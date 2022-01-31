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مسقط: في حفل أقيم الأسبوع الماضي نالت الصفاء للأغذية جائزة "العلامة التجارية الأكثر ثقة في عُمان" في فئة "منتجات الدواجن" لعام 2021. حيث أقيم هذا الحفل في فندق قصر البستان في الخامس والعشرين من يناير الجاري، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محمد الرمحي، وزير الطاقة والمعادن حيث قام راعي الحفل بتسليم هذه الجائزة للمهندس / محمد بن سهيل الشنفري، الرئيس التنفيذي لشركة الصفاء للأغذية.
وقال المهندس محمد سهيل الشنفري " تسعى الصفاء ومنذ 20 عام على توفير منتجات دواجن عالية الجودة للمستهلكين، ولله الحمد استطاعت الصفاء أن تحافظ على مكانتها العالية في الأسواق المحلية والإقليمية، وهذه الجائزة تأتي تأكيدًا على ثقة المستهلكين بالمنتج العماني عمومًا، وَبمنتجات شركة الصفاء خصوصًا، ونحن مستمرين بإذن الله في تقديم منتجات متنوعة وصحية ترضي أذواق كافة المستهلكين، كما أود التوجه بالشكر الجزيل لجميع موظفي الشركة على جهودهم التي يبذلونها لتحقيق مثل هذه الإنجازات، والشكر موصول لكل من يعيش في هذه البلاد الغالية على ثقتهم بمنتجات شركة الصفاء للأغذية."
إذ تقدم شركة Apex Media في كل عام جوائز العلامات التجارية الأكثر ثقة في عمان بناء على ثقة المستهلك، وتستند النتائج إلى استطلاع مفتوح للجمهور لمدة شهر.
الجدير بالذكر بأن شركة الصفاء للأغذية تأسست في عام 2011م كأول مشروع متكامل في مجال الدواجن ومشتقاتها في السلطنة، حيث تمتلك الشركة مزرعة بمساحة 50 كيلومتر مربع في منطقة حنفيت بولاية ثمريت في محافظة ظفار، كما تمتلك الشركة مصنع للقيمة المضافة في محافظة مسقط، حيث استطاعت الشركة أن تكون الخيار الأول للمستهلك العماني.
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