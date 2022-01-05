بعد مشاركتهم في دورتي "تحريك الجرافيك"، و"دبلوم التصوير التلفزيوني والسينمائي"

الشارقة: نظم مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حفلاً لتخريج الدفعة الخامسة والسادسة من المشاركين في مبادرة "أنا أستطيع" بنسختها الثانية والتي شملت دورتي "دبلوم تحريك الجرافيك"، و"دبلوم التصوير التلفزيوني والسينمائي".

واستهدفت الدورتان خلال 160 ساعة تدريب على مدى 20 يوماً، 30 منتسباً من الراغبون في تطوير أنفسهم في مجال تحريك الجرافيك والتصوير التلفزيوني والسينمائي، والباحثين عن عمل هذا المجال.

ويستطيع الخريجون الذي أتموا دورة "دبلوم تحريك الجرافيك" تنفيذ أعمال تحريك الجرافيك، وإعلانات الرسوميات، وأفضل الطرق لتنفيذ مشاريع الانوفجرافيك، وإدارة المشاريع التطبيقية لحملات المحتوى الرقمي، كما يمكن للخريجين المشاركين في دورة "دبلوم التصوير التلفزيوني والسينمائي" تصوير وتنفيذ مواد للمحتوى الرقمي، وتصوير الإعلانات، والبرامج القصيرة بالاضافة للإعلانات والمحتوى الرقمي ابداعي.

وحصل الخريجون كل في اختصاصه على شهادات الدبلوم المعتمدة من مركز الشارقة للتدريب الإعلامي نتيجة اجتيازهم البرنامج التدريبي لكل دبلوم بنجاح، حيث سلّم سعادة راشد عبدالله العوبد المشاركين شهادات التخرج وكرم المتميزين، واطلع على أعمال المشاريع المنجزة من قبل المتدربين.

واختتم مركز التدريب بانعقاد الدورتين مبادرة "أنا أستطيع" حيث خرّج خلال المبادرة 87 متدرب ضمن ستة برامج تدريبيّة تطبيقية عملية.

#بياناتحكومية

- انتهى -

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