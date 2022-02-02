تتميز سيارة هوندا الجديدة بتصميم داخلي بسيط وراقي يتماشى مع توجهات هوندا المستقبلية

تم إضافة تحسينات على مجموعة الحركة لزيادة الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود

تشمل التطورات التقنية في مجال السلامة الجيل الأحدث من الوسائد الهوائية الأمامية ونظام هوندا للاستشعار

حازت سيفيك الجديدة كليًا على جائزة أفضل سيارة في أمريكا الشمالية لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات، عن إطلاق سيارة هوندا سيفيك الرياضية الجديدة كليًا والمتقدمة تقنياً في دولة الإمارات، التي تعتبر رمزًا في تاريخ الشركة منذ طرحها لأول مرة منذ 50 عامًا تقريبًا، حيث حافظت على هويتها على مدى السنين رغم تطورها المستمر ومواكبتها للابتكارات التكنولوجية بما يضمن تجربة قيادة متميزة.

يتميز الجيل الحادي عشر من هوندا سيفيك 2022 بتصميم داخلي حديث وراقٍ يتضمن مقصورة داخلية ذات تقنيات عالية تراعي رفاهية الركاب وراحتهم ومجهزة بأنظمة أمان متقدمة نشطة وغير نشطة. ويعكس هذا الطراز الجديد مسيرة شركة هوندا الإبداعية في التصميم وديناميكية القيادة الرائدة في فئتها، حيث ساهمت هذه الخصائص مجتمعة في منح سيفيك الجديدة كليًا لقب سيارة العام 2022 في أمريكا الشمالية.

وفي هذه المناسبة، قال ريت ماكسويل، المدير العام لعلامة هوندا في الإمارات لدى المشروعات التجارية: "نتطلع بحماس كبير لطرح سيارة هوندا سيفيك الجديدة كليًا، التي تعد السيارة الأولى في مجموعة هوندا من الطرازات المتقدمة والرياضية. سيصل الطراز الجديد إلى دولة الإمارات بتصميم داخلي مميز وحديث يراعي رفاهية الركاب وتصميم خارجي رياضي يتضمن مزايا حصرية تشمل مخارج العادم المزدوج من الكروم والإطارات ومقابض الأبواب والمرايا السوداء الامعة التي تمنح السيارة مظهرًا أنيقًا يعبر عن أدائها المميز. وقد أدخلت إلى هوندا سيفيك التقنيات وأدوات الاتصال الرقمية ومواصفات السلامة العامة التي تعزز تجربة القيادة وتعلن بداية فصل جديد لهذه العلامة التجارية المميزة".

تتميز سيارة هوندا سيفيك الجديدة كليًا بقوة أدائها، حيث تم تجهيزها بنظام التعليق الرياضي للاستجابة الفورية ومحرك سعته 1.5 لتر مع ناقل الحركة المتغير باستمرار بقوة 180 حصانًا و6000 دورة في الدقيقة. وبالإضافة إلى وضعيتي القيادة العادية والاقتصادية، تتضمن هوندا سيفيك وضعية القيادة الرياضية التي تمنح السائق إحساسًا رياضيًا رائعًا، وذلك من خلال استخدام مفتاح التبديل الموجود في الكونسول الوسطي، الذي يتحول لونه إلى الأحمر عند تشغيله. ويشار إلى أن الوضعية الاقتصادية تخفف من حساسية ناقل الحركة والخانق ومن قوة دفع تكييف الهواء للمساعدة في الحفاظ على كفاءة استهلاك الوقود.

