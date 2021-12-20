المذكرة تهدف إلى توظيف عدد من أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة في الوظائف المناسبة بالشركة، وتدريبهم على المهارات المطلوبة

ستدعم الدار وفقاً للاتفاقية أصحاب الأعمال من أصحاب الهمم في القطاعات التي تعمل فيها المجموعة

ستشتري الدار المواد الغذائية وغير الغذائية التي تنتجها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لاستخدامها في أصول محفظة الضيافة التابعة لها

الدار ستعمل على تعزيز تصاميم مشاريعها بما يتناسب مع معايير الوصول المخصصة لأصحاب الهمم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت شركة الدار العقارية ("الدار") مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتعزيز فرص توظيف أصحاب الهمم وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحركاتهم في شركة الدار وعبر مختلف أصولها السكنية والتجارية وفي قطاعات التجزئة والضيافة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الدار للمسؤولية الاجتماعية والتي ترمي إلى إحداث أثر إيجابي في المجتمعات المحلية وتعزيز مستويات التنوع والشمول فيها.

وإلى جانب توظيف عدد من أصحاب الهمم من منتسبي المؤسسة في الشركة، ستوفر الدار لهم سلسلةً من البرامج التدريبية وستقدّم الدعم لأصحاب الهمم ممن يديرون مشاريع صغيرة في القطاعات التي تعمل فيها المجموعة. كما ستقوم الدار بشراء المواد الغذائية وغير الغذائية التي تنتجها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لاستخدامها في محفظة الضيافة الخاصة بها، وتعزيز تصميم مرافق أصولها العقارية بما يتناسب مع معايير الوصول المخصصة لأصحاب الهمم. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فرص التطوع لموظفي الدار عبر مراكزها.

رحب سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة الدار الرائدة في مجال التطوير العقاري في ابوظبي، وتمتلك سجلاً حافلاً بالمشاريع الاستثنائية وتشتهر بتطوراتها المميزة، وهو ما يضعها في صدارة المطورين العقاريين في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وقال ان المؤسسة حريصة على بناء أفضل علاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك وابرام شراكات استراتيجية مع الكيانات الوطنية في كافة المجالات من أجل تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة، وسعياً لتمكين ودمج منتسبها من اصحاب الهمم في المجتمع.

وأشاد بمساهمات شركة الدار العقارية ودعمها المبادرات الوطنية لاسيما التي تعود بالنفع على أصحاب الهمم وأسرهم، وتساهم في تمكينهم، وتوجه بالشكر إلى المسوؤلين في الشركة وعلى رأسها معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارتها، على تعاونهم مع مؤسسة زايد العليا لصالح أصحاب الهمم، مؤكداً أن دعم تلك الفئات، وتعزيز ريادة الإمارات في هذا الملف يتطلب من جميع المؤسسات والشركات الوطنية وضع خطة عمل مشتركة، من شأنها تمكين ودعم أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وأعرب سعادة/ عبد الله الحميدان عن بالغ سعادته بما يحققه أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة من نجاح في الوظائف التي يلتحقون بها بما يمثل نقلة نوعية متميزة لهم ولأسرهم، لافتاً إلى أنهم يمثلون ركيزة أساسية من ركائز التنمية ضمن مجتمع دولة الإمارات، وعنصراً مساهماً في مختلف القطاعات، بما يتمتعون به من إرادة صلبة وقدرات فائقة ونوعية،

وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "تأتي مفاهيم التنوع والمساواة والشمول في صميم أعمال الدار العقارية. ونفخر في المساهمة بدعم المجتمع المحلي وازدهار أفراده من خلال توفير بيئة عمل شاملة ومساحات مشتركة تناسب الجميع، ما يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لنا. نحرص على أن نساهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة متكاملة للعيش والعمل والزيارة، ونتطلع إلى شراكة ناجحة طويلة الأمد مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم".

وتنسجم هذه الشراكة بشكل وثيق مع استراتيجية الدار للمسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى إحداث أثر إيجابي على البيئة والمجتمع عبر كافة المشاريع التابعة للدار وفي أبوظبي بشكل عام. ويأتي جهود الدار الرامية إلى تطوير مجتمعات شاملة ومؤهلة لأصحاب الهمم في صميم هذه الاستراتيجية، حيث تلتزم الشركة بتمكين أصحاب الهمم من خلال فرص العمل والتدريب عبر المجموعة وزيادة أعداد الطلاب من أصحاب الهمم في المدارس التابعة لها، فضلاً عن تأهيل أصولها والبينة التحتية فيها لتناسب استقبال أصحاب الهمم.

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حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما الدار للتطوير والدار للاستثمار.

تواصل شركة الدار للتطوير دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشروعات، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للمشروعات المشتركة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 16 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: الدار للتعليم والدار للعقارات والدار للضيافة والترفيه. وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين. بينما تتولّى الدار للعقارات دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة الدار "للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بما في ذلك محفظة الدار الفندقية التي تضم 10 فنادق، بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

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