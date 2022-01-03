المنامة، البحرين: أعلنت شركة بي نت، الشركة الوطنية المسؤولة عن البنية التحتية للاتصالات في مملكة البحرين، عن تعيين السيدة شيماء الحامد رئيسـًا تنفيذيـًا للعمليات التجارية في بي نت. تتمتع السيدة شيماء الحامد بخبرة واسعة تمتد لأكثر من سبعة عشر عامًا شغلت خلالها العديد من المناصب البارزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة التقنيات الإعلامية. تحمل السيدة شيماء درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد، كما وأنها حاصله على درجة بكالوريوس علوم الحاسوب من جامعة البحرين، بالإضافة إلى العديد من الشهادات الأخرى في مجالات القيادة والإدارة والتكنولوجيا. وفي تعليقه على ذلك قال السيد أحمد جابر الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة بي نت: "يأتي تعيين السيدة شيماء الحامد كرئيس تنفيذي للعمليات التجارية في بي نت في إطار استقطاب الشركة للكفاءات والقيادات الوطنية المتميزة في قطاع الاتصالات، ودعماً لخطة الشركة في تمكين المرأة البحرينية من شغل مناصب قيادية". كما ورحب السيد أحمد جابر الدوسري وبالنيابة عن أعضاء الإدارة التنفيذية بتعيين السيدة شيماء متطلعاً للعمل بجانبها ومؤكداً على تقديم الدعم لجميع أعضاء الإدارة التنفيذية لتحقيق أهداف الشركة وفقاً لخطتها الاستراتيجية. ومن جانبها صرحت السيدة شيماء الحامد قائلة: "أود أن أعرب عن خلص الامتنان والتقدير لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على ثقتهم، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع جميع منتسبي الشركة لتحقيق المزيد من النجاح من خلال ترجمة شغفي بالتحول الرقمي الى إنجازات على أرض الواقع، دعماً للأهداف الوطنية للشركة".

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حول "بي نت"

"بي نت" هي الشركة الوطنية لشبكة النطاق العريض القائمة على الألياف البصرية "الفايبر" في مملكة البحرين، وهي مسؤولة عن تصميم وإنشاء وإدارة البنية التحتية للألياف البصرية في المملكة. تخضع عمليات "بي نت" للوائح وقوانين الاتصالات المتبعة في المملكة والتوجيهات الصادرة من خلال هيئة تنظيم الاتصالات (TRA).

وتم إطلاق شركة "بي نت" في أكتوبر 2019، بعد إتمام عملية الفصل من شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مملكة البحرين (بتلكو)، لتصبح "بي نت" المطور الوحيد للبنية التحتية للألياف البصرية في المملكة. يُعد إطلاق الشركة جزءًا أساسًا من تنفيذ الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات (NTP4 2016)، والتي أعطت الأولوية لإيصال خدمات النطاق العريض فائقة السرعة، الآمنة، والموثوقة و القائمة على الألياف البصرية (الفايبر) إلى جميع أنحاء المملكة وبأسعار تنافسية ومعقولة. حيث يُعد إطلاق "بي نت" حقبة جديدة لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين، وذلك لإعداد المملكة لمستقبل رقمي ببنية تحتية للاتصالات الرقمية من الدرجة الأولى، والذي من شأنه أن يعزز من مكانتها كمركزاً إقليمياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تُقدم "بي نت" منتجات وخدمات البيع بالجملة لمزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم في مملكة البحرين، مما يضمن الوصول المتكافئ والعادل للجميع من أجل تشجيع المنافسة الصحية في السوق وضمان رفاهية المستهلك.

للاستفسارات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال المؤسسي في شركة "بي نت" على: commsadmin@bnet.com.bh

أو من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني: www.bnet.bh

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