يأتي الجيل الحادي عشر من سيارة هوندا بتصميم خارجي حديث ومتميز، مع مقصورة داخلية واسعة تراعي رفاهية وراحة الركاب ومجهزة بأنظمة أمان متقدمة نشطة وغير نشطة. ولأول مرة، تتوافر داخل سيارة هوندا سيفيك شاشة رقمية لعرض المعلومات مقاس 10.2 بوصة وشاشة عرض للنظام الصوتي مقاس 9 بوصات يمكن إقرانها بالهواتف الذكية وتتضمن تطبيق مدمج للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية. وأدرجت في السيارة بعض ميزات التكنولوجيا المتقدمة كتشغيل المحرك عن بعد وتشغيل المكيف والتحكم بدرجات الحرارة، فضلًا عن شاحن لا سلكي للهواتف ومنافذ USB، وتتوافق أنظمة الشاشة التي تعمل باللمس بشكل قياسي مع تطبيقات آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وبالإضافة إلى تلك الميزات، حرصت هوندا سيفيك على تطوير مواصفات السلامة العامة، وأدخلت العديد من أنظمة السلامة النشطة وغير النشطة. وتم تحسين بنية الهيكل بتقنية الهندسة التوافقية المتقدمة من أجل تحقيق توافق أفضل مع السيارات الأكبر حجمًا في حالات الاصطدام الأمامي لحماية الركاب. وأضيف إليها نظام هوندا لمراقبة الممر Honda Lanewatch لنقل صورة واضحة عن الجهة اليمنى من السيارة وعرضها على الشاشة المركزية، ونظام المساعدة في ثبات السيارة لكبح العجلات وخفض قوة المحرك ونظام مراقبة ضغط الإطارات وخاصية التذكير للمقاعد الخلفية التي تنبه السائق لفحص المقعد الخلفي عند إيقاف المحرك.

طرح في هوندا سيفيك أيضًا مجموعة هوندا للاستشعار التي تتضمن تقنيات السلامة النشطة لمساعدة السائق، من خلال نظام الكاميرا الواحدة الجديدة التي توفر مجالًا أوسع للرؤية من النظام السابق القائم على الرادار والكاميرا، إلى جانب البرامج المتطورة والأكثر قوة، ويساعد هذا النظام السائق على تحديد سرعة المركبات الأخرى بدقة أكبر وتحديد خطوط وعلامات الطريق بشكل أوضح.

هوندا سيفيك الجديدة كلياً متوفرة الآن في صالات عرض هوندا في الإمارات في دبي فستيفال سيتي وفي أبو ظبي والعين والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة.

لمزيد من المعلومات عن هوندا سيفيك 2022، يرجى زيارة موقع شركة هوندا الإمارات العربية المتحدة.

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لمحة عن شركة الفطيم هوندا

تعد الفطيم للمشروعات التجارية - هوندا، وهي جزء من قسم السيارات في الفطيم، الموزع الحصري لعلامة هوندا من المركبات والدراجات والمحركات البحرية ومنتجات الطاقة وقطع الغيار. وتعد الشركة أحد أكبر موزعي هوندا المستقلين في العالم. ويتم دعم الفطيم للمشروعات التجارية - هوندا من قبل شبكة حديثة تضم 10 صالات عرض سيارات و11 منشأة لخدمات ما بعد البيع، و5 مرافق تجزئة لبيع قطع الغيار، تتواجد في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. واعتُمدت صالة عرض سيارات هوندا الرائدة في دبي فستيفال سيتي، رسمياً، باعتبارها أكبر صالة عرض لـ هوندا في العالم.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hondauae.ae

أو زيارة صفحة هوندا على الفيس بوك facebook.com/HondaUAE

لمحة عن الفطيم للسيارات

تعد الفطيم للسيارات، واحدة من الأقسام الخمسة الرئيسية ضمن مجموعة شركات الفطيم التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتملك تراخيص الامتياز لبعض العلامات التجارية وخدمات السيارات الأكثر شهرة في العالم.

تعمل المجموعة في 10 دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وتوظف نحو 9000 شخص، وتتركز خدماتها في مجال توزيع سيارات جديدة ومستعملة فضلًا عن خدمات التصنيع والتأجير وما بعد البيع.

توفر الفطيم مجموعة من أبرز وأشهر العلامات التجارية من سيارات الركاب إلى سيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية والمعدات الصناعية ومعدات البناء بالإضافة إلى الدراجات النارية والرباعية، وتقدم تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى جاهدة لتصبح الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل المصنعة.

لمحة عن الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 35000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها.

تواصل الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.alfuttaim.com.

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شادي فكري

مدير العلاقات الإعلامية والمؤثرين | IPN

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