحيوية مثل التنقل العمراني والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي.

تعد هذه الابتكارات جزءاً من مبادرة "ابتكر" التي أطلقتها مدينة "مصدر" العالمية والتي تقدم منصة للشركات التي تركز على الابتكار من كافة أنحاء العالم لعرض تقنياتها على المستثمرين الدوليين، كما تمنح شركاتها تصريحاً حصرياً بالنفاذ إلى نظام التشغيل التقني الحيوي الخاص بأبوظبي.

تعرض مبادرة الابتكار التي أطلقتها "مصدر" أكثر من 18 تقنية جديدة ومن بينها:

Circa Biotech أحد حلول التكنولوجيا الزراعية وتعمل على تحويل مخلفات الطعام إلى علف حيواني عالي الجودة، باستخدام الزراعة الصناعية لتربية حشرة "ذبابة الجندي الأسود" داخل الإمارات العربية المتحدة والتي تُستخدم في إعادة تدوير مخلفات الطعام والنفايات العضوية.

تقنية FortyGuard وتعمل على تبريد المدن عن طريق فهم البيانات الخاصة بالمناخ للتحكم في درجات الحرارة في الهواء الطلق، وتقدم هذه التقنية تحليلات تنبؤية وخدمات عرض لسيناريوهات التبريد في البيئة الخارجية.

تقنية Manhat الناشئة التي تحتوي على تقنيات مسجلة وحاصلة على براءة الاختراع وتقدم حلولاً مستدامة لإنتاج المياه والري والنقل.

تعد تقنية Tender أكبر سوق على الإنترنت لإدارة وتأجير المعدات الثقيلة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تعد بمثابة خدمة "أوبر" لتأجير المعدات.

منصة QS Monitor لسلامة الغذاء والماء والتي تقلل من حجم الخسارة وتراقب وتتبع قياسات السلامة باستخدام نماذج تقنية متقدمة وصديقة للبيئة.

تقوم شركة Volts الإمارات العربية المتحدة بإنتاج وتوريد أجهزة تخزين الطاقة وحلول تكنولوجيا المعلومات والتي تمد المنازل الذكية بالطاقة.

وأعرب غرانت توختن مدير الفعاليات الجماعية في القمة العالمية لطاقة المستقبل عن فخره بهذا الحدث الذي يوفر منصة لتقديم أحدث التقنيات العالمية والابتكارات التي تساعد على تسريع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى حاضنة متكاملة للأعمال وتفعيل شبكات العلاقات بين الأطراف الفاعلة وتبادل الأفكار والرؤى في القطاع، ويقول: "مثل هذه الفعاليات العالمية تساهم في دعم الاعتماد على الاقتصاد الدائري وتحقيق الأمن المائي للمناطق القاحلة، كما تساهم القمة في معالجة عدد من تحديات تغير المناخ التي نواجها الآن وسوف نواجها في المستقبل".

تنظم القمة العالمية لطاقة المستقبل عدد من المنتديات التي تركز على موضوعات التنمية المستدامة وتحديات تغير المناخ، وستستضيف هذه المنتديات كلمات لكبار خبراء قطاع الطاقة النظيفة يسلطون خلالها الضوء على أحدث الابتكارات

منتدى الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة: لدعم كفاءة أنظمة الطاقة الشمسية على المدى الطويل باستخدام الرقمنة والتحول الرقمي

منتدى EcoWASTE: استخدام التكنولوجيا في إدارة النفايات واستعراض المعدات المستخدمة في هذا المجال وكيفية تشغيلها آلياً

منتدى الماء: طريق الابتكار السريع وأنظمة معالجة مياه الصرف والاستفادة منها

منتدى المدن الذكية: التوائم الرقمية

منتدى المناخ والبيئة: مخصص للاقتصاد الدائري من ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات قيمة

تنظم شركة RX الشرق الأوسط القمة العالمية لطاقة المستقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات بالشراكة مع دائرة الطاقة - أبوظبي وشركة "نيوم" للكهرباء والماء، وستفتح القمة أبوابها لحضور الزوار يوم الاثنين 17 يناير 2022 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، ويضم برنامجها عدداً من الفعاليات المهمة التي تتناول تحديات تغير المناخ العالمية الحالية بالمناقشة ومحاولة الوصول إلى حلول تُمكن العالم من بناء مستقبل مستدام للجميع.

