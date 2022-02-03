وقعت شركة الخير كابيتال السعودية، وهي شركة مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ومقرها الرياض، مذكرة تفاهم مع شركة كليم هولدنجز ليميتدKLAIM HOLDINGS LIMITED ، وهي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في شراء المطالبات الطبية لتوفير رأس المال العامل لمقدمي الرعاية الصحية، لإطلاق منتجات استثمارية بهدف تمويل شراء مطالبات التأمين الطبية غير المحصلة من شركات التأمين.

تهدف الخير كابيتال من خلال هذه الشراكة الجديدة إلى تزويد “KLAIM” بما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي لخدمة المزيد من مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وإدراكًا لصعوبات التدفقات النقدية التي تواجهها عدد كبير من المستشفيات والعيادات الطبية والتي تصل مدة إنتظارها من 112 يومًا في المتوسط وحتى 270 يومًا في بعض الحالات لتحصيل المطالبات المالية من شركات التأمين ، أطلقت شركة "KLAIM" خدمة الكترونية لشراء المطالبات المالية ودفعها نقداً خلال سبعة أيام.

وقال الاستاذ/ خالد بن عبدالرزاق الملحم ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخير كابيتال السعودية: "في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحة والمتعلقة بالتدفقات النقدية الواردة من مزودي الخدمات التأمينية، قامت شركة "KLAIM”بشكل فعال في إيجاد أفضل الحلول المبتكرة لهذه التحديات". نحن نؤمن بقدرة هذه الحلول على إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، ويسعدنا أن نمنح مستثمرينا فرصة للاستثمار في هذه الثورة الجديدة ودعم نمو التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية.

كما أضاف الأستاذ/ كريم داكي ، الرئيس التنفيذي لشركة “KLAIM”: بأن هذه الخدمة التمويلية أثبتت لمقدمي الرعاية الصحية أنها تلبي الطلب المتزايد في جميع أنحاء دول المنطقة، مما دفع KLAIM لتوسيع تواجدها الإقليمي حيث وضّح: "نحن متحمسون لأن هذه الشراكة مع الخير كابيتال تأتي في أعقاب توسعنا في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان". وأضاف" يعتمد نمو وازدهار قطاع الرعاية الصحية على الاستقرار المالي لمقدمي الرعاية الصحية، ويسعدنا أنه من خلال هذه الشراكة ، يمكننا تسهيل التحصيل وتوفير التدفق النقدي اللازم ومساعدة المزيد من مقدمي الرعاية الصحية على تحقيق هذا الاستقرار."

وتوفر هذه الشراكة للخير كابيتال فرصة لتزويد مستثمريها بمنتجات جديدة لتنويع خياراتهم واستثماراتهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع الرعاية الصحية المزدهرة في المنطقة باستخدام التطورات التكنولوجية المالية الحديثة المستندة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في إدارة دورة الإيرادات.

الجدير بالذكر أنّ شركات التأمين يمكن أن تستغرق ما بين 112 و 270 يومًا لمراجعة ودفع المطالبات المالية الطبية مما يشكّل عقبة كبيرة أمام نمو مقدمي الرعاية الصحية في المنطقة ويعرض كبار المشغلين لضغوطات التكلفة العالية للقروض التي يتعين عليهم أخذها من البنوك لتمويل التكاليف التشغيلية، في حين تُترك الشركات الصغيرة عالقة بسبب صعوبة الحصول على تلك القروض.

توقع تقرير حديث عن قطاع الرعاية الصحية المنزلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقياMEA Home Healthcare Market report أن قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سينمو بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.7% بين عامي 2021 و 2026. وستساعد الشراكة بين الخير كابيتال وشركة KLAIM وشراكات مستقبلية أخرى في الحد من ضغوط التدفق النقدي والتحصيل التي تهدد وتعيق نمو مقدمي الرعاية الصحية، وتمكين القطاع ككل من تحقيق تطوره الكامل.

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عن الخير كابيتال السعودية

الخير كابيتال السعودية، مؤسسة مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-08120 بتاريخ 17/11/2008م، لممارسة نشاط التعامل والحفظ، إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الخير كابيتال بدأت عملياتها في الرياض في عام 2009 وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة وفقَا لأنظمة المملكة العربية السعودية, ويبلغ رأس مالها المدفوع مليار ريال سعودي.

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عن KLAIM

كليم هولدنجز ليميتيدKLAIM HOLDINGS LIMITED هي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في تحسين إدارة دورة الإيرادات (RCM) لمقدمي الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي تقوم بذلك من خلال حلولها التمويلية المتقدمة ، حيث تشتري المطالبات الطبية المالية نقدًا في خلال سبعة أيام ، وتطبيق خدمة إدارة دورة الإيرادات الالكتروني RCM الذي تستعد لإطلاقه. تم تأسيس KLAIM في عام 2019 كشركة مقرها الإمارات العربية المتحدة ، وهي تعمل الآن على توسيع نطاق وصولها إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

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