425 مليون دولار قيمة المشاريع التي مولها الصندوق في سريلانكا

الرياض- افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سعادة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد والوفد المرافق له اليوم بحضور وزير الطرق السريعة في سريلانكا جونستون فرناندو، مشروع تحسين طريق (بيرادانيا-بادولا-تشينكالادي) في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والذي ساهم الصندوق في تمويله بقيمة إجمالية تقدر بــــــ (60) مليون دولار أمريكي، حيث يسهم المشروع في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وخفض معدل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية وتحسين مستوى سلامة الطرق والحد من الاختناقات المرورية والذي سوف يخدم أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد.

وخلال حفل الافتتاح، أشاد جونستون فرناندو بإسهامات المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم وتطوير مشاريع البنية التحتية في جمهورية سريلانكا، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشكّل أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين، والتي تسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية مثمنًا الجهود التي يقوم بها الصندوق في متابعة سير تنفيذ المشاريع التنموية.

كما قام رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاياكشا والرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبدالناصر بن حسين الحارثي ووزير التعليم السريلانكي دينيش جوناواردينا ورئيس جامعة ويامبا بي جي سي سانجيوا بواتا وعدد من المسؤولين في سريلانكا، بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير منطقة (جامعة ويامبا) والذي تم تمويله من قبل الصندوق بقيمة إجمالية تقدر بــــــ (28) مليون دولار أمريكي حيث يسهم المشروع في دعم فرص التعليم والتعلم لأكثر من 5000 طالب وطالبة سنوياً، ورفع جودة التعليم لتعزيز القُدرتين الاقتصادية والاجتماعية على النمو المستدام.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق "جاءت إسهامات الصندوق في تمويل مشروع تحسين هذا الطريق، انطلاقاً من دَورِه الداعم لمسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يُعد هذا المشروع رابطًا رئيسًا بين مقاطعات الشرق والوسط الجنوبي ومناطق أخرى في سريلانكا، بالإضافة إلى نقل المنتجات الزراعية بين المناطق الواقعة ضمن نطاق المشروع، ليسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "

وأضاف المرشد "يعمل الصندوق على المساهمة في تحقيق هدف التعليم الجيّد حيث يُعد داعمًا للأنشطة الاجتماعية، ويحرك المسارات الاقتصادية الصاعدة، ويحقق الرفاه المجتمعي، كما يتطلع الصندوق إلى فتح آفاق التعليم عبر هذا المشروع، وتمكين الجامعة من تقديم الدعم للمجتمع في منطقتيّ كوليابيتيا و ماكاندورا ومن هذا المنطلق فقد جاءت مساهمة الصندوق في مشروع تطوير منطقة جامعة ويامبا، كونه من أحدث البرامج في تطوير أنظمة التعليم العالي في سريلانكا ".

وعلى هامش زيارة وفد الصندوق لسريلانكا، اجتمع رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاياكشا بالرئيس التنفيذي للصندوق والوفد المرافق له بحضور سعادة سفير المملكة لدى سريلانكا، وذلك لمناقشة المشاريع التنموية التي يموّلها الصندوق ومتابعة سير أعمال تنفيذها، كما أشاد رئيس الوزراء بإسهامات المملكة من خلال جهود الصندوق التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وقام وفد الصندوق خلال زيارته بعمل جولة ميدانية لمشروع مستشفى الصرع والذي تم افتتاحه في عام 2017م، وهو أحد مشاريع الصندوق بالقطاع الصحي في سريلانكا، وتم تمويله من قبل الصندوق بقيمة إجمالية تقدر بــــــ (32) مليون دولار أمريكي، حيث تم تشييد مبنى مؤلف من ثمان طوابق على مساحة (1.580م2) م2، ويحتوي على قسم العمليات الجراحية وقسم العناية المركزة والعناية الأولية وجناح الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وجناح التمارين الطبيعية وعيادات الفحص الأولي بالإضافة إلى توفير عدد من المختبرات والأجهزة والتجهيزات الطبية الأخرى والأثاث.

والجدير بالذكر أن الصندوق قدّم على مدى السنوات الماضية (15) قرضًا تنمويًا للمساهمة في تمويل وتنفيذ (13) مشروعًا في قطاعات المياه والطاقة والصحة والطرق والتعليم، بمبلغ إجمالي مقداره (425) مليون دولار.

وتأتي هذه المشاريع إيماناً من الصندوق السعودي للتنمية بأهمية قطاعي النقل والتعليم في نمو وازدهار اقتصادات الدول النامية، حيث أسهَم الصندوق منذ تأسيسه وعلى مدى أكثر من 47 عامًا في تمويل 226 مشروعًا تنمويًا على المستوى العالمي في قطاع النقل والاتصالات وتمويل 77 مشروعاً في قطاع التعليم، بهدف تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن الصندوق:

منذ تأسيسه في عام 1975، قام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل أكثر من 694 مشروعًا في 84 دولة حول العالم. وعلى مدى أكثر من 47 عاماً، ساهم الصندوق في دعم مشاريع البنى التحتية لدعم وتطوير اقتصاد الدول النامية، وتحقيق الرخاء والازدهار للعديد من المجتمعات. ويعمل الصندوق على دعم المشاريع التنموية مستوحياً من قيمه الأساسية في العطاء، حيث يؤمن الصندوق بمبدأ الازدهار للجميع، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة للآخرين. وبناء على ذلك، قام الصندوق بتوفير قروضاً لتمويل مشاريع الطرق وبناء السدود والمستشفيات والمدارس، وقد أتاحت تلك المشاريع فرصاً للعديد من المجتمعات للتمتع بالمرافق وشبكة من الخدمات المتكاملة التي هم بحاجة إليها. وتنبع مساهمات الصندوق لتلك المجتمعات من واقع خبرته التي يتم استثمارها في مجالات تقديم الدعم الفني والمعرفي، بهدف بناء مستقبلاً أفضل لشتى المجتمعات، وهو الأمر الذي جسده ثمار الدعم التنموي للصندوق والمتمثلة في تحقيق فوائد حقيقية وملموسة للمجتمعات النامية، وتحسين سبل عيشها وفقاً لأفضل المعايير.

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