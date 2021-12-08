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زار السيد توني كريبس ومجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك، مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، وكان في اسقبالهم الدكتور عبدالله بن زرعه، الرئيس التنفيذي للمدينة، ومجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في المدينة، حيث قدموا فكرة شاملة عن هذا الصرح الطبي وآلية العمل والخدمات الطبية والتأهيلية التي يقدمها، بما في ذلك آلية التشغيل والخدمات التأهيلية وغرف التنويم خلال جولة في المرافق الطبية وإعادة التأهيل.
وتهدف هذه الزيارة إلى توثيق الشراكة الإستراتيجية التي تربط ساب بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية والوقوف على المشاريع التي ساهم ساب في دعمها.
من جانبه علق السيد توني كريبس قائلاً: "نفخر بالتعاون مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية وبالمشاريع الاجتماعية الرائدة في مجال خدمة المجتمع، كما نشيد بالخدمات الإنسانية الجليلة للمدينة، والتي تعتبر أكبر صرح مختص بالتأهيل الطبي في منطقة الشرق الأوسط، حيث توفر المدينة جميع الخدمات المتطورة باستخدام أحدث ممارسات طبية وأجهزة متطورة للأطفال و البالغين وبإشراف طاقم طبي من ذوي الخبرة العالية. كما يؤكد هذا التعاون على التزامنا بدورنا كشريك فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030."
ومن الجدير بالذكر أن البنك السعودي البريطاني تجمعه علاقة تعاون إستراتيجي مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، أثمرت بتقديم العديد من المشاريع الانسانية المتميزة، يأتي في مقدمتها، إنشاء مركز سلطان بن عبدالعزيز التخصصي للأطراف الصناعية وبرنامج الرعاية الصحية الموجه للأسر المحتاجة وتوسعة مبنى 6 و 7 لرفع الطاقة الاستيعابية تحتوي على أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية اللازمة وغيرها من مشاريع التوسعة المنفذة في المدينة.
#بياناتحكومية
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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):
البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وهو شركة زميلة لمجموعة HSBC .
ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.
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