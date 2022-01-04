PHOTO
أعلنت "السعودي الألماني الصحية" عن تجديد عقد التأمين الصحي مع شركة "التعاونية للتأمين" للسنة الثانية على التوالي باعتبارها واحدة من أولى شركات التأمين المُرخصة في المملكة العربية السعودية لممارسة مختلف انواع التأمين.
وتهدف الشراكة لتطوير العلاقات التعاقدية بين الطرفين في المجال الصحي، والخدمات التي توفرها "السعودي الألماني الصحية" لجميع عملاء شركة التعاونية وشركات التأمين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
وقام بتوقيع الاتفاقية الدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لـ "السعودي الألماني الصحية"، والأستاذ رائد قنديل، مدير مبيعات الشركات والحسابات الرئيسية بالمنطقة الغربية في "التعاونية"، بحضور عدد من المسؤولين لكلا الجهتين.
وناقش الطرفان تفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة من قبل "التعاونية" لموظفي "السعودي الألماني الصحية"، حيث يمثل اختيار التعاونية للسنة الثانية على التوالي تعبيرا على قوة العلاقة بين الجهتين، حيث تستقبل مستشفيات السعودي الألماني بجميع فروعها بالمملكة عملاء شركة التعاونية وفقا للتغطيات التأمينية الخاصة بهم.
وقد عبّر الرئيس التنفيذي للقطاع الصحي والحياة بالتعاونية الدكتور عثمان القصبي عن سعادته بتجديد هذا العقد، موضحًا بأن استمرار الشراكة لسنوات عديدة ستعود بالنفع على الطرفين، ومتوجهاً بالشكر الجزيل لإدارة "السعودي الألماني الصحية" على جهودها المبذولة لتعزيز أطر التعاون المثمر.
ومن جهته، توجه الدكتور أحمد شبل بالشكر إلى التعاونية، مؤكداً مدى اهتمام السعودي الألماني بموظفيها لضمان حصولهم على أفضل رعاية ممكنة، وذلك تحت شعار "نرعاكم كأهالينا". وأضاف: "نطمح لتكوين مجموعة الرعاية الصحية الأكثر كفاءة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية المبتكرة والمتكاملة لجميع مرضانا أينما كانوا."
#بياناتشركات
-انتهى-
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
مجموعة أورينت بلانيت
هاتف: +971 4 4562888
بريد الكتروني: media@orientplanet.com
موقع الكتروني: www.orientplanet.com
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.