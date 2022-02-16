المنامة، مملكة البحرين: تشارك نخبة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في معرض الخليج للبناء 2022 في مملكة البحرين، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس 2022 في مركز البحرين الدولي للمعارض.

ومن أبرز الشركات السعودية المشاركة في معرض الخليج للبناء 2022، الشركة العربية لصناعة الفيرميكوليت، ومصنع كيماويات مواد البناء، وكيه بي إي إنترناشيونال، ومصنع تكنوبانل، وصناعات البيرلايت السعودية، حيث ستطرح هذه الشركات تشكيلة متنوعة من منتجات البناء والإنشاء.

وستسعى الشركات السعودية الرائدة في قطاع البناء إلى اكتشاف فرص الأعمال التي توفرها البحرين، فضلا عن الاستفادة من المنصة الاستراتيجية للعلامة التجارية التي تساهم في ترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال معرض الخليج للبناء.

وفي هذا الصدد، يقول جبران عبدالرحمن، المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض، المنظمة للمعرض: "إن تواجد شركات من المملكة العربية السعودية يعد بمثابة تأكيد للقيمة العالية التي يوفرها معرض الخليج للبناء لشركات البناء والإنشاء من جميع أنحاء دول الخليج، لقد حرصت الشركات السعودية على تبني منهج ديناميكي يتوافق مع استراتيجية أعمالهم، وترويج أنفسهم خارج المملكة."

يقام معرض الخليج للبناء بالتزامن مع معرضين رئيسيين – معرض الخليج للعقار، ومعرض إنتريرز، لتواصل بذلك تحقيق النجاح لأكبر وجهة عرض شاملة لقطاع الأعمال لخدمة أسواق البناء والتصميم الداخلي والعقار في منطقة الخليج الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة يونيفرسال رولينج (يونيرول) هي راعي قطاع منتجات الحديد والصلب في معرض الخليج للبناء.

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نبذة عن شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض:

تعد الهلال للمؤتمرات والمعارض (HCE) شركة مستقلة ضمن مجموعة الهلال. وقد اكتسبت خبرة واسعة في مجال تنظيم المعارض، حيث تولت من قبل تنظيم معرض إعادة بناء العراق، ومعرض الكويت التجاري الدولي، ومعرض دبي البحري. وقد اكتسبت الشركة سمعة مرموقة كإحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال المؤتمرات والمعارض في مملكة البحرين.

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