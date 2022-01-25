الدوحة: أعلنت شركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق) عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 محققة أرباحاً صافية بقيمة 225 مليون ريال قطري، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.3 مليار ريال قطري في نهاية العام 2021، وبلغ عائد السهم الواحد 0.38 ريال قطري بنهاية نفس الفترة. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 0.10 ريال قطري، وهو أمر خاضع للمناقشة والموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر عقده في 16 فبراير 2022.

في هذا الصدد، صرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن، قائلاً: "شهد عام 2021 العديد من التحديات إلا أنني فخور جداً بقدرة دولة قطر على مواجهتها والتغلّب عليها. بالنسبة لنا، فإن كلّ تحدي يمثّل فرصة للنهوض بشكل أقوى وتلبية واجباتنا تجاه رؤية قطر الوطنية. أودّ أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن امتناني إلى جميع الجهات المعنية وشركائنا الذين يواصلون ثقتهم بنا ويدفعوننا إلى تحقيق ما يتجاوز كل توقعاتهم. أمامنا العديد من الأمور التي نتطلع إليها هذا العام وسنسعى دائماً إلى التعويل على إنجازاتنا."

كما أعرب عن تقديره للعمل الجاد والتفاني من جانب فريق عمل GWC الذي لولاه لما كانت قد تحققت هذه الإنجازات، وأضاف: "إن الجهود الحثيثة لفريق العمل في GWC هو السبب وراء قدرتنا على تقديم خدمات سلسة وأداء واجباتنا لضمان استمرار تقدّم الأمة وعدم تأثرها بشكل سلبي".

نموّ مستدام

أنشأت شركة الخليج للمخازن أول مركز لوجستي في المنطقة الحرة برأس بوفنطاس في دولة قطر، حيث يوفر هذا المركز، من بين خدمات أخرى، خدمات الشحن والتخليص الجمركي والتخزين متكيف الحرارة وخدمات النقل والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة للشركة. كما يضم المركز مستودعين يوفران خيارات لوجستية مميّزة وخدمات التوصيل للمستخدم الأخير لقطاعات الطيران والأدوية والفعاليات بما في ذلك بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

بالإضافة إلى ذلك، تضم المنطقة الحرة في راس بوفنطاس المركز الإقليمي لعملاء شركة يو بي أس (UPS) العالمية. فعلى مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، عزّزت GWC دورها الرئيسي في سلسلة التوريد الدوائية الباردة في البلاد بما يضمن التسليم الآمن للقاحات كوفيد-19 من المطار إلى مراكز التطعيم، وذلك بصفتها مقدّم الخدمات المفوّض لشركة UPS في دولة قطر.

في طليعة الابتكار

استمرارًا لالتزامها بإيجاد حلول مبتكرة مع الحفاظ على أعلى المعايير البيئية، وقعت GWC اتفاقية مع شركة Gaussin، الشركة الرائدة في مجال نقل البضائع بالتكنولوجيا الذكية والصديقة للبيئة، وشركة GAM قطر لاختبار قاطرات جوسين الصديقة للبيئة وحلول أتمتة الساحات في العديد من المحطات اللوجستية التابعة للشركة بما في ذلك منطقة GWC الوكير اللوجستية.

تم تكريم GWC في ندوة وجوائز قطر الرقمية 2021 التي نظمتها فوربس الشرق الأوسط تتويجاً لتركيزها المستمر على النمو والتميز في رقمنة خدماتها، في وقت تشهد فيه دولة قطر تطوراً سريعاً في المشهد الرقمي لتصبح مدينة ذكية، في الفترة التي تسبق استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

بناء نظام بيئي للأعمال

تدرك GWC مسؤوليتها كمزود الخدمات اللوجستية الرائد في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط ودور قطاع الخدمات اللوجستية في نمو الاقتصاد، ولهذا السبب، نظّمت GWC منتدى "كن جزءاً من الحدث" الذي يوفّر منصة للخبراء من مختلف المجالات لمناقشة المسائل المتعلقة بالخدمات اللوجستية التي تدعم الأحداث الضخمة، مثل البطولات الرياضية العالمية بالإضافة إلى مناقشة الاتجاهات الإقليمية والتحولات في قطاع الخدمات اللوجستية.

