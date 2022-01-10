مسقط: وقعت شركة الصفاء للأغذية، اتفاقية تعاون مع شركة الخيول المتحدة التجارية بالمملكة العربية السعودية، لممارسة النشاط التجاري بينهما وذلك بتصدير منتجات الصفاء للأغذية من الدواجن ومشتقاتها ذات الجودة العالية من السلطنة الى المملكة العربية السعودية.

تم توقيع الاتفاقية في مبنى ديوان عام وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل الوزارة للزراعة وسعادة عبدالله سعود العنزي، سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين.

وقع الاتفاقية من جانب شركة الصفا للأغذية المهندس محمد بن سهيل الشنفري، الرئيس التنفيذي، ومن جانب شركة الخيول المتحدة التجارية الدكتور عصام محمد المعوض، الرئيس التنفيذي.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار التنسيق والسعي لزيادة وتحفيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في مختلف المجالات الاقتصادية للوصول إلى علاقات تجارية واستثمارية نوعية تعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين لتخدم رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040 والذي سينعكس إيجابيا على اقتصاد البلدين.

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