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اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، خلال الملتقى الاستراتيجي لاعداد خطة مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف 2022-2024 على الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية المقترحة للدورة الاستراتيجية القادمة ، ووجه معاليه بالمضي قدما في استكمال مراحل تطويرها واعتمادها وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لكافة المواطنين والمقيمين، ومواكبة أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال، وأشاد معاليه ببنود الخطة الاستراتيجية الجديدة وحرص مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف على إشراك موظفيها في إعدادها بمختلف تخصصاتهم الإدارية والميدانية كما وجه بعض الملاحظات والتوجيهات للمعنيين حول بعض البنود المهمة ، متمنيا التوفيق والسداد للقائمين على هذه المؤسسة الحيوية الهامة.
جاء ذلك خلال حضور معاليه جلسة اليوم الثالث للملتقى ، في مجلس أم سقيم صباح الثلاثاء، بحضور سعادة خليفة بن دراي مدير مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ، وسعادة اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وموظفي الإسعاف.
وقد أبدى سعاد خليفة الدراي -المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف اعتزازه بهذه المشاركة الكريمة من معالي ضاحي خلفان تميم مؤكداأن معاليه يعتبر مدرسة متفردة في الإدارة وأن فكره وفراسته كانتا أساسا لولادة مشروع إسعاف دبي كما كانتا مصدر الهام لكل العاملين في مجالات الأمن والسلامة -مؤكدا أن القيادات الفذة كمعاليه هي محركات الإلهام للتطوير والتغيير وأن خبراتهم ووجهات نظرهم وملاحظاتهم تعد إضافة لكل منظومة إدارية ، وأكد أـن حضور معاليه حفز المشاركين على الإبداع .
وقد شملت الاستضافة فيلما وثائقيا يتحدث عن تأسيس الإسعاف في دبي وكيف أنه ه كان فكرة لمعالي الفريق ضاحي خلفان واستعرض دوره الفاعل في تطوير منظومة الإسعاف على مستوى الإمارة ..
كما قدمت الدكتورة عائشة المطوع،مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي ، عرضا مفصلا حول رحلة المؤسسة للتحضير لدورة 2022_2024، والادوات المستخدمة في تطوير الاستراتيجية،لتكون منظومة اسعافية متطورة ومرنة ومستدامة تتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة وتتواءم مع استراتيجية دبي 2030.وأضافت ارتأينا أن إشراك قامات إدارية كمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم سيخلق بيئة محفزة وملهمة للمشاركين وسنحرص على استضافة شخصيات مؤثرة في المختبرات القادمة .
كما شمل العرض مخرجات المختبر الاول وما توصلت اليه الورشة الحالية للاستفادة من الخبرات القيادية الفذة لمعالي الفريق لوضع تصور عالمي لمنظومة اسعافية مستقبلية .
وفي نهاية الجلسة قام معاليه بجولة على عدد من مركبات متنوعة من اسطول اسعاف دبي وتعرف على الخدمات التخصصية المتنوعة وأشاد بالخدمات وكفاءة الموارد البشرية المؤهلة وأكد على ثقته بمنظومة اسعاف دبي ، كما أشاد بسرعة استجابة المسعفين باختلاف مواقعهم مما يعكس كفاءتهم واستعدادهم .
#بياناتحكومية
- انتهى -
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