الاستثمار سيمكّن الدار للتعليم من توسيع خيارات التعليم عالي الجودة في أبوظبي

رفع الطاقة الاستيعابية للطلاب بمعدل 11 ألف مقعد مما يرفع الطاقة الاستيعابية الكلية في المدارس إلى أكثر من 40 ألف مقعد بحلول العام الدراسي 2024/2025

زيادة وتنويع الفرص التعليمية التي تقدمها الدار للتعليم في مدينة خليفة وجزيرة السعديات وجزيرة ياس

توظيف 80% من الاستثمار في أول عملية استحواذ للدار للتعليم وتطوير مدرستين جديدتين، إلى جانب توسعة اثنين من مدارسها الحالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار العقارية ("الدار") عن خططها لاستثمار مليار درهم إماراتي في الدار للتعليم، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الدار وتُعد أكبر مشغل رائد للمدارس في أبوظبي. وسيتم توظيف 80% من الاستثمار على مدى السنوات الثلاثة المقبلة لتنويع محفظة الدار التعليمية، وتوفير المزيد من خيارات التعليم عالي الجودة لطلاب أبوظبي.

وتمتلك الدار للتعليم حالياً 9 مدارس تابعة لأكاديميات الدار ومدرسة "كرانلي أبوظبي"، وتدير 11 مدرسة أخرى. وتهدف الدار من خلال هذا الاستثمار إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب في المدارس التي تمتلكها وتديرها الدار للتعليم إلى أكثر من 40 ألف مقعد بحلول العام الدراسي 2024/2025. وتسعى الدار للتعليم إلى تحقيق ذلك من خلال فرص الاستحواذ وخطط التوسع في قطاع المدارس ذات الرسوم العالية والمتوسطة، وذلك بهدف توفير تجربة تعليمية أفضل للطلاب في أبوظبي.

وتعليقًا على ذلك، طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "تثري الدار العقارية مختلف جوانب الحياة في أبوظبي من خلال تنويع وتعزيز وحدات أعمالها، ونُدرك كذلك مسؤوليتنا عن تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات التي نعمل بها. وفي هذا الصدد، تُعد الدار للتعليم إحدى أهم حلقات الوصل بيننا وبين المجتمع، ونحن حريصون على توفير الفائدة لمزيد من العائلات من خلال التعليم عالي الجودة والمبتكر الذي نقدمه في مدارسنا. سيساعدنا هذا الاستثمار على المضي قُدماً في مساعينا هذه، كما أنه سيكون مفيداً من الناحية المالية لشركة الدار للتعليم التي تمتلك مكانة إستراتيجية في المجموعة".

ومن جانبها، قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتعليم: "نتطلع لخطة النمو هذه وما ستقدمه من فرص لشركة الدار للتعليم. يمر قطاع التعليم بتغيّر وتطوّر مستمرين، ونحن حريصون على أن نكون دوماً في طليعة هذه التغيرات لتزويد طلابنا بأفضل الوسائل التعليمية المتاحة، ومساعدتهم على استغلال كامل لإمكاناتهم، ويشمل ذلك تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر مدارسنا، وتعزيز الاستثمار في تكنولوجيا التعليم، وتوفير نماذج تعليمية أكثر مرونة وتنوعاً تلبي متطلبات مجموعة واسعة من العائلات في أبوظبي".

وتركز خطة الدار للنمو على تعزيز عروض الدار للتعليم في ثلاثة مواقع رئيسية في أبوظبي، وهي مدينة خليفة وجزيرة السعديات وجزيرة ياس.

ففي مدينة خليفة، أبرمت الدار للتعليم اتفاقية لتنفيذ أول عملية استحواذ لها على مدرسة الشهب الخاصة، وهي مدرسة تتبع المنهاج البريطاني، ما سيتيح للشركة تقديم خيارات تعليمية أوسع للطلاب. وسترسخ الدار للتعليم المكانة القوية التي تتمتع بها المدرسة بين مجتمع المدارس في الإمارة من خلال توظيف خبرتها في تعزيز التجربة التعليمية للطلاب الحاليين والمستقبليين. وتعمل الدار كذلك على تحديث أكاديمية الياسمينة التي تتبع المنهاج البريطاني من خلال نقلها إلى مكان أوسع ضمن مدينة خليفة، بما يسهم في تعزيز مكانتها كمدرسة حاصلة على تقييم "متميز" للتعليم الابتدائي والثانوي في الإمارة تلبي كافة احتياجات الطلاب.

وفي جزيرة ياس، حيث تعمل الدار على إطلاق مجموعة من المشاريع التطويرية الجديدة، تضع الدار للتعليم اللمسات الأخيرة على تصميم مدرسة جديدة داخل مجتمع نويا الواقع في شمال جزيرة ياس. ومن المقرر أن تصبح مدرسة رائدة تتبع المنهاج البريطاني، وستديرها أكاديميات الدار بما يُلبي احتياجات الأعداد المتنامية لسكان الجزيرة.

أما في جزيرة السعديات، فتعمل الدار للتعليم على توسعة مدرسة "كرانلي أبوظبي" الحائزة على جوائز والحاصلة على تقييم "متميز"، والتي ستزيد من الطاقة الاستيعابية للمدرسة، بالإضافة إلى تحسين مرافقها، مما يضمن توفير الطلاب بأفضل تجربة تعليمية. كما ستعمل الدار على بناء مدرسة أخرى تحت مظلة أكاديميات الدار في جزيرة السعديات بما يلبي احتياجات سكان المشاريع الموجودة في الجزيرة من الراغبين في اعتماد المناهج البريطانية لأطفالهم.

ومن الجدير بالذكر أن الدار للتعليم هي المشغل والمزود الرائد للتعليم الخاص في أبوظبي، وتمتلك أكبر شبكة من المدارس التي تقدم المناهج البريطانية والأمريكية وبرنامج دبلوم البكالوريا الدولية المتوافقة مع المناهج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 16 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 27 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بما في ذلك محفظة الدار الفندقية التي تضم 10 فنادق، بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

حول الدار للتعليم

تُعد مجموعة الدار للتعليم، مزوّد الخدمات التعليمية الخاصة والمبتكرة في إمارة أبوظبي، واحدة من أكثر المؤسسات التعليمية الرائدة التي تقدم حلولاً تعليميةً من الطراز العالمي تركز على احتياجات المستقبل لأكثر من 27 ألف طالب، عبر محفظتها الواسعة التي تضم ثمان أكاديميات وسبع مدارس مستقلة وأربع مدارس أدنوك ومدرسة كرانلي أبوظبي.

وتباشر الدار للتعليم أنشطتها وعملياتها تحت قيادة السيّدة سحر كوبر، الرئيسة التنفيذية، بدعم من مجلس الإدارة الذي يضم في عضويته معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية؛ حيث تقدم محفظة شاملة ومستدامة من الحلول والخدمات التعليمية المبتكرة التي تُلهم المجتمعات وتمكّن أفرادها بالمهارات العلمية اللازمة. وتتبنّى هذه المجموعة منهجيةً تعليميةً شاملةً، يتمثّل هدفها في إعلاء قيم الفضول العلمي وغرس حب التعلم في قلوب الطلاّب بجانب التركيز على الإبداع.

وتعتمد الدار للتعليم أعلى درجات التميّز، فهي تتلزم بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات التعليمية كما تواصل دورها في تمكين الجيل القادم من المبدعين والمبتكرين لرسم ملامح مستقبلهم وبلوغ أقصى إمكاناتهم.

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