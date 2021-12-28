أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة سيسهم في زيادة الأعمال الدولية

ينتظر من أصحاب العمل مواصلة تركيزهم على تمكين سياسات العمل المرنة، مثل العمل الهجين أو عن بعد

دبي - الإمارات العربية المتحدة: قبل البدء بتطبيق نظام أسبوع العمل الجديد للقطاع العام بدولة الإمارات اعتبارًا من 1 يناير 2022، أطلقت ميرسر الشرق الأوسط استطلاعًا جديدًا حول عطلة نهاية الأسبوع في الإمارات، لتقييم مدى استجابة القطاع الخاص. وظهر من خلاله أن غالبية ما يزيد على 190 شركة شاركت في الاستطلاع ستتبنى التحول إلى نموذج عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، بغض النظر عن القطاعات التي تعمل فيها.

وأظهر الاستطلاع الذي جاءت 97% من الردود من القطاع الخاص، أن غالبية الشركات (57%) تفضل تبني نموذج عطلة نهاية الأسبوع الجديد في الإمارات، مع تسجيل ​​درجة متوسطة من الرضا بواقع 3.8 من 5، ما يدل على أن شركات القطاع الخاص تظهر دعماً قوياُ وتتوافق مع رؤية الحكومة في الدولة. ومع ذلك، ظهر القطاع الخاص متردداً لاتباع نظام أسبوع العمل القائم على أربعة أيام ونصف اليوم، حيث يحتمل أن يتبنى 23% فقط من المشاركين في الاستطلاع العمل لمدة نصف يوم في أيام الجمعة، في حين أعربت الغالبية العظمى عن عزمها تعديل نموذج عطلة نهاية الأسبوع، بما يتماشى مع نماذج عملياتها التشغيلية، ومكوّنات القوى العاملة واحتياجات القطاعات التي تعمل فيها، مع قيام الغالبية التي ستتبع عطلة نهاية الأسبوع من السبت إلى الأحد بالعمل على أساس هجين، وتوفير قوة عاملة مؤلفة من مزيج من العاملين في المكاتب وفي العمليات الميدانية.

وقال تيد رفول، رئيس المنتجات المهنية والقوى العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ميرسر: "بات متوقعاً من أصحاب العمل في الإمارات توفير المرونة للموظفين، خاصة للآباء في ظل دوام المدارس لنصف يوم في أيام الجمعة، والتوافق مع الشعائر الدينية. وسيؤدي إتاحة المجال أمام الموظفين للعمل من المنزل، أو لأيام أو ساعات مرنة، إلى دعم جذب المواهب والاحتفاظ بها. ويحظى التحول إلى عطلة نهاية الأسبوع الجديدة في الدولة بدعم قوي عموماً من القطاع الخاص، وستتمكن الشركات من تحقيق الازدهار المطلوب إذا تمكنت من تلبية احتياجات القوى العاملة المتنوعة لديها".

ويحظى التحول في أسبوع العمل بالترحيب الإيجابي، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن 84% من الشركات تعتقد أن عطلة نهاية الأسبوع الجديدة ستترك تأثيراً إيجابياً على المعاملات الدولية، وستعود بالنفع على الأعمال التجارية خارج المنطقة. ومع ذلك، يبدو أن 37% من الشركات غير متأكدة من تأثير العطلة الجديدة على الأنشطة التجارية في الشرق الأوسط، في حين أعرب أقل من 40% من المشاركين عن اعتقادهم بأن تغيير العطلة سيكون له تأثير إيجابي على المعاملات داخل الشرق الأوسط.

وعلى مستوى إمارات أبوظبي ودبي والشارقة، ستتبنى غالبية الشركات نموذج عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد. أما بالنسبة إلى الشركات التي تعتزم التوافق التام مع الحكومة في تطبيق نصف يوم عمل في أيام الجمعة والسبت والأحد كعطلة لنهاية الأسبوع، فستأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات فيما يتعلق بساعات العمل، حيث صرح اثنان من كل ثلاثة أشخاص من أصحاب الشركات أن ساعات العمل لن تتم زيادتها، ولن تتأثر المكافآت والامتيازات للتعويض عن ساعات العمل المخفضة.

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