PHOTO
المنامة، مملكة البحرين: تشارك نخبة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في معرض الخليج للبناء 2022 في مملكة البحرين، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس 2022 في مركز البحرين الدولي للمعارض.
ومن أبرز الشركات السعودية المشاركة في معرض الخليج للبناء 2022، الشركة العربية لصناعة الفيرميكوليت، ومصنع كيماويات مواد البناء، وكيه بي إي إنترناشيونال، ومصنع تكنوبانل، وصناعات البيرلايت السعودية، حيث ستطرح هذه الشركات تشكيلة متنوعة من منتجات البناء والإنشاء.
وستسعى الشركات السعودية الرائدة في قطاع البناء إلى اكتشاف فرص الأعمال التي توفرها البحرين، فضلا عن الاستفادة من المنصة الاستراتيجية للعلامة التجارية التي تساهم في ترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال معرض الخليج للبناء.
وفي هذا الصدد، يقول جبران عبدالرحمن، المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض، المنظمة للمعرض: "إن تواجد شركات من المملكة العربية السعودية يعد بمثابة تأكيد للقيمة العالية التي يوفرها معرض الخليج للبناء لشركات البناء والإنشاء من جميع أنحاء دول الخليج، لقد حرصت الشركات السعودية على تبني منهج ديناميكي يتوافق مع استراتيجية أعمالهم، وترويج أنفسهم خارج المملكة."
يقام معرض الخليج للبناء بالتزامن مع معرضين رئيسيين – معرض الخليج للعقار، ومعرض إنتريرز، لتواصل بذلك تحقيق النجاح لأكبر وجهة عرض شاملة لقطاع الأعمال لخدمة أسواق البناء والتصميم الداخلي والعقار في منطقة الخليج الشمالية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة يونيفرسال رولينج (يونيرول) هي راعي قطاع منتجات الحديد والصلب في معرض الخليج للبناء.
#بياناتشركات
- انتهى -
نبذة عن شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض:
تعد الهلال للمؤتمرات والمعارض (HCE) شركة مستقلة ضمن مجموعة الهلال. وقد اكتسبت خبرة واسعة في مجال تنظيم المعارض، حيث تولت من قبل تنظيم معرض إعادة بناء العراق، ومعرض الكويت التجاري الدولي، ومعرض دبي البحري. وقد اكتسبت الشركة سمعة مرموقة كإحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال المؤتمرات والمعارض في مملكة البحرين.
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.