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في حدث خاص برئاسة الملازم أول حاكم جامو وكشمير السيد مانوج سينها والسيد رانجان ثاكور، السكرتير الرئيسي للصناعات والتجارة في جامو وكشمير، وسعادة السيد أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي، والسيد بال كريشين مالك شركة الخدمات المالية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، وقعت "سنشري فاينانشال مذكرة تفاهم لاستثمار 100 مليون دولار في جامو وكشمير، وسيغطي الاستثمار 3 فنادق ومجمع سكني تجاري واحد في منطقة اتحاد جامو وكشمير، حيث ينحدر السيد كريشين في الأصل من منطقة دودا في جامو، وقد كان رائدًا في دعم ولايته الأم.
تم توقيع مذكرة التفاهم في حدث حضره العديد من أصحاب الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال المتميزين في الإمارات العربية المتحدة.
وقد صرّح السيد مانوج سينها، نائب حاكم جامو وكشمير، بهذه المناسبة قائلاً: "إن فخامة رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي ملتزم بتطوير إقليم اتحاد جامو وكشمير، ويسعدنا أن نرى الاهتمام الذي أبدته شركات الأعمال وقادتها في الإمارات العربية المتحدة بدعم هذه الرؤية لرئيس وزرائنا الموقر". كما هنأ السيد بال كريشين على التزامه وشغفه لدعم دولته وشكره على هذه اللفتة الرائعة.
صرح السيد رانجان ثاكور، السكرتير الرئيسي للصناعات والتجارة في ولاية جامو وكشمير، أن "جامو وكشمير هي واحدة من أكثر الأماكن أمانًا في الهند لممارسة الأعمال التجارية التي تقدم خطط الحوافز الأكثر جاذبية للاستثمارات في إقليم الاتحاد مقارنة بالولايات الأخرى في البلاد."
ومن جانبه علّق السيد بال كريشين: "لطالما آمنت أن جامو وكشمير لديها إمكانات استثمارية هائلة ولا يمكن أن يكون هناك وقت أفضل من اليوم، ولطالما كان من ضمن أهدافي تقديم مساهمة كبيرة لبلدي الأم، ومن الممتع أن أرى هذا الحلم يتحقق أخيراً".
#بياناتشركات
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