الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استئناف خدمات إنهاء إجراءات السفر ضمن المدينة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان.

وكانت "العربية للطيران" قد بدأت بإنشاء مكاتبها لإنهاءإجراءات السفر ضمن المدينة في عام 2012 بهدف توفير المزيد من الراحة والسهولة للمسافرين على متن طائراتها؛ حيث تتيح لهم الشركة تسجيل أمتعتهم لدى المكاتب وتسلّم بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل التوجه إلى المطار.

ويمكن للمسافرين، الذين استكملوا إجراءات سفرهم، اختيار مقاعدهم والحصول على بطاقات الصعود للطائرة والقسائم الخاصة بالحقائب التي تم تسجيلها ، مما يتيح لهم التوجه فوراً إلى المطار والانطلاق في رحلتهم.

تقع المراكز الثلاثة في السفير مول في الشارقة، ومكتب مبيعات "العربية للطيران" في كل من رأس الخيمة وعجمان، وتعمل طيلة أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً، وتغلق أبوابها من الساعة 11:00 صباحاً حتى 2:00 بعد الظهر في أيام الجمعة لتمكين الموظفين من أداء صلاة الجمعة. وتقبل المراكز الحقائب قبل مغادرة الرحلة بمدة تتراوح بين 24 ساعة و8 ساعات، ليتم نقلها مباشرة إلى مطار الشارقة الدولي.

وضماناً لأرقى معايير السلامة والأمان عند كل خطوة من رحلة المسافرين وحرصاً منها على تطبيق أرقى معايير الصحة والسلامة، توفر "العربية للطيران" تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وتكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية.

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