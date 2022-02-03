استعرض أمام الموظفين الاستراتيجية الجديدة التي تحقق رؤية محمد بن راشد بصناعة مستقبل الأعمال بالإمارة

الغرير: عجلة العمل قد انطلقت ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها في خدمة إمارة دبي

الغرير: أهدافنا المساهمة برفع التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم خلال السنوات الخمس القادمة عبر دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص

الغرير: سنكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة والموظفون ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية

بلهول: الغرفة ملتزمة خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمال في الإمارة، وترويج مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.

بوعميم: الاستراتيجية الجديدة تشكل بداية مرحلة متقدمة من مراحل صناعة مستقبل قطاع الأعمال في دبي

4 ركائز أساسية للاستراتيجية تشمل تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية إلى الإمارة، وتحفيز التوسع الخارجي في الأسواق العالمية للشركات العاملة في دبي بالإضافة إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي

دبي: دعا معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي إلى بذل جهود مضاعفة، والعمل على ترسيخ روح فريق العمل الواحد لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في ان تكون غرف دبي ذراعاً رئيسية في تطوير بيئة الأعمال بدبي، وتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة المال والأعمال.

وخلال لقاء معاليه مع مدراء الإدارات وموظفي غرف دبي اليوم في مقر الغرفة لإطلاعهم على الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة غرف دبي للسنوات الثلاث القادمة، شدد الغرير على أهمية تضافر الجهود والتكاتف لتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة، معتبراً ان عجلة العمل قد انطلقت ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها في خدمة إمارة دبي.

وكشف الغرير عن تعيين شركة "ماكينزي" العالمية لوضع ورسم استراتيجية التي اعتمدتها الغرف مؤخراً للفترة 2022-2024، في حين تم تعيين شركة استشارية عالمية "KPMG" كمدير لمشروع تطبيق الاستراتيجية، والتي ستعمل على ضمان تطبيق الاستراتيجية وتحقيق الأهداف ضمن الأطر الزمنية المحددة، وتسهيل متابعة هذه الأهداف.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرف دبي قائلاً:" رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تشكل الأساس في كل الاستراتيجيات التي ترسم مستقبل دبي. ونحن في غرف دبي، والغرف الثلاث المنبثقة عنها وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي قمنا باعتماد استراتيجية تطبق رؤية سموه، وتجعلها نقطة انطلاقٍ لجهودنا المستقبلية في أن تكون غرف دبي الذراع التنموية الأهم لإمارة دبي كما وصفنا سموه، ودعم الاقتصاد الرقمي والمساهمة في رفع التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم خلال السنوات الخمس القادمة."

وختم معاليه بالتأكيد على الدور الهام والاستراتيجي الذي سيلعبه الموظفون في الفترة المقبلة، واصفاً إياهم بالركيزة الأساسية في الاستراتيجية الجديدة، معتبراً إن تحقيق الأهداف لن يكون ممكناً بدون جهود والتزام ودعم الموظفين على كافة المستويات.

وبدوره أشار سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي خلال كلمته أمام الموظفين إلى أهمية البناء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والنظر إلى المستقبل بعين الإنجازات أيضاً، معتبراً إن الاستراتيجية الجديدة تشكل بداية مرحلة متقدمة من مراحل صناعة مستقبل قطاع الأعمال في دبي.

وأكد سعادته إن الاستراتيجية الجديدة المعتمدة تقوم على 4 ركائز أساسية تشمل تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية إلى الإمارة، وتحفيز التوسع الخارجي في الأسواق العالمية للشركات العاملة في دبي بالإضافة إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.

واختتم اللقاء سعادة فيصل جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، بتوجيه التهنئة للموظفين على آدائهم في العام الماضي، داعياً إياهم إلى إظهار أعلى درجات الالتزام والتميز والابتكار في جهودهم المستقبلية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خدمات مبادرات غرف دبي لخلق بيئة محفزة للأعمال، ودعم نمو الأعمال في الإمارة، وترويج مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.

وعرضت شركة "ماكينزي" خلال اللقاء مع الموظفين الاستراتيجية التي اعتمدت مؤخراً، في حين قدمت شركة "KPMG" عرضاً تعريفياً حول آلية ضمان تطبيق الاستراتيجية وتحقيق أهدافها. وسلط العرضان التعريفيان الضوء على أهم ركائز الاستراتيجية التي تستهدف تمكين مجتمع الأعمال بدبي، ودعم القطاعات الاقتصادية التقليدية والمساهمة الفاعلة في تحفيز وتوسيع تجارة دبي الخارجية ، ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديد وخلق فرص استثمارية جديدة فيه، والدفع نحو التحول الرقمي الشامل.

#بياناتحكومية

-انتهى-

للمحررين:

غرف دبي هي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح تدعم رؤية إمارة دبي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتوفر سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة غرفة دبي، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

تابعوا غرفة دبي على الروابط الالكترونية التالية:

www.facebook.com/dubaichamber

www.twitter.com/dubaichamber



http://www.linkedin.com/company/dubai-chamber-of-commerce-&-industry/

www.youtube.com/DubaiChamberTV

www.instagram.com/dubaichamber

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

ربى عبدالحليم

مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرفة دبي

هاتف: 2028450-4-971 +

بريد الكتروني: ruba.halim@dubaichamber.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022