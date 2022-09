من شأن هذا المشروع المشترك أن يفتح أبواب الاتصال أمام السلع الأنبوبية بأنواعها من الهند إلى الشرق الأوسط وبقية العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت شركة JINDAL SAW المحدودة الرائدة في صناعة الأنابيب، مؤتمراً صحفياً حول تشكيل مشروع مشترك جديد مع شركة Hunting لخدمات الطاقة، وهي الشركة الرائدة عالمياً في تطوير حلول التوصيل المتميزة، وذلك لإنشاء أول مصنع توصيل متميز لأنابيب النفط بأنواعها OCTG على أحدث طراز في الهند، في ناشيك في شراكة بنسبة 51% / 49% مع Jindal SAW كمساهم. سيكون الاستثمار الأولي في هذا المشروع المشترك حوالي 20-25 مليون دولار أمريكي وحجم السوق السنوي المحتمل للسلع الأنبوبية المتميز في الهند ما يقارب من 200 مليون دولار أمريكي. من شأن هذا المشروع المشترك أن يفتح أبواب الاتصال المتميز لشركة السلع الأنبوبية من الهند إلى أجزاء مختلفة من العالم مع الشرق الأوسط على وجه الخصوص وسيكون بمثابة بديل للاستيراد في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز.

يعد الموقع الجغرافي والقرب من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميزة مقارنة بالمصانع الأخرى وسيستفيد المشروع المشترك من النجاحات التي حققتها JSAW و Hunting بالفعل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في هذا المشروع المشترك، ستجلب Jindal SAW قدراتها الخاصة بالموقع وستستفيد من خبرتها في تعبئة القوى العاملة للمشروع. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر Hunting تقنية التوصيل المتميزة الحاصلة على براءة اختراع للتوصيل المتميز على مجموعة كاملة من الأنابيب والأغلفة المستخدمة بشكل أساسي في أنشطة الحفر العميق في قطاع النفط والغاز. سيصبح هذا المشروع المشترك هو الأول من نوعه الذي يمتلك أحدث مرافق التوصيل المتميزة التي تقدم أوسع نطاق القدرات في حلول أنابيب النفط بأنواعها في الهند.

وبموجب شروط اتفاقية المشروع المشترك، ستقوم Hunting و JINDAL ببناء منشأة مخصصة لربط التوصيل المتميز في مقاطعة ناشيك بالقرب من عمليات مصنع الصلب الحالية في JINDAL، مع بصمة تصنيع مقترحة تبلغ مساحتها 130,000 قدم مربع.

وقال السيد نيراج كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Jindal SAW المحدودة: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة Hunting لخدمات الطاقة في هذا المشروع الرائد. ستعمل جهودنا الجماعية وقوتنا المشتركة على إحداث ثورة في قطاع تصنيع أنابيب النفط بأنواعها واستخدامها في السوق المحلية. لطالما عملت JINDAL على تغيير القواعد في هذه الصناعة، وستكون هذه الشراكة خطوة إلى الأمام في هذه الصناعة المتطورة. سنصبح، جنباً إلى جنب مع Hunting، أول شركة تمتلك مثل هذه المنشأة التصنيعية في الهند. وسيضيف هذا المشروع المشترك قيمة إلى خط منتجاتنا الحالي وسيطور صناعة الخدمات المساعدة المحلية".

وفي حديثه عن هذه الشراكة، قال السيد جيم جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة Hunting ، إن سوق السلع الأنبوبية الهندي يوفر إمكانات نمو كبيرة لـ Hunting. يسعدنا إبرام اتفاقية المشروع المشترك هذه مع Jindal SAW Ltd، والاستفادة من علاقة العمل الممتازة منذ عام 2019. وستكون هذه الشراكة بمثابة خطوة تغير قواعد اللعبة بالنسبة للهند والصناعة بشكل عام، بمجرد أن نبدأ في تصنيع الأنابيب ذات الجودة العالية والمتميزة. وبينما نمضي قدماً، فإن خطتنا تتمثل في خفض الواردات في الهند. نحن نلتزم بسياسة تصنيع المنتجات الأفضل في فئتها محلياً ونأمل أن يكون هذا المشروع المشترك خطوة ملموسة إلى الأمام نحو مبادرة "صنع في الهند" على النحو الذي تروج له حكومة الهند".

وبحلول 2022، من المقرر أن يبدأ تشغيل المنشأة، بالإضافة إلى تشغيل ثلاثة خطوط توصيل التي مع مرور الوقت، تكون مكلفة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 50000 طن متري. ومن المتوقع أن يوظف المشروع ما يقرب من 100 موظف بمجرد تشغيله بالكامل وسيحقق ما يقرب من 70? من السعة في العام الثاني.

حول Jindal SAW Ltd.

Jindal SAW Ltd هي شركة عالمية رائدة في تصنيع منتجات الأنابيب الفولاذية ومستلزماتها وملحقاتها. بالإضافة إلى ذلك، بناء مرافق التصنيع في الهند والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والإمارات العربية المتحدة. تقوم الشركة بصناعة الأنابيب الغير ملحومة والمصنوعة من الكربون والسبائك الفولاذية في منشأة التصنيع الحديثة الخاصة بهم في ناشيك للأغلفة/الأنابيب وتطبيق خطوط الأنابيب الخاص بقطاع النفط والغاز. كما أنها تنتج أنابيب SAW (أنابيب مقوسة ملحومة ومغمورة في الأرض) لقطاع نقل الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تصنع الشركة أنابيب الحديد الدكتايل (DI) وأنابيب لنقل المياه والصرف الصحي.

لمعرفة المزيد، قم بزيارة https://www.jindalsaw.com/

حول شركة Hunting Energy Services

تعتبر شركة Hunting Energy Services مصنّعة لأدوات معدنية عالية الجودة، مستخدمة في قاع الحفر لاستخراج الهيدروكربونات خلال مراحل إنشاء البئر وإكماله والتدخلات خلال دورة حياة الحفر. تمتد منتجات الشركة المتنوعة وخدماتها على مدى دورة حياة حفرة البئر بغض النظر عما إذا كانت مخصصة للنفط أو للغاز أو سواء كانت لمحيط بري أو بحري، أو تقليدية أو غير تقليدية.

لمعرفة المزيد ، قم بزيارة www.hunting-intl.com

المصدر: "ايتوس واير"

للاتصال

نورا طبّاع

noura@matrixdubai.com

