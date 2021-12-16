[دبي – الإمارات العربية المتحدة] - في إطار مساعيها المستمرة لتحقيق التميز، تمكنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، من الفوز بثلاث جوائز مرموقة من جوائز محمد بن راشد آل مكتوم 2021 لغرفة دبي، وذلك خلال حفل أقيم بمركز المعارض في "إكسبو 2020 دبي للمعارض في 9 ديسمبر.

وحصلت العربية للسيارات على الجوائز في فئات تميز الأعمال والابتكار وخدمة العملاء، لتسهم في تعزيز أداء الشركة ومكانتها وتأثيرها في السوق.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالواحد الرستماني للسيارات: “نعرب عن فائق امتناننا لجوائز محمد بن راشد آل مكتوم ولغرفة دبي على تقديرهم لفريقنا ومنحهم هذه الجوائز المرموقة. إن الفوز بجوائز الابتكار والتميز يأتي تأكيداً على نهجنا الاستراتيجي الذي نتبعه منذ سنوات طويلة، حيث نضع تجربة عملائنا في صميم كافة عملياتنا. وسنواصل تطوير خدماتنا لضمان مستقبل قائم على التميز المستمر".

وبفضل مسيرتها الممتدة لأكثر من 50 عاماً في الأعمال التجارية، تعد العربية للسيارات إحدى أبرز وكالات السيارات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتطلع نحو الخمسين عاماً القادمة مع المزيد من التميز والشغف، عملاً برؤيتها الهادفة إلى إثراء حياة العملاء، والحفاظ على مكانتها كعلامة موثوقة لعملائها في هذا القطاع.

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نبذة عن الشركة العربية للسيارات

الشركة العربية للسيارات هي الشركة الرئيسية في مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني. وتعمل الشركة في قطاع السيارات منذ ما يزيد على 50 عاماً، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في قطاع توزيع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية. وبعد مرور أكثر من 50 عاماً من التميز وشغف الريادة، لا تزال رؤية العربية للسيارات مكرسة نحو إثراء تجارب العملاء، وأن تظل الخيار الموثوق في قطاع السيارات.

وأصبحت العربية للسيارات أول شركة سيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على جائزة دبي للجودة المرموقة – الفئة الذهبية، من قبل اقتصادية دبي في مايو 2017. وفي السنة ذاتها، فازت إنفينيتي بجائزة أفضل العلامات أداءَ في فئة السيارات من برنامج دبي للتميز في الخدمة، وهي الجائزة ذاتها التي فازت بها نيسان سابقا في العام 2016، ورينو في العام 2015. وفي العام 2015، حصلت العربية للسيارات على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء المتميز، وفي العام 2013، أصبحت أول شركة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدخل قاعة الشهرة لمؤسسة البلاديوم، وذلك لتفوقها في منافسة تطبيقات بطاقة الأداء المتوازن

والتراصف الاستراتيجي. وتحمل العربية للسيارات حاليًا جائزة نيسان العالمية لخدمات ما بعد البيع، وهي الموزع الوحيد لعلامات نيسان الذي يفوز بهذه الجائزة بواقع 21 مرة للسنة العاشرة على التوالي خلال الفترة من العام 2007 وحتى العام 2016.

وضمن شبكتها في دبي والإمارات الشمالية، تتولى العربية للسيارات تشغيل ما يلي:

صالات عرض السيارات الجديدة: 9 نيسان، و 4 إنفينيتي و 2 رينو.

6 مرافق لبيع السيارات المستعملة المعتمدة.

مركز الصيانه اللوجستية المركزية في مدينة دبي الصناعية.

مراكز الصيانه: 10 نيسان، 4 إنفينيتي و 3 رينو.

مركز الصيانه السريعة في غضون 60 دقيقة

9 مراكز لقطع الغيار.

العربية للسيارات حائزة على شهادتي أيزو 9001 وأيزو 14001 وشهادة أيزو 45001

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