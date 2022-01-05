"القابضة" (ADQ) ستصبح أكبر مساهم في "بيور هيلث" لتوفير منظومة رعاية صحية شاملة لأفراد المجتمع تركّز على رعاية المريض

أبوظبي: عقدت اليوم "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، اتفاقية دمج عدد من الشركات مع "بيور هيلث" لتنشئ أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنصّ الاتفاقية على دمج كل من شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، والشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان) ضمن "بيور هيلث". وبالإضافة إلى ذلك، ستنضم كل من طموح للرعاية الصحية، ومجموعة ياس كلينك، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية إلى "بيور هيلث" التي تقدّم مجموعة خدمات متنوعة تشمل إدارة المستشفيات وخدمات المختبرات والإمدادات الطبية وخدمات المعلومات الصحية.

وستساهم منظومة الرعاية الصحية المتكاملة لـ"بيور هيلث" بشكل كبير في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تحقيق هدفها المتمثّل برفع مستويات الخدمات الصحية لضمان صحة المواطنين والمقيمين. كما ستتيح الشبكة للمرضى الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخبرات الطبية وخدمات الرعاية الصحية المتميزة.

وفي هذا الإطار، قال سعادة محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ): " من خلال دمج عدد من شركات محفظتنا في المنصة الجديدة، ستلعب "بيور هيلث" دوراً أساسياً في توفير خدمات رعاية صحية رائدة في الدولة. ونعمل على تعزيز الكفاءة لإنشاء أكبر شبكة رعاية صحية قائمة على التميّز الطبي في الإمارات، وذلك من خلال الخدمات المتطوّرة وحسن الإنفاق على الرعاية الصحية ورفع مستويات الكفاءة في جميع عمليات الشبكة. وسيساهم توحيد أعمال أبرز المراكز الطبية وشركة التأمين الصحي الرائدة في الدولة بتطوير منصة رعاية صحية قابلة للتوسّع وتحقيق النمو المستمرّ."

وصرّح سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة "ألفا ظبي القابضة" قائلاً: "تجمع هذه المنظومة الفريدة بين التكنولوجيا والرعاية الصحية، وتشكّل منصة قابلة للتطوير وتحقيق النمو على المستوى الدولي. كما أنها ترسّخ مكانة الدولة الرائدة وتوفّر القيمة لمستثمرينا. وستسعى "بيور هيلث" مستقبلاً إلى استغلال فرص التوسع عالمياً لتنويع محفظتها والاستفادة من نجاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وقال فرحان مالك، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة "بيور هيلث": "ستبقى "بيور هيلث" ملتزمة بتقديم خدمات صحية تمتاز بالشفافية وبسهولة الوصول إليها فيما نعمل على إنشاء أكبر منصة خدمات رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات. فنحن على ثقة بأنّ الرعاية الصحية مهمة وبحاجة إلى التطور المستمر. ومن هذا المنطلق، تكونت رؤيتنا حول إطالة عمر البشرية حيث نسعى لتعزيز صحة الإنسان وإلى العمل المتواصل ليتمتع سكان الدولة بحياة مديدة وصحة جيدة."

وستصبح "القابضة" (ADQ) أكبر مساهم في"بيور هيلث"، ويشمل المساهمون الآخرون ألفا ظبي القابضة المحدودة، والشركة العالمية القابضة المحدودة، و"أي إتش كابيتال"، وعطاء للاستثمارات المالية.

تخضع الصفقة لشروط الإتمام المعتادة، ويشمل ذلك الموافقات التنظيمية.

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست "القابضة" (ADQ) في إمارة أبوظبي في عام 2018، وهي إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة التي تمتلك استثمارات محلياً وعالمياً. وتعمل "القابضة" (ADQ) كشركة مستثمرة ومالكة للأصول، حيث تمتلك محفظة واسعة تضم عدداً من المؤسسات الكبرى، عبر عدد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المتنوع، بما في ذلك الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة والدواء والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.

وانطلاقاً من دورها كشريك استراتيجي لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بعملية تسريع تطوير الإمارة لتصبح اقتصاداً تنافسياً عالمي المستوى قائم على المعرفة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن

نبذة عن "بيور هيلث"

يور هيلث هي شركة حلول رعاية صحية هدفها "تعزيز مجال الرعاية الصحية"، وتطوير الأعمال المتعلقة بالرعاية الصحية. تتعاون بيور هيلث مع الحكومة الفيدرالية والمستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية المتكاملة و مزودو خدمات الرعاية الصحية وجهات أخرى في مجال الرعاية الصحية لبناء منظمات صحية تقدم أفضل رعاية للمرضى على جميع المستويات.

تدير بيور هيلث مرافق الرعاية الصحية ومستشفيات، و تدير أكبر شبكة من المختبرات في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تدعم الشركة أيضًا مجال الرعاية الصحية المتنامي من خلال توريد المنتجات الطبية.

تلتزم بيور هيلث بجعل حياة الأشخاص أكثر صحة بينما تساعد أيضًا مؤسسات الرعاية الصحية على تحسين مواردها المالية والتشغيلية و الأداء السريري من خلال الحلول المخصصة التي تشمل إدارة سلسلة التوريد وتكنولوجيا المعلومات الصحية، والخدمات السريرية.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة purehealth.ae أو المراسلة على mohamed.mostafa@purehealth.ae. كما يمكنكم متابعة بيور هيلث على فيسبوك، تويتر، إنستاغرام، و لينكدإن

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