سلّط هذا المنتدى الافتراضي الأول من نوعه الضوء على كواليس الأعمال المتعلقة بالأحداث الضخمة مع مراعاة الاستدامة والتأثير الطويل الأمد.

شهد عام 2021 أيضًا توقيع GWC على مذكرة تفاهم مع كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة لتشجيع البحث في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم مع التركيز بشكل خاص على الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، بهدف تعزيز أداء القطاع وتحديد الفرص والأفكار الجديدة المفيدة للطرفين.

ومن المجالات الأخرى التي ركزت عليها GWC هو دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأنها تؤمن إيماناً راسخاً بأنها العمود الفقري لأي اقتصاد وأنها ضرورية لنمو دولة قطر.

صرّح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: "تعتبر منطقة GWC الوكير اللوجستية إحدى أهم إنشاءات الشركة، حيث تمثل محطّة متكاملة لرواد الأعمال وتركّز بشكل أساسي على تسهيل وصول الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات اللوجستية والبنى التحتية للصناعات الخفيفة اللازمة لنموها ونجاحها. كما تقوم GWC بالاهتمام بالمتطلبات التنظيمية والبنى التحتية وسلسلة التوريد".

ونظراً إلى الموقع المركزي لمنطقة الوكير اللوجستية وقربها من المطار والمرفأ وتقديمها للخدمات اللوجستية السلسة، فهي ستكون مركز التوزيع الرئيسي للمتطلبات اللوجستية الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM.

الطريق للأمام

في تعليق له على ما سبق، صرّح السيد رنجيف منون قائلاً: "لا شكّ أن العام 2022 هو عام مفصليّ بالنسبة لنا حيث تفصلنا أشهر قليلة عن بدء فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وبصفتنا الداعم الإقليمي ومزود الخدمات اللوجستية الرسمي لهذه البطولة، نحن ندرك المسؤولية الهائلة الملقاة على عاتقنا ودورنا الحاسم في تنفيذ هذه المهمة، إذ نعمل دون كلل لضمان التنفيذ السلس لهذا الحدث الرياضي الضخم".

تتولى GWC توفير مجموعة كبيرة من الخدمات اللوجستية بدءاً من أماكن مواقع الفعاليات ومشغلي خدمات البث والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد، مروراً بالشحن والتخليص والتخزين والتوزيع، ووصولاً إلى البضائع والهدايا التذكارية والأطعمة والمشروبات.

كما علّق السيد رنجيف منون قائلاً: "إن فعاليات بطولة كأس العالم FIFA ستكون مليئة بالإثارة والمتعة إلا أنه بعد تاريخ 18 ديسمبر 2022، سينصبّ التركيز على الإرث الذي ستخلّفه هذه البطولة. وأضاف: "نمتلك قوى عاملة مدربة على أعلى مستوى وأنظمة متطوّرة من الطراز العالمي. ومن خلال خبراتنا السابقة في تنظيم الفعاليات الكبرى مثل بطولة العالم لألعاب القوى وكأس العالم للأندية، نحن على أتم استعداد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM، وهو لا شك أنه الحدث الأهم من بين جميع الأحداث الرياضية. ومع ذلك، فإن الهدف الرئيسي بالنسبة لنا، والدولة بشكل عام، هو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إن أحد الجوانب الرئيسية لكأس العالم هو النمو الاقتصادي، وفى هذا الجانب قامت شركة GWC بتوفير إطار عمل لوجستي لدعم تنمية الدولة والتطلع إلى لعب دور رئيسي في تقديم مستقبل أعمال مشرق لدولة قطر لعقود قادمة".

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل GWC دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال مبادراتها ومشاريعها المختلفة كما ستواصل العمل أيضاً على تطوير رأس مالها البشري نظراً لأهميته الكبيرة في التوسع إقليمياً ودولياً، مع تعزيز سعيها للابتكار والحلول المستدامة والتحول الرقمي.

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نبذة عن شركة الخليج للمخازن (GWC)

تأسست GWC في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن تضم أكثر من 600 مكتب حول العالم وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 3.8 مليون متر مربع. GWC هي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

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