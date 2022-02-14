عمان - أعلنت منصة مواطنة الذكاء الاصطناعي AIQOM الممثلة برئيسها التنفيذي السيد سامر عبيدات تنصيب سعادة الدكتور طلال أبوغزاله كأول رئيس فخري لمجتمع الذكاء الاصطناعي في المملكة الاردنية الهاشمية وفلسطين ولبنان.

وبين السيد عبيدات أن مجموعة ستاليون للذكاء الاصطناعي ترى أن مكانة الدكتور طلال أبوغزاله المعترف بها داخل المجتمع العالمي وتأثيره القيادي تؤهله لقيادة مفهوم "مواطنة الذكاء الاصطناعي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم.

يجدر بالذكر أن AIQOM هي أول منصة مواطنة رقمية للذكاء الاصطناعي في العالم تزود مستخدميها من (مواطني الذكاء الاصطناعي) بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعلم الذكاء الاصطناعي وإنشائه ونشره واستثماره بسهولة، وتتمثل مهمة هذا البرنامج في تأهيل 10 ملايين مواطن بحلول عام 2030 وبناء أول مجتمع معزز بالذكاء الاصطناعي في العالم.

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