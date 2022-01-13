ميسي فرانكفورت ميدل إيست تسجل زيادة بنسبة 78 في المائة في عدد الزوار من صنّاع القرار الرئيسيين في مجموعة معارضها لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة: لقيت عودة المعارض التجارية الحية إلى دبي في عام 2021 ترحيباً من صنّاع القرار على مستوى القيادات التنفيذية، حيث أكد أحد أكبر المنظمين في الشرق الأوسط على زيادة تسجيل الزوار من الإدارات العليا في معارضها العام الماضي بنسبة 78 في المائة مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كوفيد.

وحيث عادت ميسي فرانكفورت ميدل إيست إلى إقامة الفعاليات الحية في مركز دبي التجاري العالمي في سبتمبر 2021، فقد نظمت منذ ذلك الحين ثمانية معارض حية في الإمارة، واستقبلت هذه المعارض مجتمعة 64,254 زائراً تجارياً من 116 دولة.

وتنظم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها معارض بيوتي وورلد ميدل إيست وأوتوميكانيكا دبي وإنترسك ضمن عدد من معارضها الرئيسية. وصرّح سايمون ميلور، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، إنه في حين أن العدد الإجمالي للزوار أقل من سنوات ما قبل الوباء، فإن التوجه الإيجابي المتزايد يتمثل في الارتفاع الحاد في تسجيل الزوار من الرؤساء التنفيذيين والمدراء وأصحاب الأعمال.

وقال السيد ميلور: "ينعكس هذا النمو من خلال عدد الأفراد من أقسام المشتريات أو الشراء التي زادت بمعدل 14 بالمائة مقارنة بعام 2019".

"لقد شهدنا زيادة بنسبة 78 في المائة في تسجيل الزوار من الإدارات العليا لمعارضنا في عام 2021 مقارنة بعام 2019، مما يشير بوضوح إلى أنه على الرغم من أن إجمالي الحضور قد يكون أقل من سنوات ما قبل الوباء، إلا أن الذين يحضرون معارضنا هم من صنّاع القرار رفيعي المستوى ممن يملكون الأهداف والرؤية الواضحة."

وأضاف السيد ميلور: "هناك طلب متزايد من الزوار للتواصل والعثور على موردين جدد لم تتمكن من تلبيته بدائل الفعاليات الحية المباشرة مثل الفعاليات الرقمية أو عبر الإنترنت."

"كما تُعد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية للمتخصصين الدوليين للحضور والقيام بأعمال تجارية بأمان بفضل رؤية قيادة الدولة."

تأتي تصريحات السيد ميلور في الوقت الذي تستعد فيه ميسي فرانكفورت ميدل إيست لاستضافة أول معرض رئيسي لها لعام 2022 الأسبوع المقبل في الفترة من 16 إلى 18 يناير في مركز دبي التجاري العالمي.

إنترسك، المعرض الرائد عالمياً والمتخصص بخدمات الطوارئ والأمن والسلامة، والذي من المقرر أن يضم في دورته الثالثة والعشرين مشاركين من 120 دولة، وأكثر من 6000 علامة تجارية، وستة مؤتمرات عالمية المستوى مع ما يزيد عن 500 متحدثاً من الخبراء.

وأضاف السيد ميلور: "سيتم تنظيم إنترسك 2022 مع تطبيق تدابير صحة وسلامة شديدة للحفاظ على سلامة جميع المشاركين كما كان الحال في جميع معارضنا بالتعاون مع شركائنا من مشغلي المواقع، واتباع الإرشادات الحكومية الشاملة."

واستمراراً لتوجهات معارضنا في عام 2021، تضاعف تسجيل الزوار من صنّاع القرار في إنترسك 2022 مقارنةً بالدورة السابقة من المعرض في عام 2020.

"حيث يتطابق هذا التوجه مع البحوث التي أجريناها منذ أغسطس 2020. حيث أجرينا ثلاث دراسات استقصائية لأكثر من 8000 من أصحاب المصلحة من أكثر من 100 دولة لاستكشاف تأثير كوفيد -19 على قطاع المعارض، والبحث في المواضيع الرئيسية مثل السفر والميزانية وأهمية المعارض التجارية في عالم ما بعد الجائحة.

"في البداية، رأى غالبية المستجيبين أن الفعاليات الرقمية عبر الإنترنت ستكون البديل القابل للتطبيق للمعارض التجارية الحية، وهو أمر مفهوم في ذلك الوقت حيث كان معظم العالم لا يزال في مرحلة الإغلاق."

