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تعمق أستاذ سياسات الابتكار بقسم إدارة الابتكار والتقنية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور عودة الجيوسي في تحليل واستشراف مستقبل التعليم الجامعي في المستقبل خلال سلسة ورش عمل نظمتها كلية الدراسات العليا بالجامعة لمناقشة مستقبل التعليم ما بعد جائحة كورونا، شارك فيها نحو 70 مشارك من أعضاء الهيئة الاكاديمية والإدارية وطلبة الدراسات العليا من القطاع الخاص والعام.
وتوسع الدكتور الجيوسي في شرح وتفسير ثلاث نماذج لجامعات المستقبل، تعتمد الأولى على التعليم المدمج بين التعليم التقليدي وعن التعليم القائم عن بعد بالاعتماد على التقنيات الحديثة والواقع الافتراضي المعزز، فيما يركز النموذج الثاني على جامعات الشركات التي تعنى بالارتقاء بالمهارات والكفايات لخدمة حاجة السوق، في الوقت الذي يعتمد النموذج الثالث من جامعات المستقبل يركز على الجامعات المرتبطة بالمجتمع والتي تركز على الحوار وحل المشكلات الاجتماعية والابتكار القائم على المستخدمين.
واستفاض في إيجاز رؤية تجمع بين النماذج الثلاث لمستقبل التعليم ما بعد جائحة كورونا في جامعة الخليج العربي التي تركز على التعليم القائم على الابتكار حيث تنمية المهارات والكفايات لدى الطلبة وفق ما تقتضه توجهات السوق المتغيرة والمتجددة بما يخدم الرؤية التنموية في دول الخليج من خلال التعليم المدمج القائم على التقنيات الحديثة.
وتأتي هذه الورش التي استفاضت في تفصيل آليات ورؤيا بناء مستقبل التعليم ما بعد جائحة كورونا، باستخدام نموذج أعمال مبتكر من خلال بناء مكعبات LEGO، ضمن الأعداد لأطلاق الخطة الاستراتيجية لجامعة الخليج العربي 2022 – 2024، حيث هدف إلى رسم مستقبل التعليم وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على التعليم، والاستفادة من الحلول المبتكرة التي نشأت خلال الجائحة كتوظيف تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية والوسائط المرئية والسمعية في العملية التعليمية.
هذا، وعملت سلسلة الورش على تحفيز إطلاق الأفكار المبتكرة لدى المشاركين من خلال بناء شكل من خلال مكعبات LEGO الذي عبر عن التغيير الذي يقترحه كل مشارك حول تطور التعليم ما بعد الجائحة، وتوفر هذه الطريقة التي تجمع بين اللعب والتدريب الفرصة لإزاحة القيود التي قد تفرضها الطرق التقليدية على إطلاق الأفكار الحرة والمبتكرة، بحيث يبني كل مشارك من المشاركين نموذجه المبتكر دون الخشية من الحكم عليه، ويركز المشاركين على تبادل الأفكار وتطويرها من خلال مناقشة النموذج.
وسعت الورش إلى خلق بيئة تعليمية مبتكرة تسهم في تسريع عملية التحول نحو نموذج أعمال مبتكرة طارحة مجموعة من النماذج المبتكرة في التعليم العالي والتي منها: صفوف محاكاة الواقع، الصفوف المجانية عبر الأنترنت، منتديات الطلبة والأساتذة عن بعد، الصفوف المجانية عبر الأنترنت، البث المصور عبر الأنترنت، التعليم المبني على الكفاءة، الشهادات والدرجات العلمية التي نشأت بعد الجائحة، نظم إدارة التعليم المتطور.
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© Press Release 2021
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