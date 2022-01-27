تتوجت بنيل الشارقة للمرة الثانية جائزة المدن الصديقة للطفل

أعلن مكتب الشارقة صديقة للطفل التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عن جملة مبادراته وحملاته النوعية التي أطلقها خلال العام 2021، بحصيلة بلغت 30 نشاطاً ما بين مبادرات وحملات ومشاركات دولية ومحلية، تضمنت 14 نشاطاً جديداً وبإجمالي مستفيدين ومشاركين بلغوا 426 مشاركاً يمثلون جهات ومؤسسات عديدة من شركاء المكتب المحليين والدوليين.

وتوّج مكتب الشارقة صديقة للطفل جهوده وبرامجه خلال عام 2021 بفوز إمارة الشارقة للمرة الثانية بجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" للمدن الصديقة للطفل، وهي أعلى جائزة عالمية تمنح لتكريم المبادرات الرائدة المقدمة من المدن الصديقة للطفل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز التعاون الدولي في مجال تعزيز رفاهية الطفل.

وجاء فوز الشارقة عن مشروع "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين"، الذي يتولى مهامه مكتب الشارقة صديقة للطفل منذ انطلاق المشروع في عام 2016 بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف حماية وتعزيز حقوق الأطفال واليافعين من جميع الفئات العمريّة والجنسيات في إمارة الشارقة، بما يشمل الأطفال ذوي الإعاقات، وإعداد الخطط والاستراتيجيات التي تحقق هذا الهدف بالتعاون مع أكثر من 30 مؤسسة معنية بهذا المجال.

الشارقة صديقة للعائلة

وخلال يونيو ويوليو من العام الماضي دشن مكتب الشارقة صديقة للطفل الزيارات التجريبية لمشروع "الشارقة صديقة للعائلة"، والتي شملت زيارة 8 وجهات في إمارة الشارقة بهدف الإعداد لاعتمادها صديقة للعائلة، وأطلق المكتب في أكتوبر الماضي من جناح الأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي تزامناً مع اليوم العالمي للمدن "مبادئ الشارقة التوجيهية للتخطيط العمراني الصديق للطفل"، بالشراكة مع الجهات المعنية بالتخطيط العمراني في إمارة الشارقة، ومنظمة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني.

وأطلق المكتب الحملة الترويجيّة للشارقة الصديقة للأطفال واليافعين بعنوان "صوّت للشارقة، صوّت للإمارات" التي استمرت من 5 إلى 15 نوفمبر 2021، وتلتها حملة المكتب الترويجية ليوم الطفل العالمي بين 18 و25 نوفمبر الماضي، وفي 13 ديسمبر أطلق المكتب معايير الشارقة للمدارس والحضانات الصديقة للطفل ضمن مؤتمر RewirED بمجال الابتكار بحضور 80 مشاركاً من الجهات المعنية بالتعليم.

مشاركات دولية واجتماعات

شارك مكتب الشارقة صديقة للطفل مطلع العام 2021 في جلسة نقاشيّة بحضور 10 من خبراء منظمة اليونيسف لمراجعة الخطة الاستراتيجية العالمية لليونيسف لحماية الطفل، وفي مشاركة دولية أخرى أسهم "مكتب الشارقة صديقة للطفل" في إعداد وإطلاق "التقرير الدولي لحقوق الطفل في البيئة الرقمية"، وشارك في مايو من العام الماضي في "بينالي الأماكن العامة" بالعاصمة الإيطاليّة روما.

وفي مشاركة دولية أخرى قدّم "مكتب الشارقة صديقة للطفل" ورقة عمل في مؤتمر "اللعب" العالمي الذي عقد في برمنغهام بالمملكة المتحدة خلال 8-7 يوليو 2021، وبهدف تعزيز التعاون مع منظمة اليونيسف شارك "الشارقة صديقة للطفل" في اجتماع ضم ممثلين عن المنظمة والأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، كما شارك تحت رعاية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في اجتماع مع مستشار التربية والعلوم بسفارة فنلندا في الإمارات.

عرض لسياسات المكتب

وعرض المكتب لسياساته وجهوده وأبرز مبادراته خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية للأمومة والطفولة، واستقبل وفداً من أعضاء لجنة شؤون الأسرة من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وشارك في منتدى المرأة بجامعة الشارقة خلال جلسة نقاشيّة حول كيفيّة دعم الممارسات والسياسات الصديقة للعائلة، وحضر احتفاليّة يوم الطفل العالمي التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع في اكسبو 2020 دبي.

مبادرات وحملات

وأطلق "مكتب الشارقة صديقة للطفل" في عام 2021 عدداً من الحملات والمبادرات، ومنها إطلاق "سياسات الشارقة صديقة للطفل والعائلة" مصحوبة بحملة إعلامية على منصات وحسابات المكتب في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر حقيبة تعزيز مشاركة اليافعين تحت عنوان "رزمة اليافعين واليافعات للإبداع والابتكار"، إضافة إلى حملة ترويجية للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، كما نظم المكتب في نهاية مايو 2021 حفل اختتام المرحلة التجريبيّة لمشروع مدارس وحضانات صديقة للطفل، وأطلق بين 25 أغسطس و 16 سبتمبر 2021 الحملة الترويجية "العودة إلى المدارس".

واستكمل المكتب الحملة الترويجيّة للشارقة المدينة الصديقة للطفل، من خلال مبادرة منصة (اللعب) في "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، وبلغ عدد زوار المنصة 4477 زائراً، فيما بلغ عدد الأطفال واليافعين المشاركين في منصة التصوير 2700 طفل، وشارك المكتب في "أيام الشارقة التراثية" و"معرض الشارقة الدولي للكتاب"، وأطلق في إبريل من العام الماضي موقعه الإلكتروني المحدّث على شبكة الإنترنت، والذي حظي بمتابعة بدأت بـ 544 مستخدماً للموقع منذ الربع الثاني من العام الماضي.

تأهيل وتدريب

وعلى مدى 38 يوماً بين يونيو ويوليو 2021 نظم "مكتب الشارقة صديقة للطفل" دورة تدريبيّة مكثفة مقدمة من اليونيسف عن حزمة اليافعين، وبلغ إجمالي الدورات التدريبيّة، وورش العمل، والمؤتمرات العالميّة السنويّة، التي شارك فيها موظفون من المكتب خلال 2021 ما مجموعه 108 دورة وورشة عمل.

شركاء ومستهدفون

ونفذ مكتب الشارقة صديقة للطفل مبادراته وحملاته ومشاركاته خلال 2021 ضمن شراكات محلية وعالمية، شملت منظمة اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريّة، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وجامعة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

واستهدف "الشارقة صديقة للطفل" بأنشطته ومبادراته وحملاته الأطفال واليافعين، وأفراد المجتمع، ووسائل الإعلام، والمؤسسات المحلية والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونيسيف، واللجنة الوطنية للأمومة والطفولة، ولجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري للشارقة، والجهات المعنية بالتخطيط العمراني في إمارة الشارقة، والمؤسسات المختصة بالتعليم والعاملة مع الأطفال واليافعين، والمدارس والحضانات.

#بياناتحكومية

- انتهى -

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