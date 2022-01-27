تُتيح الشراكة لعملاء الفردان للصرافة، فرصة لتحويل الأموال إلى جميع أنحاء العالم خلال زمن قياسي على مدار العام

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة الفردان للصرافة، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام شراكة مع منصة ريبل، المزوّد الرائد لتقنيات البلوكتشين واﻟﻌﻣﻼت الرقمية "الكريبتو" في المدفوعات العالمية.

بموجب الاتفاقية، تنضم شركة الفردان إلى شبكة ريبل نت السحابية، وهي شبكة تكنولوجية مالية عالمية تابعة لمنصة ريبل، ما يسمح للعملاء بإجراء التحويلات اليومية خلال زمن قياسي إلى مختلف أنحاء العالم على مدى ساعات اليوم خلال العام. تساهم الشبكة السحابية الخاصة بريبل، في دعم المؤسسات المالية للتخلص من البنية الأساسية التقليدية والمكلفة للمدفوعات التي تتطلب الجهد والوقت، واستبدالها بطرق تتميز بالسرعة والمرونة والحوسبة السحابية بكلفة الأقل، وبالتالي الابتعاد عن عبء إدارة الأجهزة.

تساهم الشراكة بإثراء منظومة التحويلات في دولة الإمارات، وتوفر تجربة سلسة وآمنة بنسبة 100% لعملاء الفردان في منطقة الشرق الأوسط.

تتيح الشراكة المبرمة للعملاء فرصة الاستفادة بمزيد من الخدمات المتعلقة بتحويل الأموال الفورية لمختلف أنحاء العالم من خلال مواقع شركة الفردان للصرافة في جميع أرجاء الامارات التي تفتح أبوابها على مدار الساعة 360 يوم في العام، وضمن مواقعها الأخرى المختلفة، في خطوة رائدة تستقطب قاعدة المستخدمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

بهذه المناسبة صرح حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: "يمثل الابتكار شعاراً أساسياً لاستراتيجيتنا في الفردان للصرافة، ونتطلع على الدوام إلى توسيع قاعدة خدمات عملائنا من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات تكنولوجية رائدة مثل ريبل. نعمل على مواكبة التحول الرقمي المدعوم بالتكنولوجيا، التي أصبحت ضرورة أساسية في هذا المجال. تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتوفير سبل أكثر أماناً وسرعةً ومرونةً عبر تقديم قنوات جديدة لتحويل الأموال، لمنح عملائنا تجربة نموذجية".

كما صرح نافين جوبتا، المدير الإداري لمنصة "ريبل نت" في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: "نحن فخورون بإبرام شراكة مع مزود خدمات مالية مرموق مثل الفردان للصرافة، بهدف الاستفادة من تقنية البلوكتشين لإدخال معايير نموذجية متقدمة في مجال التحويلات المالية، وإحداث ثورة في صناعة المدفوعات المزدهرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط".

تأسست شركة الفردان للصرافة في عام 1971، ومنذ ذلك الحين وسعت شبكة الصرافة الخاصة بها إلى أكثر من 70 موقعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات، كما أنها تتمتع بعلاقات طويلة الأمد مع أكثر من 150 بنكاً ومؤسسة مالية أخرى.

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