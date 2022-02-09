ثالث مدرسة تنضم إلى برنامج استقطاب المدارس العالمية التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتعليم

رئيس قطاع التعليم في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس مازن أحمد تمار: "يجسد استقطاب مدارس عالمية ذات جودة وخبرة عالية مثل ألدينام مدى التزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض في رفع جودة التعليم من خلال تقديم نماذج نوعية يحتذى بها"

المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بصفتها الجهة المسؤولة عن تحوّل العاصمة إلى واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، عن عقد شراكة مع "مجموعة ألدينام التعليمية"، والتي تُعد أحد أعرق المدارس البريطانية، لافتتاح أول مدرسة لها في مدينة الرياض.

وستفتح مدرسة "ألدينام" أبوابها للطلاب مطلع العام الدراسي المقبل، سبتمبر 2022، وستكون بذلك ثالث مدرسة عالمية تؤسس مقرًا لها في مدينة الرياض ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وستدشّن ألدينام في المرحلة الأولى مدرستها الابتدائية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 11 عامًا، ثم سيتبعها افتتاح مدرسة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 إلى 18 عامًا.

من جهته، قال رئيس قطاع التعليم في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس مازن أحمد تمار: "نعمل في مدينة الرياض على بناء مستقبل واعد للجميع، حيث تتميز مدارس ألدينام بتراث مرموق والتزام بتقديم أفضل الممارسات العالمية في التعليم، كما تُعد جزءًا من المؤسسات التعليمية المتميزة عالميًا التي تعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على جلبها لتوفير مستوى عالمي من التعليم للمواطنين والمقيمين".

وأضاف المهندس تمار: "تتمتع مدارس ألدينام بتاريخٍ عريق تملؤه الإنجازات، بالإضافة إلى أنها مدارس رائدة في تقديم منهج التدريس الشامل ونهج التعلّم الذي يمزج بين الأساليب التقليدية والحديثة بما يتماشى مع هدفنا المتمثّل في تزويد أبناء العاصمة بالمهارات اللّازمة استعدادًا للمستقبل الذي يستلزم الابتكار المستمر".

بدوره، قال سعادة السفير البريطاني لدى المملكة، نيل كرومبتون: "سيعمل افتتاح ألدينام على تعزيز مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في قطاع التعليم"، مضيفا: "يُمثّل هذا التعاون ركيزة من ركائز العلاقة التعليمية الراسخة بين بلدينا. حيث سيقدم فرع مدرسة ألدينام في الرياض، بالتعاون مع الهيئة الملكية، المنهج التعليمي البريطاني عالي الجودة والذي سيسهم في تطوير مهارات الطلاب للتميّز خلال مسيرتهم الأكاديمية وما بعدها".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ألدينام في المملكة المتحدة المدير الفخري لمجموعة ألدينام التعليمية، جيمس فاولير: "لطالما آمَنَت ألدينام بالتعليم الشامل، ويسُرّنا أن ننقل ذات الروح لمدينة الرياض، ونقدّم تجربة متكاملة بالفعل مع ألدينام المملكة المتحدة، والتي ستضمن للشباب السعودي وأبناء المُقيمين تلقي التعليم الأمثل".

وسيُتاح للطلاب وأعضاء هيئة تدريس مدرسة ألدينام بالرياض فرص المشاركة في الأنشطة التفاعلية اليومية والأسبوعية مع مقر ألدينام في المملكة المتحدة عبر التواصل الافتراضي وتنظيم الرحلات الميدانية المُشترَكة، وبرامج التبادل الطلابي. كما سينضم طلاب مدينة الرياض إلى جمعية خريجي المملكة المتحدة في ألدينام، مما سيُتيح لهم فرصًا أكبر للتواصل مع الخريجين المتميّزين، والذين كان منهم ملك ماليزيا الحالي جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، والمستشار السامي لبريطانيا الُعظمى اللورد ستانلي باكماستر الحاصل على اللقب الأول "فيكونت باكماستر"، وسيدة الأعمال العالمية والشخصية التلفزيونية البارزة كارين برادي، والنحّات الشهير صاحب العمل الفنّي "إيروس" في ميدان بيكاديللي بلندن السير ألفريد غيلبرت، وعالم الفضاء الشهير البروفيسور السير مارتن سويتينغ، ولاعب الغولف المحترف مات والاس، وغيرهم.

يُذكر أن "ألدينام" تُعد إحدى أعرق المدارس في العالم، وتشغل ذات المقر في مقاطعة "هارتفوردشير" بالقرب من "لندن" منذ عام 1597.

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نبذة عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض

تشرف الهيئة الملكية لمدينة الرياض على برامج التنمية الاستراتيجية الشاملة والمتعددة المراحل والتي تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكبر عشرة مدن العالم بحلول 2030.

تأسست الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العام 1974 تحت اسم "الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض"، وتم تغيير اسمها إلى "هيئة تطوير مدينة الرياض" في العام 2018، إلى أن تم تحويلها إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، وذلك بموجب مرسوم ملكي صادر في العام 2019.

نبذة عن مدارس ألدينام

تُعد مجموعة ألدينام التعليمية (AEG) الذراع التجاري لمؤسسة ألدينام، والمسؤولة عن أعمال التوسع عالميًا. تم تأسيسها في عام 1597م، واستمرت لـ 425 عامًا من التميز الأكاديمي، مجسّدة التقاليد الأصيلة والقيم العالمية، بالإضافة إلى تاريخها في ثقافة التفكير المستقبلي الذي تتسم به.

تم تطوير نهج ألدينام قبل اعتماده مؤخرًا كأفضل الممارسات في قطاع التعليم، وهو تجسيد للمنهج التعليمي الشامل يقوم على الايمان بأن التعليم حق للجميع. وتؤمن ألدينام بأن التعليم هو عملية مستمرة مدى الحياة، وتزوّد الطلاب بالقدرة على اكتساب مهارات التعلم. تولي ألدينام الأولوية لافتتاح مدارس متكاملة تدار مباشرة من قبل المقر الرئيسي في المملكة المتحدة. تمثل كل مدرسة جديدة باختلاف موقعها ثقافة وتقاليد المجموعة المتعارف عليها منذ 425 عامًا. تقدم مجموعة ألدينام التعليمية خدماتها للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 18 عامًا، وهي تعمل دائمًا على توفير بيئة حاضنة ومشجّعة لإعداد طلاب متميزين سيتسمون بالنجاح في حياتهم الأكاديمية والعملية القادمة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمدرسة: https://www.aldenhamprepriyadh.com/

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