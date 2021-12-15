يدعم حضور القابضة (ADQ) في مصر منصّة الشراكة الاستثمارية التي تأسست عام 2019 مع صندوق مصر السيادي بقيمة 73 مليار درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، اليوم، إنشاء مكتب جديد لها في مصر لدعم التزام "القابضة" (ADQ) بالاستثمار في النمو الاقتصادي للبلاد.

يدعم افتتاح مكتب "القابضة" (ADQ) الجديد في القاهرة منصّة الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية التي تأسست عام 2019 بين "القابضة" (ADQ) وصندوق مصر السيادي بقيمة 20 مليار دولار (73 مليار درهم إماراتي)، والتي تهدف إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال مشاريع الاستثمار الاستراتيجية المشتركة، والصناديق والأدوات الاستثمارية المتخصصة في قطاعات رئيسية مثل؛ الصحة والدواء والمرافق والأغذية والزراعة والعقارات والخدمات المالية.

وقال عمر مهنا، مدير ادارة الإستثمارات السيادية في "القابضة" (ADQ): "في إطار سعينا المتواصل نحو تحفيز مستوى القيمة وتعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع هيئات الاستثمار السيادية، يُمثل افتتاح مكتبنا الجديد في القاهرة خطوة هامة تؤكد التزامنا على المدى البعيد من خلال منصّتنا الاستثمارية الاستراتيجية بإطلاق فرص جديدة للنمو ضمن القطاعات الرئيسية. وسيسهم حضورنا الداخلي في القاهرة بدور أساسي في توطيد التعاون الثنائي بين بلدينا، ودعم المؤسسات القادرة على تسريع التنمية الاقتصادية في مصر."

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "يؤكد قرار "القابضة" (ADQ) بإنشاء مكتبها في مصر على عمق علاقة ومستوى التعاون الثنائي مما يعزز قدرتنا على تطوير ودراسة فرص الاستثمار المشتركة، حيث تتمتع مصر بمخزون هائل من الإمكانات التي لم تُستثمر بعد في العديد من القطاعات، وتظهر شراكتنا مع "القابضة" (ADQ) قدرتنا على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى تحفيز التنمية الاقتصادية في مصر."

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست "القابضة" (ADQ) في إمارة أبوظبي في عام 2018، وهي إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك استثمارات مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 90 شركة محلياً وعالمياً. وتعمل "القابضة" (ADQ) كشركة مستثمرة ومالكة للأصول، حيث تمتلك محفظة واسعة تضم عدداً من المؤسسات الكبرى، عبر عدد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المتنوع، بما في ذلك الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة والدواء والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.

وانطلاقاً من دورها كشريك استراتيجي لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بعملية تسريع تطوير الإمارة لتصبح اقتصاداً تنافسياً عالمي المستوى قائم على المعرفة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستغرام، ولينكدإن.

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