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع:

Areen@acornstrategy.com

#بياناتحكومية

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نبذة عن القمة العالمية لطاقة المستقبل

تعدّ القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة سنويًا في أبوظبي الحدث العالمي الرائد في مجالات طاقة المستقبل والطاقة النظيفة والاستدامة. تجمع القمة بين الحكومات وقادة الأعمال والخبراء، وأكثر من 840 شركة عارضة، وتستقبل عددًا من الزوار يبلغ 34,000 زائر من 125 دولة، وتستضيف الفعاليات المختلفة من القمة تقنيات حديثة وأفكارًا جديدة في مجالات الطاقة وكفاءة الطاقة والمياه والنفايات، والمدن الذكية، والمناخ والبيئة. وكإحدى المحاور الرئيسة للأعمال والابتكار وتبادل المعرفة بأسبوع أبوظبي للاستدامة، تدعم القمة العالمية لطاقة المستقبل نقل المعرفة والتقنيات والاستثمار بمختلف المجالات والدول بين القطاعين العام والخاص، على النحو الذي يعزز التنمية المستدامة لكل الأطراف المعنية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.worldfutureenergysummit.com

نبذة عن أسبوع أبوظبي للاستدامة

يمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة على مستوى العالم. ويجمع الأسبوع مزيجًا فريدًا من صانعي القرار وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة الاستدامة؛ ويعمل الأسبوع من خلال مبادراته وفعالياته على تحفيز تبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بدفع عجلة التقدم البشري، كما يلتزم أسبوع أبوظبي للاستدامة بتعزيز فهمنا لأبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تشكل المحاور الأساسية لجهود التنمية المستدامة في العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.abudhabisustainabilityweek.com

نبذة حول مصدر:

تعمل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على تطوير وتسويق ونشر حلول الطاقة المتجددة ومشاريع التطوير العمراني المستدام والتقنيات النظيفة لمعالجة تحديات الاستدامة العالمية. وتهدف "مصدر" المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمارية تساهم في تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي، إلى المساهمة في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة فيها بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة. وتنتشر مشاريع مصدر للطاقة المتجددة في أكثر من 30 دولة حول العالم من بينها الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر والمغرب والأردن وموريتانيا والهند واندونيسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وصربيا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا وأوزبكستان.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.masdar.ae أو متابعة صفحتنا على الفيسبوك: facebook.com/masdar.ae أو حسابنا على تويتر: twitter.com/Masdar

نبذة عن شركة RX للمعارض

ريد للمعارض هي شركة رائدة في مجال الفعاليات العالمية، تقدم مزيجًا من الاستشارات المباشرة والأدوات التقنية لمساعدة العملاء على التعرف على الأسواق وتوريد المنتجات وتنفيذ الأعمال في أكثر من 500 حدث وفعالية عالمية في 43 قطاعًا بأكثر من 30 دولة، جاذبة 7 مليون مشارك وزائر.

تقوم مكاتب الشركة الـ35 في مختلف أنحاء العالم بتنظيم الفعاليات استنادًا إلى خبرة واسعة بالأسواق الإقليمية، وكم كبير من بيانات الأسواق، وتطبيقات تقنية حديثة، لتمكين عملائنا من تحقيق عائدات تبلغ مليارات الدولارات يتم توظيفها في التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية. شركة ريد للمعارض هي جزء من شركة RELX، وهي مزود عالمي للمعلومات والتحليلات الاحترافية في مجالات عدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rxglobal.com

نبذة عن شركة «ريلكس»

شركة «ريلكس» هي مزود عالمي رائد لحلول تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار للمحترفين المستقلين والمؤسسات على حد سواء، وتقدم الشركة خدماتها وأنظمتها إلى عملاء في أكثر من 180 بلدًا، ولديها مكاتب في 40 دولة، يعمل بها 33 ألفًا من الموظفين، نصفهم في منطقة أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم الشركة الأم RELX PLC في الأسواق المالية بلندون وأمستردام ونيويورك، وذلك باستخدام الرموز التالية: لندن: REL، وأمستردام: REN ونيويورك: RELX، وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 33 مليار و39 مليار و47 مليار جنيه استرليني، على الترتيب.

يمكن التعرف على القيمة السوقية الحالية عبر هذا الرابط: http://www.relx.com/investors

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