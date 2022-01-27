سيتعاون الطرفان لتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة على مستوى المنطقة في مجال العقارات، والتجزئة، وتدريب كرة القدم

أبوظبي: أعلنت الدار العقارية ("الدار")، الشركة الرائدة في تطوير وإدارة الأصول العقارية في دولة الإمارات، إبرام اتفاقية شراكة مع نادي مانشستر سيتي والتي بموجبها تصبح شريكاً عقارياً حصرياً للنادي الإنجليزي.

ويجمع الطرفين جُملة من القيم المشتركة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاستدامة والالتزام المستمر نحو تزويد العملاء بتجارب استثنائية. وسوف تشهد هذه الشراكة تعاون النادي الإنجليزي والدار من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة على مستوى المنطقة ضمن القطاع العقاري والتجزئة وتدريب كرة القدم.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكّن الدار من استخدام العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية للنادي الإنجليزي "مان سيتي" من أجل الترويج لمشاريع سكنية مُختارة بين أوساط جمهور النادي في جميع أنحاء العالم. وتتضمن الشراكة تحقيق مكاسب تعود بالنفع على المجتمعات المحلية من خلال المساهمة في تطوير مشهد كرة القدم المحلي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

فضلاً عن ذلك، تنص الشراكة على عرض العلامة التجارية لشركة الدار في ملعب الاتحاد خلال مباريات الفريق على مدار العام. كما ستقوم الدار بإتاحة الفرصة أمام جماهير النادي في دولة الإمارات وملعب الاتحاد وحول العالم للمشاركة في حملات وفعاليات حصرية بالتعاون مع نجوم الفريق ومدربه.

وفي هذه المناسبة، قال ستيفان سيبليك، نائب الرئيس الأول لمبيعات الشراكات العالمية في مجموعة السيتي لكرة القدم: "انطلاقاً من دورنا كنادي بارز في كرة القدم، فإننا نواصل جهودنا المبذولة لإيجاد طرق جديدة للتفاعل والتواصل مع جمهورنا وتقديم تجارب فريدة من نوعها تعود بالنفع على مجتمعاتنا في جميع أنحاء العالم. ومن هنا تبرز أهمية شراكتنا مع الدار، والتي ستعزز قدرتنا على توظيف جاذبية هذه الرياضة في سبيل تحقيق تأثير إيجابي أكبر في المنطقة ومواصلة مسيرة نموّ النادي في دولة الإمارات".

وأضاف سيبليك قائلاً: "يتبنّى فريق عمل الدار رؤية واضحة، كما يواصل التزامه تجاه القيم المشتركة التي تجمع بيننا. ونحن نتطلع إلى التعاون معاً من خلال هذه الشراكة لتطوير سلسلة من المشاريع والفعاليات المشوقة".

وبدوره، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "ستساعدنا هذه الشراكة المميزة على تقريب المسافات بين الدار والعملاء والمستثمرين في الأسواق العالمية، وستتيح لهم إمكانية الوصول إلى سوق العقارات المزدهر في أبوظبي. كما ستعمل على تعزيز الرياضة وتحفيز المشهد الرياضي في الإمارة، وستمكّن الجيل القادم من لاعبي كرة القدم الإماراتيين من التعلّم والتدرب تحت إشراف نخبة من أفضل مدربي كرة القدم في العالم. ونحن نتطلع إلى بناء شراكة قوية مع نادي مانشستر سيتي، ونتمنى لبطل النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز أن يضيف إلى ألقابه المزيد من البطولات والكؤوس خلال الموسم الحالي".

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