"إلا أن وجهة النظر هذه تغيرت بمرور الوقت، حيث أصبحت القيود التي تفرضها الفعاليات عبر الإنترنت أكثر وضوحاً، بالتزامن مع عودة المعارض التجارية الحية، لا سيما في دبي، حيث يوجد تحول واضح نحو عقلية العودة إلى الأعمال التجارية."

"كما كان لتدابير السلامة في الفعاليات الحالية التي وضعناها، إلى جانب جهود الحكومة المستمرة لضمان أمن وسلامة الجميع قدر الإمكان، تأثير إيجابي على مستويات المشاركة، وكذلك إقامة معارضنا التجارية التقليدية وتطويرها."

افتتحت ميسي فرانكفورت ميدل إيست موسم معارضها 2021 - 2022 في دبي بمعرضين مهمّين هما معرض لايت ميدل إيست ومعرض هاردوير أند توولز ميدل إيست، حيث أقيم كلاهما في شهر سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وسرعان ما تبعه معرض بيوتي وورلد ميدل إيست في شهر أكتوبر، في الموقع ذاته.

كذلك تم إطلاق معرض هايبرموشن دبي وتنظيم الدورة الحادية عشر من معرض ماتيريالز هاندلينج ميدل إيست في مركز دبي للمعارض في إكسبو دبي في شهر نوفمبر. واختتمت العام مع معرض أوتوميكانيكا دبي، ومعرضي بايبر وورلد ميدل إيست، و الهدايا ولايفستايل ميدل إيست في شهر ديسمبر، في مركز دبي التجاري العالمي.

واستضافت المعارض الثمانية 1900 عارض من 52 دولة، في حين تضاعف مستوى رضا العارضين عن هذه الفعاليات مقارنة بالدورات التي سبقت الوباء. وأضاف السيد ميلور: "عبّر العارضون في فعاليات عام 2021 عن رضاهم الكبير عن تجربتهم الشاملة وعائد الاستثمار للمشاركة في معارضنا حيث ارتفع مؤشر خدمة العملاء (CCI) للعارضين لدينا بمعدل 22 بالمائة مقارنة بعام 2019.

"وللتأكيد على الجاذبية الدولية لمعارضنا، ودبي كوجهة، شهدنا أيضاً نمواً كبيراً في عدد الزوار من عدد من البلدان، وعلى وجه الخصوص روسيا وقطر ومصر وبولندا والبرازيل وإسرائيل وفلسطين وكولومبيا."

تنظم ميسي فرانكفورت ميدل إيست حالياً 16 معرضاً تجارياً، 11 منها في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخمسة في المملكة العربية السعودية. المزيد من المعلومات على: www.messefrankfurtme.com

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نبذة عن ميسي فرانكفورت:

ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز منظمي المعارض التجارية في العالم. بلغت مبيعات الشركة 257 مليون يورو في 2020 بعد تسجيل رقم قياسي للإيرادات بنحو 736 مليون يورو للسنة التي سبقتها. يعمل بالشركة أكثر من 2.450 موظف حول العالم. وتمتلك الشركة شبكة عالمية من 29 فرعاً. وبفضل علاقاتها المترامية مع القطاعات ذات الصلة وشبكة مبيعاتها الدولية، تتطلع الشركة إلى تعزيز مصالح عملائها بشكل فاعل. كما تضمن تشكيلة شاملة من الخدمات – الميدانية والالكترونية – حصول العملاء حول العالم دائماً على جودة عالية ومرونة في تخطيط، تنظيم وإدارة فعالياتهم. تتضمن مجموعة الخدمات تأجير مساحات العرض، تركيب منصات العرض والتسويق، خدمات العاملين والتغذية. تقع مقار الشركة الرئيسية في فرانكفورت ماين وتخضع الشركة للملكية العامة حيث تمتلك مدينة فرانكفورت 60 % من الشركة فيما تمتلك ولاية هيسي نسبة الـ 40 % الباقية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع:

www.messefrankfurt.com

عن ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط جي إم بي اتش:

وتتضمن قائمة أحداث ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط 16 معرضاً: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، هاردوير آند تولز ميدل إيست، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت ميدل إيست، ماتريالز هاندلينج ميدل إيست، ماتريالز هاندلنج السعودية، أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف، بايبر وورلد، برولايت آند ساوند ميدل إيست ، إس بي إس أوتومايشن ميدل إيست. كما تنظم الشركة الفرعية سلسلة من المؤتمرات والندوات مثل مؤتمر ديجيتال نكست، مؤتمر ثينك لايت، المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.messefrankfurtme.com .

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