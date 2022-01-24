شركة مياه وكهرباء الإمارات ستزوّد جميع أصول الدار التشغيلية بمصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس القادمة

سيساهم المشروع بخفض انبعاثات النطاق الثاني لشركة الدار على المدى القريب بما يتماشى مع معايير مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) وبروتوكول الغازات الدفيئة

الاتفاقية ستعزز الاعتماد على الطاقة النظيفة والتوسع في إجراءات عزل الكربون في قطاع العقارات

الاتفاقية ستعزز مكانة الدار الرائدة في توفير الأصول التي تعمل بالطاقة الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") عن عقدها اتفاقية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل لتخطيط وشراء وإمداد المياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستزوّد شركة مياه وكهرباء الإمارات جميع الأصول التشغيلية خلال السنوات الخمس القادمة في خطوة تهدف إلى التشجيع على اعتماد حلول الطاقة النظيفة والتوسع في إجراءات عزل الكربون في القطاع العقاري.

وفي الوقت الحالي، تمثل انبعاثات النطاق الثاني الصادرة عن استهلاك الكهرباء أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في الأصول العقارية التابعة لشركة الدار، وستعمل هذه الاتفاقية على تقليل تلك الانبعاثات ودعم أنشطة عزل الكربون عبر محفظة الشركة. وستخضع الطاقة النظيفة التي ستزوَّد بها أصول الدار لمعايير شهادات الطاقة النظيفة (الشهادات الدولية للطاقة المتجددة) التي توفرها شركة مياه وكهرباء الإمارات، وهو برنامج مُبتكر أطلقته دائرة الطاقة في أبوظبي لتمكين الشركات في الإمارة من التتبع والتحقق من استهلاك الكهرباء المتجددة أو النظيفة ضمن جهودهم لتحقيق أهداف الاستدامة.

وتُعدّ شركة مياه وكهرباء الإمارات واحدة من الكيانات الرئيسة المعنية بتنفيذ مخطط إصدار هذه الشهادات في أبوظبي، حيث تقوم الشركة بدور المُسجِّل الوحيد ومشغل المزاد لتأسيس سوق أولية لهذه الأداة الجديدة، كما تُقيم مزادات كل 2 أشهر يمكن لأي شركة المشاركة فيها.

وفي هذه المناسبة، قال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية: "الآن هو الوقت الأمثل لكي تدرك الشركات الأثر الكبير للأصول العقارية على البيئة. وإذا نظرنا إلى الانبعاثات الصادرة عن العمليات التشغيلية وعمليات مواد البناء، فإن المباني اليوم مسؤولة عن 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. ومن الواضح أن المباني المستدامة هي واحدة من أكثر الوسائل فعالية لمواجهة هذا التحدي العالمي، ونحن فخورون باتخاذ هذه الخطوة الهامة مع شركائنا شركة مياه وكهرباء الإمارات".

ومن جانبه، قال فرانسوا برايس، مدير إدارة الوقود والشؤون التجارية في شركة مياه وكهرباء الإمارات: "نحن سعداء بأن قامت شركة رائدة في أبوظبي مثل الدار العقارية بأخذ زمام المبادرة ضمن مساعيها الرامية للوصول إلى الحياد الكربوني من خلال تصديق مصدر الطاقة المستهلكة من الشبكة بشهادة الطاقة النظيفة ، والانضمام إلى كيانات أخرى في قطاعات رئيسية ضمن مجالات الطاقة والصناعة والرعاية الصحية والتجارة التي تتخذ إجراءات إيجابية للحد من انبعاثات الكربون. أخذت الدار خطوات سريعة للمشاركة في البرنامج، لتصبح أول شركة تطوير وإدارة واستثمار عقارية وإحدى أكبر المساهمين فيه".

هذا وتواصل الدار العقارية إحراز تقدم كبير فيما يتعلق في أهدافها في مجال الاستدامة، فكانت حصيلة نقاطها أفضل من جميع الشركات العقارية المدرجة في دولة الإمارات. وحلّت الشركة في المرتبة الثالثة بين جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ورفعت تصنيفها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مؤشري "داو جونز للاستدامة" و"ساستيناليتيكس"، مدفوعة بالتركيز على تقليل آثار عملياتها على البيئة وإطلاق العديد من مبادرات الأثر الاجتماعي ضمن إستراتيجيتها للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

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حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 16 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بما في ذلك محفظة الدار الفندقية التي تضم 10 فنادق، بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

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