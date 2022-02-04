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الكويت : تعاونت منظمة تراش تاق – غير ربحية – و شركة اينجي سولوشنز و الساير القابضة في "مشروع ماي ماي" ، وهي مبادرة تهدف إلى بناء نظام إمدادات مياه شرب مستدام وآمن ونظيف بين المجتمعات منخفضة الدخل في الكويت. سيشمل هذا التعاون أنظمة جديدة لفلتر مياه الصنبور التي سيتم تركيبها ، أو توفير بدائل دورية لأنابيب التصفية من أجل الصحة والرفاهية المجتمعية. قام الموظفون والمتطوعون والشركاء بتركيب 250 جهاز ترشيح للمياه لتزويد أكثر من 2500 شخص بمياه نظيفة.
طبق مشروع ماي ماي نهجاً مبتكراً "من القاعدة إلى القمة" لضمان نجاح المهمة مع ضمان الوصول العملي إلى المياه النظيفة للمستفيدين. 15 متطوعًا ساهموا بـ 550 ساعة بعد تلقي تدريب من 3 فنيين لتنقية المياه. وفي الوقت نفسه ، ساهم الشراء المحلي للمعدات في تفعيل دعم الاقتصاد، مع إثراء المجتمعات المحلية بالمعرفة والخبرة في مواجهة تحديات الأمن المائي، فضلاً عن توفير فرص على الأرض لابتكار وتنفيذ مجموعة من الحلول العملية للمياه النظيفة والفعالة.
كمشروع يركز على المسؤولية الاجتماعية للشركات ، يدعم "ماي ماي" أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 6 و 17، والتي تعزز الوصول إلى إمدادات مياه نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، للمساعدة في بناء مجتمعات قادرة على الصمود. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل هذا المشروع على توفير ما يقرب من مليوني زجاجة مياه بلاستيكية من مكبات النفايات والحد من تلوث المياه عن طريق استبدال المياه المعبأة بمياه الصنبور المفلترة.
وقالت كارينا ماسيرا ، الشريك المؤسس لمنظمة تراش تاق الكويت: “سيكون لهذا المشروع فوائد طويلة الأمد على صحة المجتمع والبيئة. تلتزم مياه الصنبور في الكويت بأعلى المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية. ومع ذلك ، نظراً لأن مصادر المياه المنزلية الملوثة تتطلب أجهزة ترشيح المياه، ويضطر العامة إلى اللجوء إلى المياه المعبأة النقية، مما ينتج عنه نفايات بلاستيكية كبيرة وتكاليف بيئية طويلة الأجل ".
وقال ياسين لفحايل ، المدير العام لشركة إنجي سولوشنز الكويت: “نسعى للمساهمة في رفاهية المجتمعات التي نعمل فيها كجزء من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات لدينا. تعمل مشاركتنا مع "مشروع ماي ماي" على تعزيز خبرتنا في حلول الطاقة والمياه لتحسين حياة السكان من خلال توفير المياه النظيفة. نتطلع إلى توسيع هذا المشروع ليشمل المزيد من المناطق في الكويت للمساعدة في ضمان صحة وعافية المجتمع ، والمساهمة في الاستدامة البيئية من خلال الحد من التلوث البلاستيكي والبصمة الكربونية المرتبطة به.
وعلق نهاد الحاج علي ، مدير مجموعة التميز المؤسسي في الساير: “يعكس مشروع ماي ماي أهمية جمع أصحاب المصلحة معاً للابتكار وإيجاد طرق جديدة لمعالجة نقص الوصول إلى المياه النظيفة ، وحماية البيئة ، وتقديم الدعم للمجتمعات التي تواجه تحديات اقتصادية. "
أسست شراكة تراش تاق الكويت واينجي سولوشنز والساير القابضة نموذجاً مبتكراً ومستداماً وشاملاً لمعالجة اهتمامات المجتمع، من خلال تعزيز برامج التطوع والشمولية للناس، وحماية البيئة، وتقديم الطاقة الخضراء والخدمات وتطوير البنية التحتية المستدامة والذكية، وحلول التنقل لدعم التغيير الاجتماعي والبيئي الإيجابي.
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© Press Release 2022
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