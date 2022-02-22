تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة وتقديم حلول هندسية مستدامة وفعالة، إلى جانب الإشراف على بناء وتصميم السفن الجديدة في السوق السعودية

الظهران، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية، أكبر حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن تعزيز شراكتها مع شركة «كولومبيا لإدارة السفن» من خلال توقيع مذكرة اتفاق تساهم في تعزيز قدرات المملكة العربية السعودية في مجال بناء وإصلاح السفن وتحقيق الامتياز الهندسي.

يأتي توقيع مذكرة الاتفاق بعد ستة أشهر فقط من توقيع الشركتين على مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص المتاحة في مختلف مجالات القطاع البحري.

ستعمل الشركة العالمية للصناعات البحرية بشكل وثيق مع شركة «كولومبيا لإدارة السفن»، الشركة الرائدة عالمياً لإدارة السفن وتقديم الخدمات البحرية، لدعم رؤية الشركة العالمية للصناعات البحرية في أن تصبح حوضاً بحرياً عالمياً متكامل الخدمات. إذ ستساهم مجموعة خدمات شركة «كولومبيا لإدارة السفن»، وخبرتها الهندسية، وشبكتها العالمية من العملاء والشركاء في دعم التطور والتقدم المستمر للشركة العالمية للصناعات البحرية.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة «كولومبيا لإدارة السفن» كأحد المستشارين الرسميين للشركة في مجال 'تكنولوجيا الاستشعار' لتحسين أداء السفن، والحلول الهندسية، وتصميم السفن، وتخطيط بنائها والإشراف عليها. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل شركة «كولومبيا لإدارة السفن» على تسليط الضوء على المنشآت الحديثة للشركة العالمية للصناعات البحرية وقدراتها التقنية لكل من عملائها الحاليين والمحتملين من خلال شبكتها العالمية الواسعة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله الأحمري، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة «كولومبيا لإدارة السفن»، وهي شركة ملتزمة بدعم جهودنا لبناء حوض بحري عالمي ومتقدم تقنياً بما يدعم مساعي الارتقاء بالصناعة البحرية في المملكة العربية السعودية. ستمكننا هذه الشراكة من الاستفادة من القدرات والخبرات المميزة للشركة، وبالتالي تعزيز خدماتنا وعروضنا لكل من الشركاء والعملاء. نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون والعمل المثمر مع شركة «كولومبيا لإدارة السفن» وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب."

بدوره قال مارك أونيل، الرئيس التنفيذي لشركة «كولومبيا لإدارة السفن»: "تعكس الاتفاقية الجديدة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية مدى التزامنا تجاه أسواق الشرق الأوسط والسعودية. العالمية للصناعات البحرية هي الحوض البحري الرائد في المملكة، والذي يوفر أكثر الخدمات تقدماً واستدامة لبناء وصيانة وإصلاح السفن التجارية، بما في ذلك ناقلات النفط العملاقة، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائبة، وسفن الدعم وأجهزة الحفر البحرية. ستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز شراكتنا مع الشركة العالمية للصناعات البحرية من أجل تلبية الأهداف الطموحة التي حددتها الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وأضاف قائلاً: " ستواصل شركة «كولومبيا لإدارة السفن» التزامها الراسخ بمنطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، حيث يقدم مكتب إدارة السفن الذي قمنا بتأسيسه مؤخراً دليلاً شاملاً حول خدمات مجموعة كولومبيا".

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نبذة عن الشركة العالمية للصناعات البحرية:

يقع مقرّ الشركة العالمية للصناعات البحرية في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بمنطقة رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وتسعى الشركة لأن تكون أكبر مشغل للمرافق البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وترسيخ مكانتها على الصعيد العالمي أيضاً. وسيكون الحوض البحري متكامل الخدمات التابع للشركة قادراً على بناء أربع منصات حفر بحرية، وأكثر من 43 سفينة تشمل ناقلات نفط خام عملاقة، وتقديم خدمات الصيانة لأكثر من 260 منتجاً من سفن ومنصات حفر سنوياً. كما أن البنية التحتية للحوض البحري مجهّزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومؤشرات القياس الحيوية، مما يمنح العملاء ميزة إضافية لمواكبة احتياجات العصر الرقمي. ومن المتوقع أن تصل مساهمة الشركة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى توطين واردات بقيمة 12 مليار دولار، وتوفير 80 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030. يذكر أن الشركة العالمية للصناعات البحرية هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية، وهيونداي للصناعات الثقيلة، وبحري، ولامبريل. للمزيد من المعلومات: www.imi-ksa.com

نبذة عن شركة «كولومبيا لإدارة السفن»:

قدمت شركة «كولومبيا لإدارة السفن» خدمات عالية الجودة لإدارة السفن والطواقم لقطاع الشحن العالمي على مدى أكثر من 40 عاماً. إن الانتشار العالمي للشركة بوجود أكثر من 20 مكتباً إدارياً وتمثيلياً، ووكالات الطواقم، ومراكز تدريب في جميع أنحاء العالم يربط الشركة بموظفيها البالغ عددهم 15 ألف موظفاً في البر والبحر.

تقدم شركة «كولومبيا لإدارة السفن» مجموعة متكاملة من الخدمات التي تتسم بالشفافية والمرونة. وتعمل الشركة بشكل وثيق مع شركائها العالميين لتحقيق القيمة والاستفادة من وفورات الحجم. تتميز خدمات الشركة بالكفاءة من حيث التكلفة وهي مصممة بما يتناسب مع احتياجات العملاء الفرديين لتقديم حلول بحرية عالية الجودة وقابلة للتخصيص.

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