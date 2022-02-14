الذي يُقام بالشراكة مع "مركز محمد بن راشد للفضاء" في "إنفينيتي دي لوميير"

إطلاق معرض رقمي جديد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي بحضور مسؤولين حكوميين في الإمارات وفرنسا.

"مركز محمد بن راشد للفضاء" و"إنفينيتي دي لوميير" يقدمان تجربة غامرة وسريالية في الفضاء الخارجي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حلت سمو الشيخة لطيفة بن حمدان بن راشد آل مكتوم ضيفة شرف في افتتاح معرض " Destination Cosmos: التحدّي المُطلق" الذي يعتبر العرض الإقليمي الأول من نوعه الذي ينظمه "إنفينيتي دي لوميير"، أكبر مركز للفنون الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع "مركز محمد بن راشد للفضاء".

يعرض "Destination Cosmos" الذي يُقام الممتدة من 11 فبراير الجاري ولغاية الثاني من إبريل المقبل، مجموعة مذهلة من الصور للفضاء الخارجي بما في ذلك المُسْتَعِرُ الأعظم وأخاديد كوكب المريخ، بالإضافة إلى لقطات مشوّقة من "مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ" و"مسبار الأمل".

و حضر العرض سعادة السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة كزافييه شاتيل، ومعالي الدكتور سعيد مبارك خرباش المري المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي. كما حضر هذا الحفل محمد عبد الرحيم الحرمي، مدير إداراة الخدمات الإدارية في "مركز محمد بن راشد للفضاء" ودوناتو جيورجي، الاستشاري في علوم الفضاء وممثل المركز الوطني لدراسات الفضاء الفرنسي في دولة الإمارات والشرق الأوسط.

ويقام "Destination Cosmos"، وهو عمل فني إبداعي مبتكر وحصري، بالتعاون مع "مركز محمد بن راشد للفضاء"، بناء على إنتاج مشترك بين "كولوتور إسباس" و"المركز الوطني للدراسات الفضائية" في فرنسا احتفاءً بالذكرى السنوية الستين لتأسيس وكالة الفضاء الفرنسية (CNES)، وذلك بهدف إثراء المعرفة البشرية بالكون والإسهام في تحسين الحياة اليومية للبشر – أحد الركائز الأساسية لـ"الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030" التي تعتمدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

يحتوي "Destination Cosmos: التحدّي المُطلق" على 13 مقطعاً ومقدمة افتتاحية ويعرض صوراً مذهلة جمعها المركز الوطني الفرنسي لدرسات الفضاء ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). وقد استمرت رغبة البشرية في استكشاف الفضاء في التصاعد تدريجياً، منذ أن بدأ الأشخاص الأوائل في مراقبة النجوم وصولاً إلى هبوط المركبة الفضائية "أبولو 11" على سطح القمر. ويصطحب هذا المعرض الجمهور في رحلة عبر متاهة من النجوم والكواكب والأجرام السماوية (السَدِيْم)، بالإضافة إلى "المُسْتَعِر الأعظم"، وهو ما يجعلها رحلة فريدة من نوعها تبدأ في قلب غابة غايانا المطيرة وتنتهي عند حافة الكون.

سوف يستمتع زورا المعرض، بعد مغادرة الأرض، برحلة للتجول في أخاديد المريخ جنباً إلى جنب مع المركبات الجوالة (مركبات مصممة لاستكشاف سطح جرم سماوي)، والغوص في قلب كوكب المشتري، والتحليق فوق حلقات زحل، ثم تجاوز حدود النظام الشمسي لاستكشاف ضخامة كوننا. ثم يأخذ Destination Cosmos الجمهور في مغامرة فضائية فريدة واندماجه تماماً مع الصور والموسيقى!

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.infinitylumieres.com

لحجز التذاكر، يرجى الضغط على الرابط: www.infinitylumieres.com/tickets/

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