حصل على تصنيف (4.7) من قبل مستخدمي أجهزة iOS و (4.4) من قبل مستخدمي أجهزة أندرويد

كشف مكتب الشارقة الرقمية في بيانات أولية اليوم عن مدى استفادة المجتمع في إمارة الشارقة من الخدمات التي توفرها منصة "الشارقة الرقمية" وتطبيقها الرقمي الذي أطلق في نوفمبر الماضي، موضحاً أن إجمالي زيارات المنصة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وصل إلى 128 ألف زيارة، فيما أُنجزت 7271 معاملة بشكل كامل.

وتم إطلاق منصة الشارقة الرقمية وتطبيقها الذكي لتكون الوجهة الموحدة للخدمات الحكومية الرقمية في إمارة الشارقة، وتضم في المرحلة الحالية 41 خدمة تقدمها جهات حكومية وخاصة، في حين يجري العمل على ضم جميع الخدمات الحكومية وتلك الحيوية من القطاع الخاص.

وكان مكتب الشارقة الرقمية أطلق الشهر الماضي حملة توعوية بشعار "ابتسم.. الأمور سهلة" بهدف تشجيع مختلف الفئات المجتمعية على استخدام الخدمات المتوفرة على المنصة وتطبيقها الرقمي، وذلك تعزيزاً لمساعي الإمارة في توفير حلول متطورة لخدمة المجتمع، وتوفير بنية تحتية رقمية عالية المستوى.

وأشار المكتب إلى أن خدمات دفع رسوم المواقف العامة، وفواتير الكهرباء والمياه والغاز في الشارقة وفواتير اتصالات جاءت في مقدمة الخدمات الأكثر طلباً من قبل المستخدمين من المواطنين والمقيمين والزوار.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية: "تعكس ثقة المستخدمين بتطبيق الشارقة الرقمية خلال فترة قصيرة من إطلاقه، ثقتهم العالية بالخدمات التي توفرها المنصة وبجهود المؤسسات والهيئات والدوائر من القطاعين العام والخاص بالإمارة في رقمنة الخدمات بمختلف أشكالها دعماً لمشروع الشارقة الحضاري التنموي".

وأضاف الشيخ سعود القاسمي: "تقدم بيانات تفاعل المستخدمين مع منصة الشارقة الرقمية وتطبيقها الذكي فرصة للتعرف على توجهات واحتياجات المجتمع، وستساعد بعد تحليلها على التطوير المستمر للخدمات الحكومية الرقمية بالشارقة بما فيه من آليات إتمام المعاملات وتجربة المستخدم، حيث نسعى لأن يكون تطبيق الشارقة الرقمية نافذة خدمية حكومية متكاملة وشاملة وعالية الجودة".

وحقق التطبيق تصنيفاً متقدماً بلغ (4.7 من 5) من قبل المستخدمين على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS، حيث بلغ إجمالي تنزيلات التطبيق (12.6 ألف تنزيل)، مقابل (9.44 ألف تنزيل) على الأجهزة الإلكترونية التي تعمل بنظام Android والتي منحت التطبيق تصنيف (4.4 من 5).

#بياناتحكومية

-انتهى-

وتأسس "مكتب الشارقة الرقمية" في يونيو 2021 بقرار صادر عن المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة بهدف الإشراف على عملية التحول الرقمي في الإمارة وتوجيهها نحو تحقيق غاياتها المتمثلة بالارتقاء بجودة حياة المجتمع من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر سلاسة، كما يهدف إلى رفع الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي، والسعي نحو زيادة كفاءة الخدمات والمعلومات الحكومية لمواكبة التطورات، وتوفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022