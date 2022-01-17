خفض الانبعاثات الكربونية بواقع 80 ألف طن سنوياً

ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه المبرّدة والغاز الطبيعي بكفاءة عالية

المشروع سيحقق وفورات بقيمة 40 مليون درهم سنوياً ضمن ميزانية تكاليف استهلاك الطاقة

مبادرة تسرّع وتيرة جهود الشركة المبذولة نحو تحقيق أهدافها في خفض استهلاك الطاقة وتقليص بصمتها الكربونية بحلول العام 2025

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") عن إطلاق مشروع مستدام لتعزيز كفاءة إدارة استهلاك الطاقة في خطوة بارزة تهدف من خلالها خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% عبر 80 أصلاً من محفظتها، بما في ذلك الفنادق والمدارس والأصول التجارية والمنشآت الترفيهية والعقارات السكنية والتجزئة. وبجانب مساهمته في تقليص البصمة الكربونية للشركة، سيساهم المشروع في تمكّين الدار من تحقيق وفورات تصل إلى 40 مليون درهم سنوياً ضمن ميزانية تكاليف استهلاك الطاقة.

وتهدف الدار من خلال هذا المشروع إلى تقليل انبعاثاتها من الكربون عبر محفظة أصولها بواقع 80 ألف طن، وخفض استهلاك الكهرباء بما يصل إلى 110 جيجاوات / ساعة، واستهلاك المياه بمقدار 886 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه المبرّدة بمقدار 23 مليون طن تبريدي بالساعة، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بواقع 726 ألف متر مكعب سنوياً.

وتعليقًا على هذا المشروع، قال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية: "انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية كشركة رائدة في القطاع العقاري، نضع ضمن أولوياتنا الرئيسية أهمية اتخاذ تدابير استباقية للحد من الانبعاثات الكربونية. وإننا نهدف من هذه المبادرة الرئيسية تحقيق هدفنا المتمثّل في اكتساب رؤية شاملة وواضحة حول استهلاك الطاقة واعتماد الآليات والتدابير اللازمة لضمان تعزيز كفاءة محفظة أصولنا المملوكة والمُدارة. وقد حققت الدار مستويات متقدمة ضمن هذه المسيرة، خاصةً بعدما تعاونت مع العديد من الشركات الدولية الرائدة في قطاع خدمات الطاقة لمساعدتها في تقليل انبعاثات استهلاك الطاقة بشكل كبير".

وأضاف فيور قائلاً: "لا شك أن مثل هذه المشاريع، التي تحقق آثاراً إيجابية ملموسة على البيئة، ستعزز كفاءة أعمالنا وترتقي بمستويات نجاحاتنا. كما أنها تقدم نموذجاً مثالياً حول توظيف الوقت والجهود المبذولة بشكل أمثل ضمن مبادرات الاستدامة، من أجل تحقيق عوائد مالية كبيرة وبما يتماشى مع الأولويات المجتمعية على نطاق أوسع وأشمل".

وبناءً على عمليات التدقيق المتقدمة التي أجراها عدد من الشركاء المحددين، أبرمت الدار عقوداً لمدة خمسة أعوام في مجال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة مع أربع شركات متخصصة في قطاع خدمات الطاقة، بما فيها "سيمنز" و"إنو?ا" و"إنجي" (بالتعاون مع "تبريد") و"جونسون كونترولز" (بالتعاون مع "تحالف من أجل الاستدامة العالمية"). وستنضوي تحت مسؤولية كل شركة إدارة أنظمة الطاقة ضمن عدد من الأصول، في حين تم تعيين "جي أر إف إن إنترناشونال" كجهة استشارية لإدارة هذا المشروع المستدام.

وستشهد المرحلة القادمة من هذا المشروع قيام الشركات الأربعة بتنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية عبر 80 أصلاً، والتي من المتوقع إنجازها بحلول الربع الثالث 2022. وعقب اكتمال هذا المشروع المستدام، ستحقق هذه الشركات وفورات مضمونة في استهلاك الطاقة على مدار خمس سنوات، والتي سيتم قياسها والتحقق منها وفقاً للمعايير والتوجيهات الإرشادية الواردة في البروتوكول الدولي لقياس الأداء واعتماده (IPMVP).

ويأتي هذا المشروع المستدام لتعزيز كفاءة إدارة الطاقة متماشياً مع استراتيجية الدار نحو تحقيق الاستدامة الشاملة، كما ينسجم مع أهدافها المنشودة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وخفض بصمتها الكربونية بحلول العام 2025.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 16 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بما في ذلك محفظة الدار الفندقية التي تضم 10 فنادق، بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022