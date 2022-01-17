عمان – استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" في مكتبه الشيخ زيد محمد مطيع الزهير، شيخ عشيرة الجبور/ بني صخر.

وخلال اللقاء أكد الشيخ الزهير على "وثيقة الدم" التي سبق توقيعها بين الجانبين، والتي تعتبر الدكتور طلال أبوغزاله أحد أبناء عشيرة الجبور المخلصين، ليكون انتماؤه لهذه العشيرة مصدر فخر واعتزاز لها ولأبنائها.

وبين الشيخ الزهير على أن عشيرة الجبور تعتز وتفتخر بأن يكون الدكتور أبوغزاله أحد أبنائها الأوفياء، خاصة وأنه من قدم دعمه للوطن بإخلاص، وله دور كبير في خدمة الشباب ومختلف المؤسسات، ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يتولاها، مشيداً بدوره الريادي وقيادته للثورة المعرفية على مستوى العالم.

من جانبه رحب الدكتور أبوغزاله بالشيخ الزهير، وأعرب عن شكره الجزيل لجميع أبناء قبيلة بني صخر، مؤكدا أن الأردن يفخر بعشائره التي تعد صمام الأمان للوطن لما يتحلى به أبناؤها من الحكمة والوعي وحمل المبادئ والقيم الإنسانية والاجتماعية المثلى.

كما أعرب الدكتور أبوغزاله عن انتمائه الدائم وامتنانه لجميع أبناء العشائر الأردنية.

يشار إلى أن الوثيقة التي تم توقيعها خلال عام 2018، في مضارب قبيلة بني صخر، ما بين الدكتور أبوغزاله والشيخ الزهير ممثلا عن عشيرة الجبور، أكدت على الانتماء والولاء للوطن وللقيادة الهاشمية، وعلاقات الأخوة والقربى والدم والنسب والجوار والمصير المشترك. واعتمدت الوثيقة الدكتور أبوغزاله كمرجعية فكرية وأدبية للعشيرة، لما له من تاريخ طويل في العمل مع المؤسسات والمنظمات العالمية وسمعة دولية يعتز بها كل أردني، ولما له من اهتمامات واسعة في مجال الخدمات المهنية والتعليم والاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات، وما عرف عنه من إخلاص في خدمة الأردن، والولاء للعرش الهاشمي المفدى والملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

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