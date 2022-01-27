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تؤكد "مجموعة المطار الدولي" أنه تم تفعيل خطة التعامل مع الظروف الجوية الحالية التي تشهدها المملكة، وذلك استجابة لهطول الثلوج الذي بدأ في مطار الملكة علياء الدولي حوالي الساعة 3:00 فجراً واستمر لغاية الساعة 6:00 من صباح اليوم الخميس، حيث دأبت كوادر العمليات والصيانة الخاصة بـ "مجموعة المطار الدولي" على تنفيذ إجراءات الوقاية من التجمد وإزالة الثلوج على مدار الساعة ودون توقف للمدرجين وممرات الطائرات ومواقف اصطفافها، إلى جانب الطرق المحيطة بمباني المطار وذلك للحد من تراكم الثلوج والتأثير على سير العمليات في المطار.
وتم تأخير إحدى عشرة رحلة مغادرة حتى الآن من قبل شركات الطيران المعنية من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمسافرين للوصول إلى المطار.
وفي هذا السياق، ندعو مسافري وزوار مطار الملكة علياء الدولي إلى توخي الحيطة والحذر لدى القيادة على طريق المطار خلال العاصفة الثلجية، والعمل بموجب تحذيرات الدفاع المدني. ونحث المسافرين على التواجد في المطار قبل موعد إقلاع الطائرة بثلاث ساعات على الأقل.
نرجو من جميع المسافرين التأكد من تفاصيل رحلاتهم عن طريق خطوط الطيران المعنية، أو من خلال الاتصال بمركز استعلامات المطار على الرقم 065002777.
وسنواصل إصدار البيانات الصحفية بآخر المستجدات المتعلقة بالمطار تباعاً.
#بياناتحكومية
-انتهى-
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