المملكة تهدف إلى تحقيق زيادة بنسبة 58% على أساس سنوي في عدد الورش والفعاليات التي تنعقد على أراضيها

زيادة الرخص التجارية الممنوحة من قبل الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية بمقدار عشرة أضعاف خلال عام 2021

الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت المملكة العربية السعودية عن استعداداتها لترسيخ مكانتها بصفتها وجهة رئيسية للفعاليات في المنطقة، وذلك في ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع الفعاليات تماشياً مع الخطط الإصلاحية في رؤية المملكة 2030.

وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، فقد ارتفع عدد أماكن الترفيه بالمنطقة من 154 في عام 2017 إلى 277 مرفق في عام 2021، ما يعزز قدرات المملكة في المستقبل على استضافة الفعاليات الصغيرة والكبيرة على مدار العام. كما استضافت المملكة أكثر من ألفي فعالية واستقبلت ما يزيد على 46 مليون سائح منذ اعتمادها لخطط الرؤية.

ويعمل المعرض السعودي للفعاليات، الذي تنظمه إنفورما كونكت، على تسليط الضوء على مشهد الضيافة المزدهر بالمملكة، وقد افتتح أبوابه اليوم في فندق وشقق هيلتون الرياض ويستمر لغاية يوم غد 8 ديسمبر.

ويسعى المعرض والمؤتمر إلى استقطاب أكثر من ألفين من وكالات وخبراء تنظيم الفعاليات الترفيهية، إلى جانب 50 شركة عارضة إبداعية من جميع مفاصل القطاع على مدار اليومين المقبلين، فضلاً عن توفير منصة تتيح للحضور إمكانية الاجتماع والتفاعل مع الجهات المعنية المحلية والعالمية ومناقشة الفرص المحتملة للقطاع في المملكة.

وتتمحور الفعالية بشكل أساسي حول مؤتمر يستمر ليومين ويتألف من مسارين بدأت أعمالهما مساء اليوم بكلمة افتتاحية ألقاها أمجد شاكر، الرئيس التنفيذي بالإنابة للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وتناول فيها موضوع استضافة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض المستقبلية في المملكة.

وقال شاكر: "نلاحظ عند الاطلاع على المبادئ التوجيهية لرؤية المملكة 2030 بروز الاستدامة كأهم العناصر التي تحتاجها الشركات، إذ لا بد لها من تطوير خطة عمل تحقق لها النمو خلال الأعوام المقبلة، مما يضمن لشركات تنظيم المؤتمرات والفعاليات تنفيذ الكثير من الأعمال التي تتمحور حول الاستدامة على مدى عقود قادمة.

ومن جهة أخرى، نعمل مع مختلف المناطق في المملكة نظراً لرغبتها جميعاً باستضافة مواسمها الخاصة، والتي لا ترتكز حول الترفيه بالضرورة، ما يضعها أمام دور من جزأين تؤديه. ويركز الجزء الأول على الجانب الترفيهي، بينما يُركز الثاني على سياحة الأعمال الضرورية لقطاع الفعاليات والمؤتمرات والمعارض".

وأشار شاكر إلى أنّ اللوائح التنظيمية تُشكل جزءاً رئيسياً بالنسبة للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، لا سيما في ضوء محاولتها تبسيط سُبل مزاولة الأعمال في المملكة، حيث قال: "هذا ما نعمل على تحقيقه فيما يتعلق باستراتيجيتنا الجديدة، والذي لن يتحقق ما لم نبحث في اللوائح الناظمة لجميع هذه الأنشطة، حيث أعمل مع الفريق جنباً إلى جنب لدراسة جميع اللوائح التنظيمية المعمول بها حالياً، والتي يمكنني إدراجها تحت ثلاث فئات أساسية، وهي: اللوائح التنظيمية التي تحتاج إلى التغيير؛ واللوائح التنظيمية التي يجب إلغاؤها لتسهيل حياة الجميع؛ واللوائح التنظيمية التي يجب صياغتها واعتمادها لمساعدة الجميع على أداء أعمالهم ولنصبح جهة تمكين في الوقت ذاته.

ويُمكنني أن أقول لكم بأنّ القطاع بدأ بالازدهار بالفعل حتى قبل البدء بتنفيذ هذه التغييرات، حيث ارتفعت نسبة الورش والفعاليات المنظمة بواقع 58% على أساس سنوي. ومن جانب آخر، تُسلط الحكومة الضوء على إمكاناتها في مجال الموافقات على الرخص الجديدة، إذ ارتفع عدد الرخص الصادرة عن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بمقدار عشرة أضعاف على مدى العام الماضي فقط".

وتشتمل موضوعات النقاش الرئيسية المدرجة في جدول أعمال المؤتمر على جلسة حوارية حول دور قطاع الفعاليات في دعم الاقتصاد الإقليمي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مع عبد الوهاب بغدادي، مدير مجلس الإدارة في جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية؛ والدكتور عماد منشي، مستشار وأستاذ مساعد في إدارة الفعاليات والسياحة في كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود.

وبدوره، قال عمار داجيناوالا، مدير المعرض السعودي للفعاليات: "سجلت المملكة زيادة مذهلة في عدد الشركات والفعاليات ووجهات الترفيه الجديدة منذ أن كلّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد بتفعيل دور قطاع الترفيه والفعاليات بصفته محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية. وشهدت الدورة الثانية من المعرض السعودي للفعاليات اهتماماً متزايداً منذ العام الماضي، ما دفعنا إلى تحسين أنشطة المعرض لتقدم ندوات حوارية قيّمة وتحفّز شراكات جديدة".

وعلى الصعيد المحلي، تسعى الحكومة لتشجيع العائلات على زيادة الإنفاق على النشاطات الثقافية والترفيهية من 2.6% إلى 6% بحلول عام 2030. كما تهدف المملكة إلى ترسيخ مكانتها لتصبح الوجهة الأولى لاستضافة الفعاليات بالمنطقة واستقطاب السياح المحليين والعالميين.

وتجدر الإشارة إلى انطلاق فعاليات المعرض السعودي للفعاليات بحضور شخصي مع الالتزام الصارم بمعايير الأمان التام من إنفورما، وهي مجموعة معايير محسّنة للصحة والسلامة ترتقي بتجارب الفعاليات من حيث مستويات السلامة والنظافة والإنتاجية والجودة.

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