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في إطار معرض جلفود 2022
مزرعة الفطر المستدام في أبوظبي تطلق أعمالها خلال المعرض وسط ترحيب واسع
هانتر فودز المحدودة تطلق نكهات جديدة ومبتكرة بلمسة إماراتية بالتعاون مع مؤسسة خليفة
فود سبيشاليستس المحدودة تطرح مزيجاً جاهزاً من بدائل اللحوم لأول مرة في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد معرض جلفود، أكبر حدث سنوي متخصص في مجال توريد الأغذية والمشروبات في العالم، مشاركة واسعة من المجتمع المحلي لمنتجي الأغذية، والتي حظيت باهتمام واسع من الزوار من مختلف أنحاء العالم مع إطلاق مجموعة كبيرة من الابتكارات النوعية في مركز دبي التجاري العالمي.
وفي ظل الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات العربية المتحدة لتقليل الاعتماد على الأغذية المستوردة، شكل جلفود فرصة قيّمة للعديد من الشركات الناشئة والكبرى محلياً وعالمياً لمعالجة اختلال التوازن بين الصادرات والواردات.
وفي هذا السياق، تسعى الشركة الجديدة بيلو فارم إلى توفير الفطر الشهي بشكل موثوق وسعر معقول من خلال زراعته محلياً، وبالتالي توفير موارد طازجة من منتجات الفطر بشكل أسرع من المنافسين الدوليين.
وتعليقاً على ذلك، قالت برونتي وير، الشريك المؤسس لشركة بيلو فارم التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها: "يسرنا إطلاق بيلو فارم في الإمارات من خلال منصة جلفود. وتقوم رسالتنا بشكل أساسي على توفير منتجات يصعب الحصول عليها بجودة عالية وأسعار معقولة من مصادر محلية. وفي هذا الإطار، نستعد لتوريد أصناف مستدامة من الفطر كبديل مثالي للمأكولات البحرية، بما في ذلك فطر المحار الملكي وشيتاكي وعرف الأسد. ونتطلع إلى طرح منتجاتنا قريباً في متاجر الإمارات، وبخاصة بعد الأصداء الإيجابية التي حققناها بين تجار التجزئة".
فيما أطلقت إيه دبليو إس ديستربيوشن، الشركة الرائدة للسلع الاستهلاكية سريعة التداول منذ أكثر من 40 عاماً في الإمارات، مجموعتها من العلامات الخاصة في معرض جلفود للمساعدة في سد الثغرات في طلبات المستهلكين والتي تفاقمت بسبب مشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن أزمة كوفيد- 19، وخاصةً بالنسبة للمنتجات ذات الأسعار المعقولة.
وفي هذا السياق، قال أسامة الجوهري، المدير العام لشركة إيه دبليو إس ديستربيوشن: "بعد جائحة كوفيد-19 رصدنا فرصة ثمينة لدخول السوق بمنتجات جديدة لمعالجة الثغرات الناشئة عن تحول طلبات المستهلكين إلى منتجات بأسعار معقولة. ويشهد قطاع العلامات التجارية الخاصة في المنطقة منافسة شديدة باعتباره يركز بالدرجة الأولى على تقديم أفضل جودة بسعر مناسب للوصول إلى الشريحة الأكبر من العملاء. لذلك اخترنا إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات المصممة خصيصاً لسوق الفلبينيين المقيمين في الإمارات، وخطوط جديدة من منتجات تنظيف الملابس للكبار والأطفال، بالإضافة إلى علامات القهوة التي ستتوفر في متاجر الإمارات اعتباراً من الشهر المقبل".
وبدورها، اغتنمت هانتر فودز المحدودة، الشركة الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة والأطعمة المبتكرة والبديلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فرصة المشاركة في جلفود لإطلاق أربع نكهات جديدة من رقائق البطاطس المطهية يدوياً، بما في ذلك نكهة البزر المؤلفة من التوابل الإماراتية من ابتكار رائدة الأعمال الإماراتية شيماء الزعابي التي شاركت في مبادرة مختبر الابتكار في المأكولات والمشروبات بالتعاون مع مؤسسة خليفة.
وفي هذا السياق، قال أنانيا نارايان، المدير الإدراي لشركة هانتر فودز المحدودة: "تشرفنا بالتعاون مع شيماء ومؤسسة خليفة لإنتاج المجموعة الجديدة من النكهات، وهو ما يتماشى مع أهدافنا الرامية إلى العمل عن كثب مع المجتمع المحلي وإطلاق منتجات تخاطب احتياجاته".
كما أطلقت فود سبيشاليستس المحدودة، المزود الرائد لحلول قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، منتج بلانتا، وهو أول خلطة جاهزة بديلة للحم البقر والدجاج في المنطقة. حيث تتألف من بروتين البازلاء والألياف النباتية والتوابل ويمكن استخدامها لتحضير مجموعة من الأطباق الشهية مثل شرحات البرجر والناجتس والكباب في خمس دقائق فقط.
وأكد رئيس شؤون التسويق والابتكار في فود سبيشاليستس المحدودة، دروف داوان: "كشفت أبحاث السوق التي أجريناها أن ارتفاع أسعار المنتجات النباتية يعود إلى أن معظمها مستورد من الخارج. لذلك يُعتبر مزيج اللحوم النباتي الذي نقدمه الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وهو ثمرة الجهود التي استثمرناها في مختبر الابتكار التابع لنا لإيجاد أفضل مزيج من المكونات وتقديم بديل صحي محلي وبأسعار معقولة".
ويُقام معرض جلفود 2022 في ظل مجموعة صارمة من إجراءات السلامة والنظافة لضمان بيئة عمل آمنة. وقد أثبت مركز دبي التجاري العالمي مجدداً قدرته على تأمين بيئة أعمال مباشرة تُعد الأكثر أماناً واستضافة فعاليات عالمية المستوى في ظل تطبيق أعلى معايير السلامة.
لمزيد من المعلومات حول إرشادات السلامة الخاصة بالمعرض، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.gulfood.com/useful-info/safety-guidelines
#بياناتحكومية
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© Press Release 2022
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