ضيوف القرية العالمية يحتفلون مع ثقافات العالم في أمسية واحدة بمناسبة رأس السنة

عروض ثقافية متنوعة وموسيقى وألعاب نارية مشوّقة في قلب الروائع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تنظيم احتفالية استثنائية بمناسبة قدوم العام الجديد، حيث سيتمكن ضيوف الوجهة الرائدة من الاستمتاع بثماني احتفالات مختلفة مع ثماني وجهات حول العالم، في ليلة واحدة مليئة بعروض الألعاب النارية والموسيقى والفعاليات الثقافية التقليدية.

ففي أمسية 31 ديسمبر، تستعد القرية العالمية لإضاءة السماء بعروض الألعاب النارية حتى مابعد منتصف الليل تزامناً مع 8 دول مختلفة حول العالم. تبدأ الاحتفالات مع دخول أستراليا العام الجديد في وضح النهار عند الساعة 5 مساءً بتوقيت الإمارات والتي تتزامن مع الساعة 12 من منتصف الليل هناك. ثم تستمر الاحتفالات وعروض الألعاب النارية طوال فترة المساء لتشمل بلداناً أخرى كالفلبين وروسيا، ولتبلغ الاحتفالات المتميزة ذروتها مع دخول دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد عند منتصف الليل بتوقيت الدولة.

ومن جهته قال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: "ستكون عشية رأس السنة في القرية العالمية استثنائية لهذا العام، ولاينبغي أن تفوتوا الاستمتاع بها أنتم وعائلاتكم، حيث سنحتفل مع العالم بقدوم العالم 2022. وفي خلال فترة المساء، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة، ليس لمرة واحدة وإنما لثمان مرات متتالية يتخللها عروض ثقافية متنوعة ومختلفة".

وستبدأ عروض الألعاب النارية مع دخول أستراليا العام الجديد في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت الإمارات، تليها الفلبين عند الساعة 8 مساءً، ثم سيشهد الضيوف بعد ذلك عودة عروض الألعاب النارية للاحتفال بالعام الجديد في تايلاند عند الساعة 9 مساءً، وفي بنغلاديش عند الساعة 10 مساءً، ثم في الهند عند الساعة 10:30 مساءً تتبعها في باكستان عند الساعة 11 مساءً. أما عند منتصف الليل، فسوف يأسر عرض الألعاب النارية المذهل، والذي يستمر لخمس دقائق كاملة، أنظار الضيوف مع استقبال دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الجديد، لتُختتم الأمسية، بُعيد ساعة من ذلك، بعرض الألعاب النارية الثامن والأخير بتوقيت روسيا.

ولحين بدء الاحتفالات، هناك متعة لاحدود لها للعائلات والضيوف، حيث يمكنهم التسوق من 26 جناحاً، أو الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأطباق الشهية في المنتزه. كما يمكنهم مشاهدة العروض الحماسية، كالعرض الشيق، أو عرض أبطال المرفأ. بالإضافة إلى ما يزيد عن 170 من الجولات الترفيهية والألعاب الحماسية والإضافات الشيّقة التي تناسب جميع أفراد العائلة في منطقة الكرنفال.

ومن الجدير بالذكر أن أمسية 31 ديسمبر في القرية العالمية ستكون مخصصة لدخول العائلات والسيدات فقط. حيث ستُفتح البوابات عند الساعة 4 عصراً، كما سيتم تمديد ساعات العمل حتى الساعة 2 صباحاً لكي يستمتع الضيوف بحضور أكبر عدد ممكن من الاحتفالات المستمرة في المنتزه.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.globalvillage.ae، أو تحميل تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية.

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نبذة عن القرية العالمية

القرية العالمية هي الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وتعتبر من أكثر الوجهات الترفيهية التي يقصدها الضيوف حول العالم، حيث استطاعت منذ انطلاقتها أن تجسد ملامح العالم المختلفة وأن تزرع الابتسامة على وجوه الملايين من ضيوفها في كل موسم. وتعتبر القرية العالمية وجهة فريدة ومتكاملة للتمتع بأرقى تجارب التسوق والمأكولات والترفيه العالمية، وتقدم لضيوفها في كل موسم طيفاً واسعاً من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تعد الأكثر ضخامة وتنوعاً على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت المرحة للملايين من الضيوف في أجواء الهواء الطلق المتميزة، كما أنّها تبرز أفضل ما في ثقافة بلدان العالم ضمن فعاليات مهرجانية مفعمة بالحيوية، آخذة ضيوفها في رحلة مميزة حول العالم عبر مجموعة من الأجنحة يمثل كل منها غنى وثقافة مختلف البلدان، وتتفرد بما تقدمه من أشهى المأكولات العالمية بالإضافة إلى التجارب الترفيهية المذهلة عبر مجموعة واسعة من الألعاب المسلية والجولات الشيقة.

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