الدار تحل ضمن 13% من الشركات العقارية الأعلى ترتيباً على مؤشر داو جونز للاستدامة

الدار تحتل المرتبة التاسعة عالمياً من أصل 107 شركات عقارية متنوعة وفق تصنيف شركة "ساستيناليتيكس"

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") عن تحسن تصنيفاتها في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن معيارين عالميين رئيسيين هما مؤشر داو جونز للاستدامة ومؤشر شركة "ساستيناليتيكس". وجاء هذا الإنجاز نتيجة التطورات والمكاسب المحققة عبر ركائز الاستدامة الرئيسية، بما فيها الاقتصاد والمجتمع والموظفين والبيئة. كما سجّلت الدار سلسلة من النجاحات في رصد التأثير البيئي واعتماده في التقارير الإدارية وسياسات صنع القرار، بجانب إطلاق مجموعة من مبادرات الأثر الاجتماعي.

وكانت الدار قد سجّلت هذا العام 58 نقطة على مؤشر داو جونز للاستدامة، أي ما يشكل تحسناً بنسبة 53% على أساس سنوي، مقارنة مع 38 نقطة سجّلتها الشركة خلال عام 2020. وأصبحت الشركة الآن بين 13% من أفضل الشركات ضمن 237 شركة عقارية عالمية دُعيَت للمشاركة في استبيان مؤشر داو جونز للاستدامة بعدما حلّت ضمن نسبة الـ 31% الأفضل العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، حقّقت الدار درجة 16.6 على مقياس تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة "ساستيناليتيكس"، مما يشير إلى مستوى منخفض من المخاطر المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويتم قياس النتائج من 0 إلى 100 وتعد التصنيفات بين 10 و20 "منخفضة المخاطر". كما احتلت الدار المرتبة التاسعة في التصنيف العالمي بين قائمة شملت 107 شركات عقارية متنوعة شملتها الدراسة.

كما نجحت الدار في الحفاظ على تصنيفها "BB" ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" خلال العام 2021، والذي يرصد مستوى انكشاف الشركات على مخاطر البيئة والاستدامة والحوكمة وقياس مدى نجاحها في مواجهة هذه المخاطر مقارنةً بنظيراتها. ويتوافق تقييم الدار مع متوسط التصنيف العالمي للشركات المشمولة في القائمة.

وتمت الإشادة بالتزام الدار بتحسين الأداء البيئي من قبل وكالات التصنيف المختصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بعد تطوير العديد من السياسات المتكاملة، ومشروع تدقيق استهلاك الطاقة على مستوى المجموعة، واستجابتها مؤخراً لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، وساهمت كافة تلك الجهود في تحسين تصنيفات الدار.

كما حظيت الدار بإشادة وتقدير عن جهودها في فئة "المجتمع" بعد مبادراتها الرامية إلى ضمان تكافؤ فرص العمل ضمن استراتيجية التنوع والشمول التي تنتهجها، إلى جانب حماية حقوق العمال وفق استراتيجيتها لرعاية القوى العاملة. وسجلت الشركة تحسينات ملحوظة ضمن فئة "الأثر الاقتصادي"، حيث قللت الشركة من مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بتطبيق سياسات فعالة لإدارة المخاطر وتعزيز الشفافية في حوكمة الشركات.

وفي هذه المناسبة، قال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية: "لقد قطعنا خطوات واسعة في رصد ومعالجة القضايا البيئية والمجتمعية ومعايير حوكمة الشركات ومواجهة التحديات والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ، واستهلاك الطاقة، والأثر الاجتماعي. وتشكل أحدث التصنيفات من مؤشر داو جونز للاستدامة و"ساستيناليتيكس" دليلاً قوياً على أن الجهود المبذولة تؤتي ثمارها. ويؤكد هذا التحسن في تصنيفنا ضمن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التزامنا المتواصل وتكاملنا الشمولي فيما يخص تطبيق معايير الاستدامة عبر كافة أعمالنا. ونحن على قناعة راسخة بأن صنع قرارات الأعمال، التي تحتوي آراء وأفكار العديد من أصحاب المصلحة وتسهم في تحقيق المكاسب على الأجل القريب والطويل، ستحقق بكل تأكيد نتائج إيجابية وقيمة كبيرة لصالح مساهمي الدار وشركائها".

وتحرص شركة الدار العقارية على وضع معايير متقدمة ونموذج يحتذى به للشركات العقارية على مستوى المنطقة، حيث تنفذ مبادرات الاستدامة عبر مختلف أعمالها وعلى امتداد دورة حياة أصولها العقارية. كما تصدر الدار تقريراً سنوياً للاستدامة توثق من خلاله التقدم الذي أحرزته في مجموعة شاملة من القضايا البارزة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يمكن تنزيل أحدث تقارير الاستدامة لشركة الدار عبر الرابط:

https://www.aldar.com/ar/sustainability/reporting

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التواصل الإعلامي:

عبيد اليماحي

شركة الدار العقارية

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سارة عبدالباري

برنزويك غلف

9638 560 4 971+

ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 16 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بما في ذلك محفظة الدار الفندقية التي تضم 10 فنادق، بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

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