تماشياً مع خططها التوسعية في الإمارة..

الدار استحوذت على الحمرا مول في رأس الخيمة مقابل 410 ملايين درهم، مع أحقية الشركة بتطوير مساحات إضافية

تُمثل الصفقة أول استحواذ لـ "الدار للاستثمار" خارج إمارة أبوظبي

أبوظبي، الإمارات: أعلنت "الدار العقارية" ("الدار")، عبر شركتها التابعة "الدار للاستثمار"، تنفيذ أول صفقة استثمار لها في رأس الخيمة، وذلك بعدما استحوذت على المركز التجاري "الحمرا مول"، الذي يمتد على مساحة 27 ألف متر مربع وقامت بتطويره "الحمرا"، شركة التطوير والاستثمار العقاري التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها، مقابل 410 ملايين درهم.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز جهود المجموعة المبذولة في توسيع نطاق محفظة أصول "الدار للاستثمار" وتنويعها، خاصةً وأنها تدير ما تزيد قيمته عن 22 مليار درهم من أصول العقارات السكنية والتجارية والتعليمية، وغيرها من منشآت التجزئة ومرافق الضيافة.

وتتبنّى "الدار للاستثمار" خططاً توسعية تطمح من خلالها الاستثمار في تطوير الحمرا مول، من خلال تعزيز معروضه وخياراته الترفيهية وإضافة مجموعة فاخرة من العلامات التجارية بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى تجربة العملاء، بهدف زيادة نمو المبيعات واستقطاب شريحة أوسع من الزوّار. وبموجب بنود هذه الصفقة، يحق لشركة الدار تطوير 11200 متر مربع إضافية ضمن المساحة الطابقية الإجمالية للمركز التجاري، مع خيار الاستحواذ على 7400 متر مربع لأغراض التجزئة والاستخدامات التجارية.

وتعليقاً على هذه الصفقة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "توفر رأس الخيمة آفاقاً واسعةً من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام شركة الدار، إذ تزخر الإمارة بالإمكانات الواعدة نظراً لموقعها المثالي، و ديناميات السوق المحلية، ومكانتها الريادية كوجهة سياحية جاذبة. وعلى الرغم من الظروف التي فرضتها الجائحة، حافظت رأس الخيمة على مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار في دولة الإمارات ونحن نتطلع إلى تعزيز وجودنا في الإمارة. ومن خلال شركة الدار للاستثمار، نواصل تقييم الفرص المجزية لتوظيف رؤوس أموالنا بشكل أمثل ضمن مجموعة جديدة من المناطق والأصول، كجزء من استراتيجيتنا الشاملة لتعزيز نموّ الشركة. وتنضوي هذه الصفقة تحت مظلّة خططنا الرامية إلى الاستفادة من مقومات الدار للاستثمار في دعم نموّنا وتنويع أصولنا بما يعود بفائدة كبيرة على مساهمينا".

ومن جانبه، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "في الوقت الذي يواصل فيه قطاع التجزئة المحلي التعافي من تداعيات الجائحة العالمية، تشكل صفقة الاستحواذ على الحمرا مول دعامة أساسية ضمن استراتيجية شركة الدار للاستثمار للتحوّل والمضي قدماً نحو الاستفادة من زخم إحدى وجهات التنمية الرئيسية في إمارة رأس الخيمة. وقد أظهرت شركتنا مستويات عالية من المرونة والأداء القوي في مواجهة التحديات خلال العامين الماضيين، وإننا نواصل تسجيل دخل مستقر ومتكرر. وبهذا، نقف على مكانة قوية تؤهلنا إلى التوسّع عبر المزيد من صفقات الاستحواذ، مثل هذه الصفقة، بجانب تسخير إمكاناتنا في إدارة الأصول العالمية لتحقيق نتائج قوية على مستوى القيمة والدخل".

وتُعنى "الحمرا" للتطوير العقاري بتطوير المشاريع العقارية الرائدة لأنماط الحياة، إلى جانب الاستثمار في قطاعات الضيافة والترفيه في رأس الخيمة. وكان للشركة منذ انطلاقها دورٌ مهمٌ في بلورة مشهد القطاع العقاري في رأس الخيمة من خلال المشاريع التطويرية الرائدة والخدمات ذات المستوى العالمي التي قدّمتها تماشياً مع استراتيجية نمو الإمارة.

وفي هذا السياق، قال بينوي كوريان المدير التنفيذي لـ "الحمرا": "يُعد الحمرا مول أحد الوجهات التجارية والترفيهية الرائدة في رأس الخيمة والإمارات الشمالية. ويسعدنا أن نرحب بشركة الدار في رأس الخيمة، والتي ستعمل من خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي على تعزيز هذه الوجهة ذات القيمة المرتفعة. ويعكس هذا الاستثمار الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها رأس الخيمة كمركز سياحي وتجاري مهم للاستثمارات الداخلية، والرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في تطوير مشاريع أيقونية تخدم المجتمع".

يُعد الحمرا مول، الذي تم الانتهاء من أعمال بنائه وتشييده عام 2009، وجهة تسوّق حيوية، إذ يتمتع بموقع مثالي وسط مجتمع مكتظ بالسكان، كما يمتلك إمكانات نمو قوية مستفيداً من النشاط السياحي في الإمارة وغيره من المشاريع السكنية والضيافة في قرية الحمرا وجزيرة المرجان والمناطق المحيطة به.

#بياناتشركات

-انتهى-

حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 16 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بما في ذلك محفظة الدار الفندقية التي تضم 10 فنادق، بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

نبذة عن "الحمرا"

"الحمرا" للتطوير العقاري هي شركة استثمار وتطوير عقاري تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها وتعنى بتطوير المشاريع العقارية الرائدة لأنماط الحياة، إلى جانب الاستثمار في قطاعات الضيافة والترفيه. ومنذ انطلاقها عام 2003 لعبت "الحمرا" دوراً مهماً في بلورة مشهد القطاع العقاري في رأس الخيمة للمساهمة في تعزيز نمو الإمارة.

وتلتزم "الحمرا" بإرساء تصور جديد لنمط الحياة والرفاهية والضيافة عبر "قرية الحمرا" الصديقة للبيئة التي تم تطويرها بالاستفادة من موقعها المتميز قرب دبي، حيث تبعد عن المدينة مسافة 40 دقيقة فقط، فضلاً عن قربها من المطار والمناطق التجارية الحرة.

وينطوي تحت مظلة العلامة التجارية "الحمرا" كل من "نادي الحمرا للجولف"، و"مرسى ونادي الحمرا لليخوت"، و"منار مول" و"قرية الحمرا" الحائزة على جوائز عدة، و"الحمرا" للتطوير العقاري. كما قامت "الحمرا" بتطوير "فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة"، و"منتجع الجولف وشاطئ هيلتون الحمرا"، بالإضافة إلى "فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا".

لمعرفة أحدث المستجدات والأخبار، تابعوا الحمرا على انستغرام؛ تويتر؛ فيسبوك؛ لينكدإن.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022