أعلنت "السعودي الألماني الصحية" عن تجديد عقد التأمين الصحي مع شركة "التعاونية للتأمين" للسنة الثانية على التوالي باعتبارها واحدة من أولى شركات التأمين المُرخصة في المملكة العربية السعودية لممارسة مختلف انواع التأمين.

وتهدف الشراكة لتطوير العلاقات التعاقدية بين الطرفين في المجال الصحي، والخدمات التي توفرها "السعودي الألماني الصحية" لجميع عملاء شركة التعاونية وشركات التأمين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

وقام بتوقيع الاتفاقية الدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لـ "السعودي الألماني الصحية"، والأستاذ رائد قنديل، مدير مبيعات الشركات والحسابات الرئيسية بالمنطقة الغربية في "التعاونية"، بحضور عدد من المسؤولين لكلا الجهتين.

وناقش الطرفان تفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة من قبل "التعاونية" لموظفي "السعودي الألماني الصحية"، حيث يمثل اختيار التعاونية للسنة الثانية على التوالي تعبيرا على قوة العلاقة بين الجهتين، حيث تستقبل مستشفيات السعودي الألماني بجميع فروعها بالمملكة عملاء شركة التعاونية وفقا للتغطيات التأمينية الخاصة بهم.

وقد عبّر الرئيس التنفيذي للقطاع الصحي والحياة بالتعاونية الدكتور عثمان القصبي عن سعادته بتجديد هذا العقد، موضحًا بأن استمرار الشراكة لسنوات عديدة ستعود بالنفع على الطرفين، ومتوجهاً بالشكر الجزيل لإدارة "السعودي الألماني الصحية" على جهودها المبذولة لتعزيز أطر التعاون المثمر.

ومن جهته، توجه الدكتور أحمد شبل بالشكر إلى التعاونية، مؤكداً مدى اهتمام السعودي الألماني بموظفيها لضمان حصولهم على أفضل رعاية ممكنة، وذلك تحت شعار "نرعاكم كأهالينا". وأضاف: "نطمح لتكوين مجموعة الرعاية الصحية الأكثر كفاءة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية المبتكرة والمتكاملة لجميع مرضانا أينما كانوا."

#بياناتشركات

-انتهى-

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022